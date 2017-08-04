Йозеф Блаттер

СМИ: Экс-глава РФС мог незаконно получить деньги от ФИФА

Согласно расследованию ФИФА, 100 тыс. долл. были переведены Вячеславу Колоскову за вхождение в правление ассоциации. При этом не исключено, что он не имел права занимать эту должность.