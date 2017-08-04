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Йозеф Блаттер

epa05640243 Former French President Nicolas Sarkozy delivers a speech after being defeated on the first round of the French right wing party 'Les Republicains' (LR) primaries in Paris, France, 20 November 2016. The second round will be on 27 November 2017. Voters are choosing between France's seven centre-right presidential candidates, the winner of which will contest the French presidential elections on 23 April and 07 May 2017. EPA/IAN LANGSDON / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

The Telegraph: Прокуратура подозревает Саркози в получении взятки от Катара 04.08.2017

Экс-президент Франции мог сыграть решающую роль в получении Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году, пишет британское издание со ссылкой на данные французских следователей.
Logo Russia 2018 / FIFA-Logo. Russland 2018 Logo. Feature / Schmuckbild / Hintergrund / Hintergrundbild, FIFA FIFA- Pressekonferenz/ PK in St. Petersburg- Fussball / Reise: Vorbericht / Vorschau auf die FIFA-Fussball Weltmeisterschaft 2018 / Fussball-WM 2018 in Russland, WM-Stadt Sankt Petersburg, 24.07.2015. Football / Soccer: FIFA-Pressconference/ Mediaconference Preview of the FIFA Fooball World Cup 2018 in Russia, Saint Petersburg, July 24, 2015. | Verwendung weltweit © picture-alliance/GES-Sportfoto/M. Gilliar

Франция расследует получение Россией и Катаром ЧМ-2018 и ЧМ-2022 27.04.2017

Французская прокуратура расследует обстоятельства получения Россией и Катаром права провести футбольные чемпионаты мира. Уже допрошен бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер.
21.04.2016 *** Ex-FIFA-Präsident Joseph Sepp Blatter, spricht während eines Interviews nach der Präsentation des Buches: Sepp Blatter: Mission und Passion Fußball am 21.04.2016 in Zürich, Schweiz. Foto: Marijan Murat/dpa (zu dpa-Meldung: «Fußball: Interview mit dem früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter» vom 22.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/W. Bieri © picture-alliance/dpa/M. Murat

Блаттер заявил, что примет любой вердикт суда в Лозанне 25.08.2016

Спортивный арбитражный суд в Лозанне приступил к рассмотрению апелляции Йозефа Блаттера, отстраненного от футбольной деятельности на шесть лет. Экс-глава ФИФА заявил, что готов к любому приговору.
ARCHIV Mai 2015 *** ZURICH, SWITZERLAND - MAY 29: FIFA President Joseph S. Blatter (L) and FIFA Secretary General Jerome Valcke look on prior to the 65th FIFA Congress at Hallenstadion on May 29, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images)

Бывшие топ-менеджеры ФИФА обогатились на 80 млн долларов за 5 лет 03.06.2016

ФИФА обнародовала результаты внутреннего расследования, согласно которым бывшие топ-менеджеры футбольной федерации за 5 лет присвоили себе премий и бонусов на сумму 79 миллионов швейцарских франков.
03.12.2015 *** (FILE) epa05053223 Markus Kattner, acting FIFA Secretary General, is pictured during a press conference at the FIFA Headquarters 'Home of FIFA' in Zurich, Switzerland, Thursday, 3 December 2015. EPA/WALTER BIERI (zu dpa: FIFA-Interimsgeneralsekretär Kattner mit sofortiger Wirkung entlassen vom 23.05.2016) | picture alliance/dpa/W. Bieri

