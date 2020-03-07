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Йоханнес Хан

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Йоханнес Хан".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

01.03.2020, Türkei, Pazarkule: Zahlreiche Migranten warten nach ihrer Ankunft am bereits geschlossenen türkisch-griechischen Grenzübergang. An dem türkisch-griechischen Grenzübergang sind tausende weitere Flüchtlinge mit dem Ziel EU eingetroffen, nachdem bereits Tausende dort bereits die Nacht unter freiem Himmel verbracht haben. Foto: Ahmed Deeb/dpa | Verwendung weltweit

Еврокомиссар обещал Турции меньше помощи от ЕС, чем прежде 07.03.2020

По мнению комиссара ЕС по бюджету Йоханнеса Хана, Турции уже не требуется так много средств для помощи беженцам. Многие школы и больницы для мигрантов уже построены и не нуждаются в новом финансировании, пояснил он.

DW Exklusiv-Interview mit dem EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn. Er befindet sich gerade in Berlin und führt politische Gespräche, um Deutschland davon zu überzeugen, ein Ja zu den EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien zu eröffnen. Dafür muss der Bundestag entscheiden. Doch die CDU/CSU Fraktion möchte die Entscheidung vertagen. Anila Shuka, Berlin, 15.05. 2019

Еврокомиссар требует от Германии увеличить взнос в бюджет ЕС 20.12.2019

Некоторые страны Европейского Союза не готовы отчислять в общий бюджет более 1% своего ВВП. Еврокомиссия может утвердить норму в 1,11%.
AKW in Weißrussland, Atomkraftwerk, das im Westen von Republik Belarus (Weißrussland) in Ostrovetsky Gebiet gebaut wird. Das AKW ist sehr umstritten, da bei dem Bau mehrere Fehler begangen wurden. Jahr/Ort: 2017/Belarus

ЕС ставит соглашение о партнерстве с Минском в зависимость от БелАЭС 07.11.2019

Соглашение о партнерстве ЕС-Беларусь подпишут только в случае достижения договоренности по Белорусской АЭС. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан.
European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Commissioner Johannes Hahn and European Union Foreign Policy Chief Federica Mogherini present the Commission's Enlargement Package for 2019, which sets out the way forward for candidate countries and takes stock of the situation in each candidate country and potential candidate, in Brussels, Belgium May 29, 2019. REUTERS/Piroschka van de Wouw

ЕС призвал власти Молдавии к спокойствию и сдержанности 09.06.2019

Брюссель готов работать с легитимным правительством Молдавии на основе принципов, заложенных в соглашении об ассоциации с ЕС, заявили Могерини и Хан.
European Union foreign policy chief Federica Mogherini, left, and European Commissioner for European Neighborhood Policy Johannes Hahn participate in a media conference on the EU enlargement Package 2019 at EU headquarters in Brussels, Wednesday, May 29, 2019. The European Union says Turkey continues to distance itself from the bloc and its values and sees no reason to unblock the country's EU membership talks. (AP Photo/Virginia Mayo) |

Еврокомиссия советует начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии в ЕС 29.05.2019

Республика Северная Македония и Албания достаточно продвинулись по пути реформ, чтобы начать переговоры об их членстве в Евросоюзе, считает Европейская комиссия.
Extraordinary AFET/DEVE/DLAT joint meeting. Presentation by Federica Mogherini, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, of the ' Joint Communication to the European Parliament and to the Council: European Union, Latin America and the Caribbean â€“ joining forces for a common future '

ЕС требует от Турции разъяснений после отмены итогов выборов мэра Стамбула 07.05.2019

Федерика Могерини и Йоханнес Хан назвали отмену выборов мэра Стамбула "решением, принятым в политизированном контексте". Новые выборы в Стамбуле могут пройти 23 июня.
Title: More to be done before candidacy status The visit of the European Commissioner for European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations Johannes Hahn to Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Johannes Hahn, European Commissioner for European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations at a press conference in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Author: Zdravko Ljubas / Sarajevo / March 2019

Еврокомиссар призвал к скорейшему приему балканских стран в ЕС 29.04.2019

Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан полагает, что скорейший прием балканских стран в Евросоюз - в интересах самого ЕС. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность, пояснил он.
ARCHIV 30.03.2017 +++ TBILISI, GEORGIA - MARCH 30: Georgians celebrate the regulation letting Georgian citizens travel to the Schengen Area of European Union without a visa by hanging EU and Georgian flags at the airport in Tbilisi, Georgia on March 30, 2017. After the regulation Georgians are able to travel visa-free to the Schengen area for 90 days in a 180-day period. Stringer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Граждане Грузии не смогут в массовом порядке получать убежище в ЕС 06.03.2019

