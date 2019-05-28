 Каждый десятый ребенок в мире вынужден работать | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.06.2019

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Мир

Каждый десятый ребенок в мире вынужден работать

Детский фонд ООН призвал усилить борьбу против детского труда. 73 млн детей вынуждены трудиться в опасных и грабительских условиях, отмечается в заявлении ЮНИСЕФ по случаю Всемирного дня борьбы с детским трудом.

Афганская девочка, работающая на кирпичном заводе в Кабуле

Афганская девочка, работающая на кирпичном заводе в Кабуле

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал усилить борьбу против детского труда. Во всем мире 152 млн мальчиков и девочек (почти каждый десятый ребенок) вынуждены работать, чтобы помочь выжить своей семье, при этом почти половина этих детей (73 млн) трудятся в опасных или грабительских условиях, говорится в заявлении ЮНИСЕФ, обнародованном во вторник, 11 июня в Кельне, по случаю отмечаемого 12 июня Всемирного дня борьбы с детским трудом.

Контекст

В интернете появился фильм о детском труде при сборе хлопка в Узбекистане, снятый двумя немецкими режиссерами. Они рассказывают, что были удивлены отношением к данной проблеме как в самом Узбекистане, так и в Германии. (20.01.2012)

Проблема использования детского труда в Таджикистане стоит особенно остро. По данным МОТ, почти 200 тысяч детей в республике вынуждены заниматься подработками, чтобы прокормить себя и свои семьи. (01.06.2011)

Больше всего детей вынуждены трудиться в Африке (72 млн), на втором месте - страны Азии (62 млн ). Детский труд встречается практически во всех секторах экономики, однако 7 из 10 детей работают в сельском хозяйстве.

Усилить борьбу с причинам детского труда

ЮНИСЕФ призвал правительства, гражданские общества и предприятия энергичнее бороться с причинами детского труда - нищетой, отсутствием шансов на получение образования и дискриминацией девочек. "Недостаточно лишь осуждать и запрещать детский труд", - подчеркнул глава германского филиала ЮНИСЕФ Кристиан Шнайдер (Christian Schneider).

Детский фонд ООН констатировал сильное сокращение числа работающих детей за последние десятилетия - с 246 млн в 2000-м до 152 млн в 2016 году, однако отметил, что в последнее время темпы снижения замедлились. "Если снижение числа работающих детей будет продолжаться нынешними темпами, то и в 2025 году во всем мире будут работать 121 млн мальчиков и девочек", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

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    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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Ссылки в интернете

Заявление ЮНИСЕФ

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