Каждая третья рожденная сегодня в Германии девочка доживет до 100 лет

Жителей Германии, справляющих свой 100-летний юбилей, обычно приезжает поздравить мэр города, где они живут. Но судя по тому, как быстро растет средняя продолжительность жизни в ФРГ, можно предположить, что со временем в городской администрации придется ввести специальную должность для того, чтобы посещать долгожителей и поздравлять их.

Шутки шутками, но такое действительно исключать нельзя, ведь по подсчетам экспертов из Института демографических исследований Общества Макса Планка в Ростоке, каждая третья рожденная в этом году в Германии девочка будет справлять свой 100-летний юбилей. А средняя продолжительность жизни новорожденных этого года превысит 90 лет: 94,8 года у девочек и 88,6 года у мальчиков. Как прогнозируют ученые, опираясь на данные ООН, в недалеком будущем 90-летние немцы уже не будут считаться долгожителями, потому что такой возраст станет нормой.

Радуют и прогнозы, которые относятся уже не к новорожденным, а к тем, кто сегодня достиг зрелого возраста. Демографы считают, что каждая вторая жительница Германии, достигшая к настоящему времени 50-летнего возраста, доживет, по меньшей мере, до 90 лет, а 12 процентов из них - даже до ста. А среди их ровесников-мужчин 90-летий юбилей сможет отпраздновать примерно каждый третий.

Почему женщины живут дольше мужчин

То, что женщины живут дольше мужчин, известно давно. Конечно, определенную роль играют здесь вредные привычки мужчин: курение, алкоголь... Но причина не только в этом. Женщины отличаются от мужчин и генетикой, и анатомией. Особенность генетической структуры женщин в том, что у них есть две Х-хромосомы, одна из которых - резервная. У мужчин же такая резервная копия отсутствует. Соответственно, у представительниц прекрасного пола более крепкая иммунная система, и они меньше подвержены болезням.

Имею значение и условия жизни. Мужчины чаще женщин занимаются деятельностью, связанной с риском. В результате с ними чаще происходят несчастные случаи. А еще, как показывают исследования, сильный пол позже, чем слабый, обращается за помощью к врачам в случае болезни. Почему? Похоже, многие мужчины просто боятся плохого диагноза.

Последствия для системы здравоохранения

Увеличение продолжительности жизни в Германии – это, безусловно, хорошо. В то же время это не обходится без последствий для системы здравоохранения Германии. Если люди чаще живут, то они и чаще болеют, особенно в пожилом возрасте. То есть встает вопрос о дополнительном бюджетном финансировании системы здравоохранения, возможном удорожании медицинских и страховых полисов.

Еще одна проблема – пенсионное страхование. Люди дольше живут, значит, и дольше получают пенсию. Так, к 2017 году каждый находящийся на заслуженном отдыхе немец получал пенсию, в среднем, в течение двух десятилетий. В 1997 году этот срок составлял 16 лет. Пока этот временной и финансовый разрыв в Германии удалось компенсировать без радикальной реформы системы пенсионного обеспечения и без существенного увеличения пенсионных взносов (сейчас они составляют у наемных работников примерно 20 процентов, половину из которых платит работодатель). Но как будет в будущем? Об этом предстоит позаботиться уже не демографам, а экономистам и политикам.

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