Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности

В России 26 процента детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Это следует из результатов исследования Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2018 гг." Как отмечается в документе, это данные за 2017 год. Долю детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года Росстат обнародует летом 2020 года.

В исследовании, в частности, указывается, что доля детей, живущих за пределами бедности, постепенно снижается. Наихудшая ситуация была зафиксирована в 2015 году, когда этот показатель составил 27,4%. Годом ранее он был на 7 процентных пунктов ниже. При этом уровень бедности среди детей в 2017-м оказался фактически вдвое выше, чем в среднем по стране в том же году (13,2%)

Особенно острой выглядит эта проблема в сельской местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях. В многодетных семьях этот показатель оказался еще выше - 52,2%.

Ловушка нищеты

Многодетность - это фактор бедности. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, слова которой цитирует агентство РБК в среду, 7 августа.

По словам экономиста, детская бедность нередко формирует "ловушку нищеты". Дети, живущие в малоимущих семьях, зачастую не могут получить ни достойного образования, ни доступа к полноценным социальным услугам и медицинскому обслуживанию. Как результат многие из них в будущем становятся аутсайдерами на рынке труда и обречены на низкооплачиваемую работу. "На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства", - констатировала Малева.

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