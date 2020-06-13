Итоги пятого срока Лукашенко: что сделано из обещанного

Президентские выборы в Беларуси, которые пройдут 9 августа, уже шестые для действующего и бессменного главы государства Александра Лукашенко. На каждый новый срок он шел со своим видением перспектив развития страны - в 2015 году Лукашенко обещал реформы в сфере экономики и госуправления. Вместе с экспертами DW выяснила, в какой степени президент выполнил свою предвыборную программу пятилетней давности.

В 2015 году был всплеск популярности Лукашенко

Директор института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич напоминает, что к последним выборам Александр Лукашенко подошел в условиях всплеска его популярности: "В 2015-м, через год после украинских событий, Беларусь на фоне внешней нестабильности выгодно отличалась тем, что тут стабильности была гарантирована".

Так пять лет назад выглядел один из предвыборных плакатов Александра Лукашенко

Более того, по словам политолога, когда в конце 2014 года экономическая ситуация в Беларуси в очередной раз ухудшилась, у руководства было представление, что необходимо что-то менять и проводить реформы - это и отразилось в предвыборной программе президента.

В 2015-м Лукашенко шел на выборы с планами улучшения условий для работы бизнеса, сокращения роли государства, расширения полномочий местных властей, прекращения роста цен и повышения благосостояния населения. И хотя старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб не называет ту программу реформистской, он признает, что в ней были определенные вкрапления правильной риторики. "Правда, местами они были упомянуты без понимания того, о чем идет речь, а в других местах было сделано по принципу - напишем что-нибудь прогрессивное, но делать это не будем", - поясняет экономист.

Дипломатические успехи и борьба с инфляцией

Эксперты говорят, что белорусские власти все же пытались следовать той программе, хотя в целом ее не выполнили. В числе позитивных примеров в сфере политики Андрей Казакевич указывает на попытку реформ в госуправлении: "В 2016 году в парламент попало два альтернативных депутата, выросло представительство политических партий, и в целом публичная роль парламента была увеличена". Особо выделил Казакевич перемены во внешней политике: "До этого Беларусь имела конфликтные отношения с Западом, но за последние пять лет они нормализовались, зависимость от России в политических вопросах сократилась". По выражению политолога, Минск пробовал вовлечь и Китай в белорусскую внешнюю политику.

Андрей Казакевич

Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский в интервью DW сообщил, что на протяжении последних пяти лет Минск не пошел на приватизацию промышленности в интересах российских ФПГ и работал на диверсификацию энергетики - активно строилась Белорусская АЭС, хотя ее возведение пока не окончено. "Были и дипломатические успехи Беларуси как переговорной площадки (по ситуации в Донбассе. - Ред.) и донора стабильности в регионе", - добавляет Петровский.

Возвращаясь к экономической части предвыборной программы Лукашенко, Вадим Иосуб говорит о выполнении пункта о борьбе с ростом цен: "За последние годы инфляция действительно снижена до минимальных значений за всю историю страны". Кроме того, Иосуб отметил поэтапную либерализацию движения капитала и то, что касается сферы финансов и денежно-кредитной политики - за это в Беларуси отвечает Нацбанк и эти успехи персонально связаны с его работой. "Вместе с тем никакого полноценного финансового рынка в стране не возникло, рынок акций так и остался в мертвом состоянии", - констатирует экономист.

Проблемы в модернизации и отношениях с Россией

Все остальные пункты экономической части программы так и не были выполнены, а некоторые вещи были просто провалены, считает Вадим Иосуб: "Заявленная в программе Лукашенко модернизация остается затратной и убыточной. Деревообработка, бумажная, картонная промышленность - все это финансировалось кредитами, и сейчас госбюджет погашает эти кредиты". Также, по словам Иосуба, "мы не увидели ни поддержки малого и среднего бизнеса, ни эффективного госуправления".

Вадим Иосуб

Эксперт из "Белой Руси" Петр Петровский также признает неудачи в этой области: "Модернизация деревообработки, сельского хозяйства не всегда была эффективной. Это связано с проседанием наших традиционных рынков и теми кредитными условиями, в которых находится Беларусь. Петровский полагает, что не было выполнено главное условие для развития экономики - у субъектов хозяйствования нет выхода на дешевые кредитные линии и ресурсы, которые могли бы стать источниками модернизации.

Самый забавный пункт в той предвыборной программе Лукашенко, по оценке Иосуба, - широкое внедрение в сферу образования электронных средств обучения: "Мы с этим столкнулись недавно, когда в разгар пандемии дети были вынуждены идти в школу, потому что никаких систем электронных обучения, которые позволяли бы дистанционно обучаться, нет".

В программе от 2015 года были три стратегические цели - занятость, экспорт и инвестиции. С занятостью в Беларуси, констатирует Иосуб, все стабильно хорошо за счет того, что людей держат на убыточных предприятиях, подменяя институт занятости институтом социальной помощи. "Если говорить об экспорте, то в целом была тенденция его роста, но импорт увеличивался еще быстрее, а значит, внешнеторговое сальдо ухудшалось. Да и приходом мировых компаний в Беларусь мы похвастаться не можем", - заявил старший аналитик "Альпари Евразия".

В свою очередь основной неудачей в политической сфере за последние пять лет Андрей Казакевич назвал неспособность Беларуси стабилизировать отношения с Россией: "Очевидно, особенно в последние два года, отношения Минска и Москвы пребывают в состоянии постоянной конфронтации".

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