Поскольку ЕС считает Грузию безопасной страной, шансы ее граждан на получение статуса беженца весьма малы. Это подтвердил комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан, выступая перед журналистами.
Der Autor: Ashot Gazazyan, DW-Korespondent in Eriwan, Armenien d.h. Copyright DW Abgebildet sind: EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn (links) mit Außenminister Armeniens Sograb Mnazakanyan, an der Pressekonferenz in Eriwan (Armenien) am 29.Januar 2019

ЕС поддержит реформы в Армении 29.01.2019

ЕС в течение семи лет выделит Армении 800 миллионов евро. Корреспондент DW узнал о результатах встреч, которые провел в Ереване еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политике соседства Йоханнес Хан.
09/07/2018. London, United Kingdom. Western Balkans Summit. EU Commission Johannes Hahn arrives at the Crystal Centre ahead of the Western Balkans Summit . PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xAndrewxParsonsx/xi-Imagesx IIM-18148-0026

Еврокомиссар Йоханнес Хан призвал Украину усилить борьбу с коррупцией 09.11.2018

В ходе визита в Киев еврокомиссар Йоханнес Хан похвалил Национальное антикоррупционное бюро и призвал расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк.
ABD0020_20180831 - WIEN - ÖSTERREICH: EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Freitag, 31. August 2018, im Rahmen eines informellen Außenministerrates in Wien. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER |

Еврокомиссар высказался за отказ от переговоров о вступлении Турции в ЕС 06.11.2018

"В долгосрочной перспективе для Турции и Евросоюза было бы честнее пойти другими путями и прекратить переговоры", - заявил Йоханнес Хан.
Katerina Gandzyuk, Aktivistin aus Kherson, Ukriane. Rechte: Privat

Комиссар ЕС призвал наказать виновных в смерти украинской активистки Гандзюк 04.11.2018

Советница мэра Херсона и общественный деятель Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября. В июле ее облили серной кислотой. Полиция переквалифицировала нападение на умышленное убийство.
09/07/2018. London, United Kingdom. Western Balkans Summit. EU Commission Johannes Hahn arrives at the Crystal Centre ahead of the Western Balkans Summit . PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xAndrewxParsonsx/xi-Imagesx IIM-18148-0026

Евросоюз предлагает привлечь Иорданию к переговорам по Сирии 27.10.2018

Иордания имеет высокий авторитет в регионе и может стать хорошим посредником в урегулировании конфликта, считает комиссар ЕС по вопросам добрососедства Йоханнес Хан.
07.02.2014 DW Wi Grenze Polen / Ukraine

Новые дороги и кредиты: что и кому дает "Восточное партнерство" 17.10.2018

Главы МИД стран "Восточного партнерства" и ЕС обсуждали на встрече в Люксембурге, как снизить плату за роуминг, построить 5000 километров дорог и направлено ли это против России.
07.12.2015+++AUSSCHNITT: Ukraine's Prime Minister Arseniy Yatsenyuk, right, arrives with EU foreign police chief Federica Mogherini, left, and EU Enlargement Commissioner Johannes Hahn for an EU Ukraine Association Council meeting at the EU Council building in Brussels Monday, Dec. 7, 2015. | Copyright: picture-alliance/AP Photo/G. Vanden Wijngaert

ЕС призвал Македонию предпринять шаги после провала референдума 01.10.2018

Несмотря на то, что в референдуме участвовали менее половины избирателей, парламент в Скопье должен внести поправки в конституцию о переименовании Македонии, заявила Еврокомиссия.
12.07.2018****Prime Minister of the Former Yugoslav Republic Of Macedonia (FYROM) Zoran Zaev arrives to attend the second day of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) summit in Brussels on July 12, 2018. (Photo by Tatyana ZENKOVICH / POOL / AFP) (Photo credit should read TATYANA ZENKOVICH/AFP/Getty Images)

Вопрос о переименовании Македонии решится в парламенте страны 30.09.2018

Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование страны, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев. В референдуме участвовали менее необходимых 50 процентов избирателей.
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