Каждый пятый соискатель убежища в ФРГ - рожденный в стране младенец

Каждый пятый соискатель убежища в Германии - рожденный в Германии младенец младше одного года. Таковы данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев за первое полугодие 2019 года. О них в воскресенье, 1 сентября, пишет газета Welt am Sonntag.

Так, с января по июль 2019 года в Германии было подано почти 73 тысячи прошений о предоставлении убежища в этой стране. 15 586 из них приходилось на рожденных в Германии младенцев возрастом до одного года. Это число несколько превышает число прошений, поданных женщинами в детородном возрасте, что объясняется особенностями немецкой бюрократии - прошения на младенцев подают даже те мигранты, которые не получили статус беженца и должны теоретически покинуть Германию.

По данным Welt am Sonntag, наличие младенца в семье мигрантов значительно увеличивает шансы остаться в Германии - при наличии ребенка депортации не проводятся даже при отказе в статусе. Как отмечает издание, вопреки расхожим стереотипам, наибольшую группу беженцев в Германии составляют не молодые мужчины, а младенцы до трех лет.

Проблемные отпуска

В августе министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предупредил, что в ряде случаев у беженцев может быть отозван их статус, а они сами - выдворены из ФРГ.

По словам Зеехофера, депортация может, в частности, грозить беженцам из Сирии, которые, находясь в Германии, вновь посещает свою родину по личным мотивам. "Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его в Сирии преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца", - полагает министр.

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