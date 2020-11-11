Кадры памяти

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75 лет назад, 11 ноября 1945 года, парадом союзнических войск был торжественно открыт Мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен.
Сейчас в это трудно поверить, но в феврале 1945 года исторический центр Дрездена был полностью разрушен в результате бомбардировок. На восстановление ушли десятки лет.
Во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме до конца 2020 года проходит специальная выставка "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира".
Разрушенные Бранденбургские ворота и здания на Парижской площади - так выглядел Берлин в майские дни 75 лет назад.
В берлинском Трептов-парке находится самое большое советское мемориальное кладбище за пределами бывшего СССР.
Эта красная звезда на лужайке перед дворцом Цецилиенхоф напоминает о Потсдамской конференции, проходившей здесь в 1945 году.
Этот снимок сделан в Берлине в один из ноябрьских дней. На кладбище в Трептов-парке похоронено около семи тысяч советских солдат, погибших в 1945 году.
Историки до сих пор спорят о числе погибших в сражении за Зееловские высоты в апреле 1945 года под Берлином. Речь идет о десятках тысяч советских, польских и немецких солдат.
Организация была создана 16 ноября 1945 года. Штаб-квартира располагается в Париже. В настоящее время в ЮНЕСКО входит 195 государств.
Призыв инициативной группы к созданию ХДС был опубликован в июне 1945 года.
Он был освобожден британскими войсками в 1945 году.
Один из самых запоминающихся моментов в политической истории послевоенной Германии, ставший символом примирения и дружбы между немцами и французами.
Этот исторический снимок был сделан более чем через четверть века после безоговорочной капитуляции Германии.
Здесь покоятся останки более 13 тысяч советских воинов.
Это один из трех таких памятников советским солдатам, которые можно посетить в германской столице.
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