Каждый четвертый житель ФРГ имеет миграционные корни

Каждый четвертый житель Германии имеет миграционные корни: в 2018 году в стране насчитывалось 20,8 млн жителей с миграционными корнями, то есть 25,5 процента населения, сообщило федеральное статистическое ведомство в среду, 21 августа. В годовом исчислении доля таких лиц увеличилась на 2,5 процента.

Лицо с миграционными корнями - это человек, который либо сам, либо как минимум один из его родителей родились без гражданства ФРГ. Согласно статистике, около 52 процентов жителей Германии с миграционными корнями - немцы, около 48 процентов - иностранцы.

Основная причина - воссоединение семей

Почти 13,5 млн человек родились за пределами Германии и переехали туда в течение жизни. Основным миграционным мотивом является воссоединение семей (48 процентов), 19 процентов переехали в ФРГ на работу или в поисках работы, 15 процентов мигрантов назвали причиной переезда стремление получить убежище в Германии и еще пять процентов переехали в ФРГ для учебы.

Мигранты, приехавшие в ФРГ по семейным причинам, в основном, из Европы (72 процента). Доля мигрантов-европейцев, переехавших в ФРГ ради работы, составляет даже 85 процентов. Мигранты, прибывшие в ФРГ в поисках убежища, на 47 процентов - из стран Ближнего Востока. Из тех, кто перебрался в Германию ради учебы, 40 процентов - европейцы и 38 процентов - выходцы из Азии.

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