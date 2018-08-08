Казахстан запретил ретрансляцию 88 зарубежных теле- и радиоканалов

У ряда иностранных телеканалов в Казахстане отозваны свидетельства о постановке на учет, сообщило в среду, 8 августа, министерство информации и коммуникаций на своем сайте. Свои действия ведомство объяснило тем, что эти СМИ нарушили закон "О телерадиовещании", вступивший в силу 9 января.

Этот закон обязывал теле- и радиоканалы до 9 июля текущего года зарегистрироваться в Казахстане как юридическое лицо или провести учетную регистрацию их представительств. По данным министерства, из 307 иностранных СМИ свои представительства открыли 219. Среди 88, у которых филиалы отсутствуют, оказались НТВ Плюс 3D, "Дождь", Russia Today TV, музыкальные и развлекательные каналы MUSICBOX, RU.TV, Fashion TV, THT-Comedy.

"Иностранные теле-, и радиоканалы, заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет", - добавили в министерстве.

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