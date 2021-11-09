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Кайзер

Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
Deutscher Reichstag 1871: Blick in den alten Reichstagssaal in der Leipziger Straße in Berlin, oben links sitzend Reichskanzler Otto von Bismarck. Photographie.

Что делал рейхстаг в Германской империи 21.03.2021

150 лет назад, 21 марта 1871 года, в Берлине прошло первое заседание первого немецкого парламента - рейхстага. Споры о его роли и значении идут до сих пор.

Как и где в Германии проходил реабилитацию Навальный и что о нем говорят местные жители (14.01.2021) 14.01.2021

Во время реабилитации в немецком Шварцвальде Навальному не хватало лишь быстрого интернета. Рассказал об этом DW бургомистр Ибаха. В этой общине живут лишь 360 человек. Как на их жизнь повлияло пребывание в городке Навального с охраной?

AACHEN, GERMANY - JUNE 18: A bust of Charlemagne at the exhibition Charlemagne: Power, Art, Treasures (in German: Karl der Grosse: Macht, Kunst, Schaetze) during the press day on June 18, 2014 in Aachen, Germany. The three-part exhibition is among the biggest events this year commemorating the 1200th anniversary of Charlemagne's death. Charlemagne, also called Charles the Great, was the first pan-western European emperor since the collapse of the Roman Empire and ruled over territories that include modern-day France, Germany, Switzerland, Belgium, Holland and northern Italy. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images)

Игры реальных престолов: как боролись за власть в средневековой Европе 27.10.2020

Император олицетворяет собой абсолютную власть. Но разве может "крыша" висеть в воздухе без прочных опор? Ответы - на выставке в Майнце.
23.09.2020, --: Dieses Foto, das der russische Oppositionsführer am Mittwoch, 23. September 2020 auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, zeigt Alexej Nawalny auf einer Parkbank sitzen. Nach 32-tägiger Behandlung ist der vergiftete russische Kremlkritiker Alexej Nawalny aus der Berliner Charité entlassen worden. Foto: Uncredited/navalny/Instagram/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Алексей Навальный проходит курс реабилитации в немецком Шварцвальде 15.10.2020

Бургомистр небольшой общины Ибах Хельмут Кайзер на официальной интернет-странице сообщил, что в его регионе вместе с семьей находится публичная персона, требующая высокого уровня личной охраны.
ARCHIV - Das Präsidium des Organisationskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland (l-r): der 1. Vizepräsident Horst R. Schmidt, Vizepräsident Theo Zwanziger, Präsident Franz Beckenbauer und Vizepräsident Wolfgang Niersbach am 18.11.2005 im Frankfurter Waldstadion hinter einer Bandenwerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Foto: Kunz/dpa (zu dpa-Meldung: «Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2006» vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Футбольный ЧМ-2006: швейцарцы портят немцам "летнюю сказку" 08.03.2020

Чемпионат мира по футболу 2006 года стал для Германии настоящим праздником. Но у "летней сказки" есть темная сторона. В Швейцарии начинается процесс по делу экс-чиновников НФС, обвиняемых в мошенничестве.
Erstuermung Winterpalast 1917 Russland / Oktoberrevolution: am 7./8. November 1917 (25./26.10.a.St.) Erstuermung des Winterpalastes in Petro- grad (Leningrad) am 7. November 1917. Foto.

Немецкие марки для русских большевиков 07.11.2018

Миллионы евро (в пересчете на нынешние деньги) были выделены германским кайзером на революцию в России. Ради чего оказывалась эта помощь?
Berlin, Revolution 1918/19. Massenkundgebung auf dem Königsplatz am 10. November 1918. In der Bildmitte das Bismarckdenkmal, im Hintergrund Siegessäule und Krolloper. Foto (Otto Haeckel). |

Как Ноябрьская революция свергла кайзера Вильгельма 05.11.2018

100 лет назад, 3 ноября 1918 года, в Германии восстали уставшие от войны матросы - совсем, как за год до этого в России. Последний немецкий кайзер был свергнут.
Der spätere Begründer der Sowjetunion, Wladimir Iljitsch Lenin, hält am 17. April 1917 im Taurischen Palais (dem ehemaligen Sitz des zaristischen Parlaments) vor Bolschewiken und Teilnehmern des Rätekongresses eine Grundsatzrede über die Aufgaben des Proletariats, die als April-Thesen in die Geschichte eingingen. Lenin war am Tag zuvor aus seinem Schweizer Exil nach Petrograd (heute Leningrad) zurückgekehrt. |

Купленная революция: сколько заплатил кайзер за гибель Российской империи? 07.11.2017

Ленин не был немецким агентом, он был просто продажным политиком, считает австрийский историк и публицист Элизабет Хереш.
12.05.2015, Fussball Championsleague 2014/2015, Halbfinale Rückspiel, FC Bayern München - FC Barcelona, in der Allianz-Arena München. Spieler Barcelona am Ball.

ЧМ-2006 в ФРГ: а был ли подкуп? (видео) 04.03.2016

У юристов Freshfields нет доказательств, что ЧМ 2006 по футболу в Германии был куплен, но полностью этого они не исключают.

ЧМ-2006 в ФРГ: а был ли подкуп? (04.03.2016) 04.03.2016

У юристов Freshfields нет доказательств, что ЧМ 2006 по футболу в Германии был куплен, но полностью этого они не исключают.
File photo of former FIFA executive committee member and former Bayern Munich president Franz Beckenbauer arriving on the pitch before his farewell soccer match, played between Bayern Munich and Real Madrid, in Munich August 13, 2010. Beckenbauer, one of Germany's greatest footballers, and Spanish football federation president Angel Maria Villar are among individuals being investigated by FIFA's Ethics Committee, it said in a statement October 21, 2015. REUTERS/Michaela Rehle/Files TPX IMAGES OF THE DAY

ФИФА оштрафовала Франца Беккенбауэра на 7000 франков 17.02.2016

"Кайзер Франц" наказан за "недостаточное сотрудничество" в коррупционных расследованиях, связанных с чемпионатами мира по футболу. Дело не касается присуждения ФРГ права проведения ЧМ-2006.
1976 Franz Beckenbauer (FC Bayern München) im Spiel gegen Real Madrid Franz Beckenbauer FC Bavaria Munich in Game against Real Madrid

Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет 11.09.2015

Кайзеру Францу - самому знаменитому и титулованному немецкому футболисту, который становился чемпионом мира и в качестве игрока бундестим, и в качестве тренера сборной Германии, исполняется 70 лет.
Францу Беккенбауэру - 70 лет

Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет 11.09.2015

Самому титулованному немецкому футболисту Францу Беккенбауэру исполняется 70 лет. Кайзер Франц становился чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве наставника сборной Германии.
2nd August 1917: A German cavalryman wearing a gas mask and carrying a long spear or pole - from two different ages of war. (Photo by Topical Press Agency/Getty Images)

Комментарий: Европа-2014 должна быть умнее, чем Европа-1914 01.08.2014

100 лет назад Германия объявила войну России. Европейцам стоило бы не забывать об этом и делать ставку на дипломатию, а не на оружие, считает Сара Юдит Хофман.
Undatiertes Porträt des deutschen Politikers Ludwig Frank (1874-1914).

Кто войны захочет, тот на ней и погибнет: трагедия немецкого социал-демократа 30.07.2014

Между патриотической истерией и скепсисом: как встретили немцы начало Первой мировой войны 100 лет назад? Как сложились их судьбы? Герой этой статьи - Людвиг Франк.
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