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Экс-президент Франции мог сыграть решающую роль в получении Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году, пишет британское издание со ссылкой на данные французских следователей.
Французская прокуратура расследует обстоятельства получения Россией и Катаром права провести футбольные чемпионаты мира. Уже допрошен бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне приступил к рассмотрению апелляции Йозефа Блаттера, отстраненного от футбольной деятельности на шесть лет. Экс-глава ФИФА заявил, что готов к любому приговору.
ФИФА обнародовала результаты внутреннего расследования, согласно которым бывшие топ-менеджеры футбольной федерации за 5 лет присвоили себе премий и бонусов на сумму 79 миллионов швейцарских франков.
Подробности дела ФИФА не раскрывает. Причиной отстранения Каттнера могут быть выплаты в его пользу многомиллионных бонусов.
Должность "номер два" в ФИФА впервые займет женщина, и впервые - не из Европы. Ранее дипломат из Сенегала Фатма Самура никак не была связана с футболом.
Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения Платини от футбольной деятельности до 4 лет. В связи с этим решением суда Платини уйдет с поста президента УЕФА.
Были изъяты документы, которые могут помочь в расследовании незаконной выплаты Блаттером 2 миллионов франков главе Союза европейских футбольных ассоциаций Мишелю Платини в 2011 году.
Новый глава ФИФА Джанни Инфантино будет получать меньшую зарплату, чем генеральный секретарь организации. Еще не названый топ-менеджер станет самым высокооплачиваемым сотрудником в ФИФА.
Кандидатуру генсека УЕФА поддержали 115 из 207 делегатов, а его основного соперника, главы Азиатской футбольной конфедерации шейха Сальмана бин Ибрагима аль-Халифы - 88.
Согласно расследованию ФИФА, 100 тыс. долл. были переведены Вячеславу Колоскову за вхождение в правление ассоциации. При этом не исключено, что он не имел права занимать эту должность.
В большом спорте ставки крайне высоки. Ради побед спортсмены порой готовы на все. Не забывают о своей выгоде и функционеры. DW - о самых громких скандалах в мире спорта последних лет.
В большом спорте ставки крайне высоки. Ради побед спортсмены порой готовы на все. Не забывают о своей выгоде и нечистые на руку функционеры. DW - о громких спортивных скандалах последних лет.
Несмотря на отстранение на 8 лет от любых занятий футбольной деятельностью, экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер по-прежнему получает зарплату от организации в полном объеме, сообщает Reuters.
Президент ФИФА Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини отлучены от футбола на восемь лет. Но это - только начало избавления от тотальной коррупции в ФИФА, считают комментаторы немецких СМИ.
Цена на нефть марки Brent в понедельник опустилась до 36 долларов за баррель. Йозеф Блаттер и Мишель Платини отстранены от футбольной деятельности. Ведущий "Мисс Вселенная-2015" перепутал победительниц.
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