Итоги торговой блокады Донбасса: ни смысла, ни последствий?

Последнее на данный момент заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе принесло неожиданные итоги. СМИ распространили в среду, 5 июня, заявление спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о том, что украинская сторона предлагает обсудить отмену экономической блокады неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. А Леонид Кучма, которого новый президент Украины Владимир Зеленский недавно вновь назначил украинским представителем в ТКГ, заявил, что "впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно", а "тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор".

Бывший глава государства Петр Порошенко в тот же день обратился к Зеленскому с требованием объяснить, на каком основании новый президент дал украинской делегации соответствующие директивы. Он назвал это "реализацией российского сценария" и отметил, что украинская сторона таким образом "становится на колени".

Леонид Кучма

Но уже 6 июня Мартин Сайдик назвал информацию в СМИ "недоразумением", которое возникло из-за разной трактовки термина "блокада". По его словам, вопрос снятия блокады на заседании контактной группы подняли представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а не Киева. В тот же день это подтвердил на брифинге и Леонид Кучма. В то же время он добавил, что никакой экономической блокады нет, а соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предусматривает лишь "временный запрет перемещения грузов через линию соприкосновения".

Экономические последствия для Украины

Решение СНБО, о котором говорит Кучма и которое прекратило движение товаров между Украиной и неподконтрольной украинскому правительству частью Донбасса, было принято в марте 2017 года. Тогда в Киеве предупреждали, что шаг, пойти на который требовал ряд народных депутатов и активистов, может иметь ощутимые последствия для украинской экономики.

Однако конкретных данных о том, насколько так называемая блокада действительно повлияла на Украину с экономической точки зрения, почти нет. Так, в министерстве экономики даже через год после начала блокады не озвучивали никаких цифр, объясняя это тем, что любые подобные оценки будут достаточно условными, так как на развитие экономики влияют многие факторы. Еще в марте 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал, что потери ВВП страны в год начала блокады составят около одного процента. А в декабре 2017 года НБУ оценивал, что потери торгового баланса из-за блокады за два года достигнут в общей сложности 2,3 миллиарда долларов. В начале 2018 тогдашний президент Украины Порошенко в своей колонке для журналов The Economist и "Новое время" также озвучил цифру в один процент потерь для ВВП страны, добавив, что блокада вызвала стагнацию в украинской промышленности.

Владимир Зеленский на линии фронта в Донбассе

Впрочем, данные Госстата свидетельствуют, что рост ВВП Украины в 2017-2018 годах продолжал ускоряться. Если в 2016 году до блокады ВВП стран вырос на 2,3 процента, то в 2017-м - уже на 2,5 процента, а в прошлом году рост и вовсе достиг показателя в 3,3 процента. Таким образом, блокада, несмотря на мрачные прогнозы, не стала катастрофой для украинской экономики, заключает замглавы Института мировой политики (ИМП) Николай Белесков.

Удалось ли добиться целей блокады?

Решение Киева начать блокаду украинские власти объясняли, прежде всего, ответом на так называемую "национализацию" украинских предприятий сепаратистами в "ДНР" и "ЛНР". При этом активисты и депутаты, которые на несколько месяцев раньше, еще в декабре 2016 года, начали блокировать транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса, список задач был более широким: содействовать обмену пленными, остановить финансирование сепаратистов и перевозку контрабанды через линию разграничения. Однако полностью добиться ни одной из этих целей так и не удалось.

Единственный масштабный обмен пленными за время блокады произошел лишь 27 декабря 2017. Тогда, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), на подконтрольную Киеву территорию вернулись 73 украинских заложника, а Киев передал представителям сепаратистов 233 человека. При этом в самопровозглашенных республиках подтверждают заключение лишь еще 23 украинцев, но не дают ответа по содержанию под стражей в Донецке и Луганске более 70 граждан Украины, сетовала в конце прошлого года представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Контрабанда и "национализация"

По словам Белескова, прекращение прямых торговых связей с "ДНР" и "ЛНР" не обязательно означает, что украинские компании перестали покупать товары с неподконтрольной территории. Эксперт объясняет, что в прошлом году Украина купила у России около 15 миллионов тонн угля, и есть вполне обоснованные подозрения, что значительная часть этого топлива могла попасть на российский рынок именно из Донбасса. "Таким образом, покупая этот уголь, мы, возможно, точно так же финансируем сепаратистские образования", - отмечает аналитик ИМП.

Остановить контрабанду торговая блокада также не смогла, показало исследование Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) в ноябре 2017 года. Причем незаконное перемещение товаров через линию разграничения осуществлялось как по автомобильным и железнодорожным коридорам благодаря договоренностям со служащими, так и в обход пунктов пропуска - по договоренности с военными и правоохранительными органами. Среди товаров, которые в наибольших объемах незаконно перемещаются в "ДНР" и "ЛНР", - продукты, бытовые товары, электроника, медикаменты и текстиль, а в обратном направлении - в основном алкоголь и табачные изделия, говорится в отчете.

Что касается возвращения "национализированных" предприятий, захват которых стал поводом для решения СНБО в 2017 году, Леонид Кучма во время брифинга 6 июня заявил, что многие бизнесмены уже не хотят их возвращать - из-за плохого состояния, до которого они были доведены за время блокады.

Политическая конъюнктура мешает последовательности

Несмотря на нынешнюю острую критику Зеленского, сам Порошенко длительное время был противником разрыва экономических связей с неподконтрольными территориями. Даже после решения СНБО, принятого по его же инициативе, он называл блокаду "ударом под дых" для украинской экономики и спецоперацией, чтобы "вытолкнуть оккупированные районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию".

Зато народные депутаты от фракции "Самопомощь" Егор Соболев и Семен Семенченко, в свое время нещадно критиковавшие Порошенко за такую ​​позицию, сейчас не спешат так же атаковать нового президента. Например, Семенченко написал 5 июня в Facebook, что он продолжает поддерживать Зеленского, но ему важно "знать его позицию" по снятию блокады.

По мнению Николая Белескова, такая амбивалентность политиков в этом вопросе свидетельствует, что отношение к нему определяется, прежде всего, внутриполитической целесообразностью. "Хорошо заметно, что точка отсчета здесь - будущие выборы. И кое-кто хочет набрать политические очки, играя в патриотов", - полагает он. В том числе и из-за такого отношения к проблеме Украине до сих пор не удалось выработать последовательной политики по неподконтрольным Киеву территориям, которая бы приносила больше пользы, чем вреда, резюмирует эксперт.

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