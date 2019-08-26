 Каждый пятый соискатель убежища в ФРГ - рожденный в стране младенец | Новости из Германии о Германии | DW | 01.09.2019

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Германия

Каждый пятый соискатель убежища в ФРГ - рожденный в стране младенец

По данным Welt am Sonntag, среди подавших на соискание убежища в Германии, непропорционально много младенцев. Наличие маленьких детей существенно увеличивает шансы беженцев остаться в стране.

младенцы албанских беженцев

Каждый пятый соискатель убежища в Германии - рожденный в Германии младенец младше одного года. Таковы данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев за первое полугодие 2019 года. О них в воскресенье, 1 сентября, пишет газета Welt am Sonntag.

Так, с января по июль 2019 года в Германии было подано почти 73 тысячи прошений о предоставлении убежища в этой стране. 15 586 из них приходилось на рожденных в Германии младенцев возрастом до одного года. Это число несколько превышает число прошений, поданных женщинами в детородном возрасте, что объясняется особенностями немецкой бюрократии - прошения на младенцев подают даже те мигранты, которые не получили статус беженца и должны теоретически покинуть Германию.

Контекст

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По данным Welt am Sonntag, наличие младенца в семье мигрантов значительно увеличивает шансы остаться в Германии - при наличии ребенка депортации не проводятся даже при отказе в статусе. Как отмечает издание, вопреки расхожим стереотипам, наибольшую группу беженцев в Германии составляют не молодые мужчины, а младенцы до трех лет.

Проблемные отпуска

В августе министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предупредил, что в ряде случаев у беженцев может быть отозван их статус, а они сами - выдворены из ФРГ.

По словам Зеехофера, депортация может, в частности, грозить беженцам из Сирии, которые, находясь в Германии, вновь посещает свою родину по личным мотивам. "Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его в Сирии преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца", - полагает министр.

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  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

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  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

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  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

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    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

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    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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