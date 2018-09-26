Кадыров и Евкуров договорились о границе между Чечней и Ингушетией

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров в среду, 26 сентября, подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. По его информации, Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии - горная и лесистая местность, а Ингушетия получает от республики "равносильную территорию на границе с Малгобекским районом".

Ранее несколько десятков человек собрались на протесты против передачи земель Чечне у Аланских ворот, которые находятся на въезде в Магас. К ним приехали мэр города - Беслан Цечоев и руководители регионального МВД, рассказал телеканалу председатель местного отделения "Яблока" Руслан Муцольгов. На стихийную акцию в Сунже вышли около 50 человек, сообщает "Кавказский узел".

Тогда же стало известно, что в ряде районов Ингушетии отключили интернет. По данным телеканала "Дождь",по всей Ингушетии интернет работал плохо, а в Магасе и Назрани соединения не не было вообще.

Въезд в Магас перекрыт

Сейчас въезды в Магас и выезды из него перекрыты бетонными блоками. В город введены подразделения Росгвардии, там также усилены посты полиции, а на улицах дежурят дополнительные наряды МВД, пишет "Кавказский узел".

В конце августа правозащитники организации "Опора Ингушетии" сообщили о том, что рабочие Чечни начали строить дорогу в Сунежском районе Ингушетии, а также попытались установить пост ДПС управления МВД по Чечне. Протесты в Ингушетии начались 25 сентября: после отставки главы Сунженского района. Жители связывают отставку с возможной передачей земли Чечне.

Спор Чечни и Ингушетии о принадлежности Сунежского и Малгобекского районов тянется с 1990-х годов, из-за того, что при разделении Чечено-Ингушской автономной республики граница между ними формально не была определена.

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