Маркус Каттнер отстранен от должности врио генсека ФИФА 23.05.2016

Подробности дела ФИФА не раскрывает. Причиной отстранения Каттнера могут быть выплаты в его пользу многомиллионных бонусов.
United Nation representative in Madagascar Fatma Samoura (C) arrives on October 25, 2013 to inspect a polling station in Antananarivo during the presidential elections. Thirty-three candidates are running in a poll that is meant to end a four-year political crisis on the Indian Ocean island sparked when Rajoelina ousted then-president Marc Ravalomanana in a coup. But supporters are divided over new candidates after Madagascan strongman Andry Rajoelina and Ravalomanana's wife Lalao, along with a few others, were barred from running under international pressure. After the presidential polls, a parliamentary vote will follow on December 20, along with a second presidential round if the October election does not deliver an outright winner. Madagascar votes on October 25 in long-delayed elections meant to pull the island nation out of a devastating political crisis that plunged millions into misery after the 2009 coup. AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN (Photo credit should read STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/S. de Sakutin

Пост генсека ФИФА впервые займет женщина 13.05.2016

Должность "номер два" в ФИФА впервые займет женщина, и впервые - не из Европы. Ранее дипломат из Сенегала Фатма Самура никак не была связана с футболом.
16.6.2014 *** ZURICH, SWITZERLAND - MAY 28: UEFA president Michel Platini attends a press conference prior to the 65th FIFA Congress at Hallenstadion on May 28, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images) Copyright: Getty Images/P. Schmidli

Платини объявил об уходе с поста президента УЕФА 09.05.2016

Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения Платини от футбольной деятельности до 4 лет. В связи с этим решением суда Платини уйдет с поста президента УЕФА.
16.6.2014 *** Bildunterschrift:SALVADOR, BRAZIL - JUNE 16: UEFA President Michel Platini (L) and FIFA President Joseph Blatter look on during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group G match between Germany and Portugal at Arena Fonte Nova on June 16, 2014 in Salvador, Brazil. (Photo by Martin Rose/Getty Images) Copyright: Getty Images/M. Rose

В федерации футбола Франции прошли обыски по делу Блаттера 09.03.2016

Были изъяты документы, которые могут помочь в расследовании незаконной выплаты Блаттером 2 миллионов франков главе Союза европейских футбольных ассоциаций Мишелю Платини в 2011 году.
Re-elected FIFA President Sepp Blatter gestures during news conference after an extraordinary Executive Committee meeting in Zurich, Switzerland, in this May 30, 2015 file photo. Blatter faces a 90 day suspension from football if the governing body's Ethics judge backs a prosecutor's recommendation, a close friend and former advisor to Blatter told Reuters on October 7, 2015. Blatter's long-term confidant Klaus Stoehlker said the decision by judge Hans-Joachim Eckert was expected by October 9. Reuters was unable to confirm the information with FIFA's Ethics Committee or with FIFA itself. REUTERS/Arnd Wiegmann/Files

СМИ: ФИФА обнародует доходы Йозефа Блаттера 27.02.2016

Новый глава ФИФА Джанни Инфантино будет получать меньшую зарплату, чем генеральный секретарь организации. Еще не названый топ-менеджер станет самым высокооплачиваемым сотрудником в ФИФА.
26.2.2016 *** FIFA presidential candidate Infantino makes a speech during the Extraordinary Congress in Zurich FIFA presidential candidate Gianni Infantino of Italy and Switzerland makes a speech during the Extraordinary Congress in Zurich, Switzerland February 26, 2016. Crisis-hit world football governing body FIFA faces one of the most important days in its 112-year history when it elects a new leader on Friday hoping to usher in a fresh era after decades of tawdry controversy. REUTERS/Arnd Wiegmann Copyright: Reuters/A. Wiegmann

Новым президентом ФИФА избран Джанни Инфантино 26.02.2016

Кандидатуру генсека УЕФА поддержали 115 из 207 делегатов, а его основного соперника, главы Азиатской футбольной конфедерации шейха Сальмана бин Ибрагима аль-Халифы - 88.
03.06.2009 Bildnummer: 04530135 Datum: 03.06.2009 Copyright: imago/Ulmer/Teamfoto FIFA Präsident Joseph S. Blatter (Schweiz, li.) verabschiedet Dr. Viacheslav Koloskov (Russland) aus dem FIFA Exekutivkomitee auf dem 59. FIFA Kongress 2009 in Nassau - PUBLICATIONxNOTxINxSUIxAUTxNEDxITA; Sepp, Vdig, quer, Aufmacher, premiumd, Funktionär, Wimpel, close 59. FIFA Kongress 2009, Generalversammlung, Versammlung, Tagung, Konferenz Nassau o0 Bahamas Fußball Herren Mannschaft Gruppenbild optimistisch Randmotiv Werbemotiv Personen

