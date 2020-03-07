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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Йоханнес Хан".
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По мнению комиссара ЕС по бюджету Йоханнеса Хана, Турции уже не требуется так много средств для помощи беженцам. Многие школы и больницы для мигрантов уже построены и не нуждаются в новом финансировании, пояснил он.
Некоторые страны Европейского Союза не готовы отчислять в общий бюджет более 1% своего ВВП. Еврокомиссия может утвердить норму в 1,11%.
Соглашение о партнерстве ЕС-Беларусь подпишут только в случае достижения договоренности по Белорусской АЭС. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан.
Брюссель готов работать с легитимным правительством Молдавии на основе принципов, заложенных в соглашении об ассоциации с ЕС, заявили Могерини и Хан.
Республика Северная Македония и Албания достаточно продвинулись по пути реформ, чтобы начать переговоры об их членстве в Евросоюзе, считает Европейская комиссия.
Федерика Могерини и Йоханнес Хан назвали отмену выборов мэра Стамбула "решением, принятым в политизированном контексте". Новые выборы в Стамбуле могут пройти 23 июня.
Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан полагает, что скорейший прием балканских стран в Евросоюз - в интересах самого ЕС. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность, пояснил он.
Поскольку ЕС считает Грузию безопасной страной, шансы ее граждан на получение статуса беженца весьма малы. Это подтвердил комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан, выступая перед журналистами.
ЕС в течение семи лет выделит Армении 800 миллионов евро. Корреспондент DW узнал о результатах встреч, которые провел в Ереване еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политике соседства Йоханнес Хан.
В ходе визита в Киев еврокомиссар Йоханнес Хан похвалил Национальное антикоррупционное бюро и призвал расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк.
"В долгосрочной перспективе для Турции и Евросоюза было бы честнее пойти другими путями и прекратить переговоры", - заявил Йоханнес Хан.
Советница мэра Херсона и общественный деятель Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября. В июле ее облили серной кислотой. Полиция переквалифицировала нападение на умышленное убийство.
Иордания имеет высокий авторитет в регионе и может стать хорошим посредником в урегулировании конфликта, считает комиссар ЕС по вопросам добрососедства Йоханнес Хан.
Главы МИД стран "Восточного партнерства" и ЕС обсуждали на встрече в Люксембурге, как снизить плату за роуминг, построить 5000 километров дорог и направлено ли это против России.
Несмотря на то, что в референдуме участвовали менее половины избирателей, парламент в Скопье должен внести поправки в конституцию о переименовании Македонии, заявила Еврокомиссия.
Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование страны, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев. В референдуме участвовали менее необходимых 50 процентов избирателей.
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