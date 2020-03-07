Йоханнес Хан

Еврокомиссар обещал Турции меньше помощи от ЕС, чем прежде

По мнению комиссара ЕС по бюджету Йоханнеса Хана, Турции уже не требуется так много средств для помощи беженцам. Многие школы и больницы для мигрантов уже построены и не нуждаются в новом финансировании, пояснил он.