СМИ: Экс-глава РФС мог незаконно получить деньги от ФИФА 17.02.2016

Согласно расследованию ФИФА, 100 тыс. долл. были переведены Вячеславу Колоскову за вхождение в правление ассоциации. При этом не исключено, что он не имел права занимать эту должность.
20.07.2015+++ FIFA President Sepp Blatter reacts to banknotes thrown at him by British comedian known as Lee Nelson (unseen) while arriving for a news conference after the Extraordinary FIFA Executive Committee Meeting at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland July 20, 2015. World football's troubled governing body FIFA will vote for a new president, to replace Blatter, at a special congress to be held on February 26 in Zurich, the organisation said on Monday. REUTERS/Arnd Wiegmann

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке 21.01.2016

В большом спорте ставки крайне высоки. Ради побед спортсмены порой готовы на все. Не забывают о своей выгоде и функционеры. DW - о самых громких скандалах в мире спорта последних лет.
20.07.2015+++ FIFA President Sepp Blatter reacts to banknotes thrown at him by British comedian known as Lee Nelson (unseen) while arriving for a news conference after the Extraordinary FIFA Executive Committee Meeting at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland July 20, 2015. World football's troubled governing body FIFA will vote for a new president, to replace Blatter, at a special congress to be held on February 26 in Zurich, the organisation said on Monday. REUTERS/Arnd Wiegmann

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке 21.01.2016

В большом спорте ставки крайне высоки. Ради побед спортсмены порой готовы на все. Не забывают о своей выгоде и нечистые на руку функционеры. DW - о громких спортивных скандалах последних лет.
20.07.2015+++ FIFA President Sepp Blatter reacts to banknotes thrown at him by British comedian known as Lee Nelson (unseen) while arriving for a news conference after the Extraordinary FIFA Executive Committee Meeting at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland July 20, 2015. World football's troubled governing body FIFA will vote for a new president, to replace Blatter, at a special congress to be held on February 26 in Zurich, the organisation said on Monday. REUTERS/Arnd Wiegmann

ФИФА продолжает платить зарплату Блаттеру даже после дисквалификации 19.01.2016

Несмотря на отстранение на 8 лет от любых занятий футбольной деятельностью, экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер по-прежнему получает зарплату от организации в полном объеме, сообщает Reuters.
21.12.2015 *** epa05077954 Joseph 'Sepp' Blatter, suspended FIFA president, addresses to media during his press conference to respond to the FIFA ethics committee's verdict, at former FIFA's headquarters Hotel Sonnenberg in Zurich, Switzerland, 21 December 2015. FIFA President Joseph Blatter and UEFA President Michel Platini were banned from football for eight years by the ethics committee of football's world governing body. EPA/WALTER BIERI picture-alliance/dpa/W. Bieri

Немецкие СМИ: Блаттера выгнали, коррупция в ФИФА осталась 22.12.2015

Президент ФИФА Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини отлучены от футбола на восемь лет. Но это - только начало избавления от тотальной коррупции в ФИФА, считают комментаторы немецких СМИ.

DW Новости за 100 секунд (21.12.2015) 21.12.2015

Цена на нефть марки Brent в понедельник опустилась до 36 долларов за баррель. Йозеф Блаттер и Мишель Платини отстранены от футбольной деятельности. Ведущий "Мисс Вселенная-2015" перепутал победительниц.
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