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Кадры памяти

Sowjetisches Ehrenmal, Straße des 17. Juni, Tiergarten, Berlin, Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене 11.11.2020

75 лет назад, 11 ноября 1945 года, парадом союзнических войск был торжественно открыт Мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен.
Берлин, 1945 году

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене 11.11.2020

75 лет назад, 11 ноября 1945 года, парадом союзнических войск был торжественно открыт Мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен.
06.10.2020, Sachsen, Dresden: Blick am Morgen auf die Altstadt an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), dem Ständehaus, der Hofkirche, dem Rathaus und dem Hausmannsturm. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Дрезден на рассвете (фото) 07.10.2020

Сейчас в это трудно поверить, но в феврале 1945 года исторический центр Дрездена был полностью разрушен в результате бомбардировок. На восстановление ушли десятки лет.
Лидеры держав-победительниц Черчилль, Трумэн и Сталин перед входом во дворец Цецилиенхоф в августе 1945 года

75 лет Потсдамской конференции 24.06.2020

Во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме до конца 2020 года проходит специальная выставка "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира".
Berlin-Mitte, Brandenburger Tor (178891 erbaut von C.G.Langhans). Pariser Platz mit Brandenburger Tor und Tiergarten nach den Zerstörungen April 1945. Luftaufnahme, Anfang Mai 1945. |

Бранденбургские ворота после войны (фото) 09.05.2020

Разрушенные Бранденбургские ворота и здания на Парижской площади - так выглядел Берлин в майские дни 75 лет назад.
06.05.2020, Berlin: Menschen besuchen das Sowjetische Ehrenmal in Treptow. Am 08. Mai jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Трептов-парк накануне 75-летия окончания войны (фото) 08.05.2020

В берлинском Трептов-парке находится самое большое советское мемориальное кладбище за пределами бывшего СССР.
30.08.2018, Brandenburg, Potsdam: Der Ehrenhof des Schlosses Cecilienhof nach Abschluss der Sanierung. Das Schloss wurde im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Bundes und der Länder Berlin und Brandenburg für die preußischen Schlösser und Gärten saniert. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии отремонтировали дворец, в котором встречались Сталин, Трумэн и Черчилль (фото) 31.08.2018

Эта красная звезда на лужайке перед дворцом Цецилиенхоф напоминает о Потсдамской конференции, проходившей здесь в 1945 году.
Der Fernsehturm ragt am 22.11.2017 in Berlin zwischen den Bauwerken auf dem Gelände des sowjetischen Ehrenmals in Treptow in den Himmel. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Осенний Трептов-парк 23.11.2017

Этот снимок сделан в Берлине в один из ноябрьских дней. На кладбище в Трептов-парке похоронено около семи тысяч советских солдат, погибших в 1945 году.
Eine überlebensgroße Plastik eines Soldaten der Roten Armee steht in Seelow in Brandenburg auf einem Sockel, aufgenommen am 20.02.2015. Foto: Britta Pedersen/dpa (zu dpa-Reportage: 40 Jahre unterdrücktes Gedenken vom 30.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Военный мемориал на Зееловских высотах 08.05.2017

Историки до сих пор спорят о числе погибших в сражении за Зееловские высоты в апреле 1945 года под Берлином. Речь идет о десятках тысяч советских, польских и немецких солдат.
Ein Kuppel im Dom, aufgenommen am 15.11.2012 in Aachen (Nordrhein-Westfalen). Hier wurde die neue Erdbebenstation im karolingischen Kernbau vorgestellt. Der Geologische Dienst überwacht mit 14 Messstationen die niederrheinische Bucht, die zu den Regionen mit der höchsten Erdbebengefahr in Mitteleuropa zählt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

ЮНЕСКО - 70 лет (фото) 16.11.2015

Организация была создана 16 ноября 1945 года. Штаб-квартира располагается в Париже. В настоящее время в ЮНЕСКО входит 195 государств.
29.06.2015 ***** German Chancellor and head of the Christian Democratic Union (CDU) Angela Merkel delivers a speech during a ceremony to mark the 70th anniversary of the foundation of the CDU in Berlin, Germany, June 29, 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch

