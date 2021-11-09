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В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
150 лет назад, 21 марта 1871 года, в Берлине прошло первое заседание первого немецкого парламента - рейхстага. Споры о его роли и значении идут до сих пор.
Во время реабилитации в немецком Шварцвальде Навальному не хватало лишь быстрого интернета. Рассказал об этом DW бургомистр Ибаха. В этой общине живут лишь 360 человек. Как на их жизнь повлияло пребывание в городке Навального с охраной?
Император олицетворяет собой абсолютную власть. Но разве может "крыша" висеть в воздухе без прочных опор? Ответы - на выставке в Майнце.
Бургомистр небольшой общины Ибах Хельмут Кайзер на официальной интернет-странице сообщил, что в его регионе вместе с семьей находится публичная персона, требующая высокого уровня личной охраны.
Чемпионат мира по футболу 2006 года стал для Германии настоящим праздником. Но у "летней сказки" есть темная сторона. В Швейцарии начинается процесс по делу экс-чиновников НФС, обвиняемых в мошенничестве.
Миллионы евро (в пересчете на нынешние деньги) были выделены германским кайзером на революцию в России. Ради чего оказывалась эта помощь?
100 лет назад, 3 ноября 1918 года, в Германии восстали уставшие от войны матросы - совсем, как за год до этого в России. Последний немецкий кайзер был свергнут.
Ленин не был немецким агентом, он был просто продажным политиком, считает австрийский историк и публицист Элизабет Хереш.
У юристов Freshfields нет доказательств, что ЧМ 2006 по футболу в Германии был куплен, но полностью этого они не исключают.
"Кайзер Франц" наказан за "недостаточное сотрудничество" в коррупционных расследованиях, связанных с чемпионатами мира по футболу. Дело не касается присуждения ФРГ права проведения ЧМ-2006.
Кайзеру Францу - самому знаменитому и титулованному немецкому футболисту, который становился чемпионом мира и в качестве игрока бундестим, и в качестве тренера сборной Германии, исполняется 70 лет.
Самому титулованному немецкому футболисту Францу Беккенбауэру исполняется 70 лет. Кайзер Франц становился чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве наставника сборной Германии.
100 лет назад Германия объявила войну России. Европейцам стоило бы не забывать об этом и делать ставку на дипломатию, а не на оружие, считает Сара Юдит Хофман.
Между патриотической истерией и скепсисом: как встретили немцы начало Первой мировой войны 100 лет назад? Как сложились их судьбы? Герой этой статьи - Людвиг Франк.
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