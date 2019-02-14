 Каждый пятый ребенок в мире живет в зоне конфликтов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2019

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Мир

Каждый пятый ребенок в мире живет в зоне конфликтов

420 млн детей живут в зоне вооруженных конфликтов, говорится в докладе Save the Children. В десяти самых опасных странах, к которым относятся Сирия, ЦАР и другие, ежегодно гибнут более 100 тысяч детей.

Дети на развалинах дома в Сирии (фото из архива)

Дети на развалинах дома в Сирии (фото из архива)

Почти каждый пятый ребенок на Земле растет в зоне вооруженных конфликтов. Таких детей насчитывается в мире 18 процентов или 420 млн по состоянию на 2017 год, говорится в докладе гуманитарной организации Save the Children, опубликованном в пятницу, 15 февраля.

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В начале 1990-х годов этот показатель был в два раза ниже. Более ста тысяч детей умирают ежегодно в десяти наиболее опасных странах, к которым авторы доклада относят Афганистан, Йемен, Южный Судан, Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Сирию, Ирак, Нигерию, Сомали и Мали. В этих государствах в период с 2013 по 2017 год погибло не менее 550 тысяч детей - преимущественно из-за последствий конфликтов, таких как голод, разрушенные инфраструктура и госпитали, а также недостаточный доступ к врачебной помощи и антисанитария.

"А если учитывать детей в возрасте до пяти лет, то число погибших (в этих странах за указанный период. - Ред.) достигает 870 тысяч", - говорится в докладе Save the Children. Организация приводит для сравнения известные ей данные о погибших взрослых - непосредственных участниках боевых столкновений в этих государствах - 175 тысяч человек.

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    Автор: Наталия Королева


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