Партия Меркель отмечает свое 70-летие 30.06.2015

Призыв инициативной группы к созданию ХДС был опубликован в июне 1945 года.
Britain's Queen Elizabeth and Prince Philip talk to memorial director Jens-Christian Wagner (C) during a visit to the former Nazi German concentration camp Bergen-Belsen, Germany June 26, 2015. Queen Elizabeth and the Duke of Edinburgh are on a three day state visit to Germany. REUTERS/Fabian Bimmer

Елизавета II посетила бывший концлагерь Берген-Бельзен 26.06.2015

Он был освобожден британскими войсками в 1945 году.
Bundeskanzler Helmut Kohl (re.) und der französische Staatspräsident Francois Mitterand gedachten am 22.9.1984 nahe dem ehemaligen Schlachtfeld von Verdun der Gefallenen der beiden Weltkriege. Auf dem französischen Soldatenfriedhof von Douaumont reichten sich die Regierungschefs zum Zeichen der Versöhnung und der französich-deutschen Partnerschaft die Hände vor einem mit den Fahnen beider Länder geschmückten Katafalk. Aufnahmedatum: 22.09.1984. France, Douaumont nearby Verdun. Francois Mitterrand and Helmut Kohl at the military cemetery standing hand in hand. 22.09.1984

Символ примирения: Коль, Миттеран и Верденская мясорубка 10.05.2015

Один из самых запоминающихся моментов в политической истории послевоенной Германии, ставший символом примирения и дружбы между немцами и французами.
ARCHIV - Bundeskanzler Willy Brandt kniet am 7. Dezember 1970 vor dem Mahnmal im einstigen jüdischen Ghetto in Warschau, das den Helden des Ghetto-Aufstandes vom April 1943 gewidmet ist. Der berühmte Kniefall von Willy Brandt und die Ostverträge ebneten den Weg: Seit 40 Jahren gibt es eine deutsche Botschaft in Warschau. Nach Kaltem Krieg und politischer Wende hat sich vieles geändert. Foto: dpa (zu dpa 0919 vom 13.09.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Символ покаяния: неожиданный поступок канцлера Германии 09.05.2015

Этот исторический снимок был сделан более чем через четверть века после безоговорочной капитуляции Германии.
Sowjetisches Ehrenmal, Schoenholzer Heide, Pankow, Berlin, Deutschland / Sch÷nholzer Heide

Места памяти: военный мемориал в Панкове 08.05.2015

Здесь покоятся останки более 13 тысяч советских воинов.
Das Sowjetische Ehrenmal im Berliner Tiergarten an der Straße des 17. Juni. Das Ehrenmal wurde auf Grund eines Beschlusses des Kriegsrats der 1. Weißrussischen Front von den Bildhauern Lew Kerbel und Wladimir Zigal gemeinsam mit dem Architekten Nikolai Sergijewski entworfen. Es wurde als Riegel quer zu der von Albert Speer projektierten Nord-Süd-Achse der geplanten Welthauptstadt Germania errichtet. Am 11. November 1945 wurde das Ehrenmal mit einer Parade der alliierten Truppen eingeweiht. Das Zentrum des Ehrenmals besteht aus einer – zur Straße hin – nach innen gewölbt angeordneten Pfeilerreihe mit einem zentralen, größeren Pfeiler als Sockel für eine acht Meter hohe Bronzestatue. Die Plastik zeigt einen Rotarmisten mit geschultertem Gewehr – ein Hinweis auf das Kriegsende. Die Übersetzung der russischen Inschrift lautet sinngemäß: „Ewiger Ruhm den Helden, die für die Freiheit und Unabhängigkeit der Sowjetunion im Kampf gegen die Nazis gefallen sind. 1941–1945.“ An den Pfeilern finden sich Texte, die auf die unterschiedlichen Waffengattungen verweisen, sowie die Namen von gefallenen Soldaten. Den Zugang zum Ehrenmal flankieren zwei T-34/76-Panzer, die in der Schlacht um Berlin im Einsatz waren. Unbewiesene Darstellungen besagen, dass als Baumaterial auch Teile der abgerissenen Reichskanzlei dienten Foto: Bernd Oertwig/ SCHROEWIG

Места памяти: воинский мемориал в Тиргартене 06.05.2015

Это один из трех таких памятников советским солдатам, которые можно посетить в германской столице.
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