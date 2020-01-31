Итоги визита Помпео: для чего госсекретарь США приезжал в Киев

В конце января государственный секретарь США Майкл Помпео посетил Украину в ходе своего турне по пяти государствам Восточной Европы. Этот визит должен был состояться еще в начале месяца, но был отложен из-за обострения ситуации в Ираке. В Киеве Помпео встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой украинского МИДа, министром обороны страны, предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ).

На итоговой пресс-конференции в пятницу, 31 января, госсекретарь США подтвердил неизменную поддержку Вашингтоном украинского суверенитета и территориальной целостности, пообещал и дальше оказывать Киеву военную помощь и поздравил ПЦУ с признанием ее на международном уровне.

Статус Крыма и признание ПЦУ

"Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа - самый жесткий защитник суверенитета и территориальной целостности Украины в мире. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее стремлении к присоединению к НАТО и сближению с ЕС", - подчеркнул Майкл Помпео. Он напомнил о Крымской декларации от 2018 года, в которой отмечается, что "Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России присоединить его".

Майкл Помпео у Стены памяти погибших за Украину

Глава Госдепартамента США назвал Украину "важной страной" и "крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом". Практическим доказательством того, что США преданно поддерживают Украину, как отметил госсекретарь, стало введение 29 января пакета дополнительных американских санкций в отношении отдельных физических лиц и компаний в Крыму.

Помпео напомнил, что около 14 тысяч украинцев погибли в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Утром 31 января он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину". Глава американской дипломатии пообещал поддержку Украине в привлечении к ответственности виновных в крушении украинского самолета в Тегеране.

Майкл Помпео заявил, что США и дальше видят Украину как государство, борющееся за свободу, демократию и благополучие. Он также выразил готовность поддерживать усилия Украины по борьбе с коррупцией. "Сейчас США работают над тем, чтобы Украина развивала верховенство права, улучшала инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и добилась энергетической независимости", - добавил госсекретарь США.

Во время общения с журналистами он признался, что ему было "очень приятно" увидеть признание автокефальной Православной церкви Украины Греческой и Александрийской церквями. "Москва не должна стоять на пути к признанию ПЦУ", - подчеркнул Помпео.

Зеленский раскрыл сумму финансовой и военной помощи от США

Выступая на брифинге после встречи с Помпео, Владимир Зеленский отметил, что Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности и отметил "первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin". Украинский лидер рассказал также, что они обсудили с Помпео возможность закупки для Военно-морских сил Украины американских ракетных катеров класса Island, а также вооружения для "укрепления противовоздушной обороны Украины". По словам Зеленского, Вашингтон намерен предоставить Киеву в 2020 году 700 миллионов долларов в рамках программ госпомощи. И 365 миллионов долларов из этой суммы будут направлены на нужды обороны.

Вадим Пристайко и Майкл Помпео

Зеленский также выразил надежду, что США устранят торговые ограничения на импорт украинской стали, и заявил о планах покупать в США локомотивы для "Укрзализныци" (Украинские железные дороги. - Ред.). Кроме того, украинский президент призвал американский бизнес приобщиться к развитию инфраструктуры: строительству мостов и дорог в стране, и пригласил американцев добывать газ и нефть в Украине, в том числе, разрабатывать залежи энергоносителей на Черноморском шельфе.

И Помпео, и Зеленский не согласились с тем, что на отношения Киева и Вашингтона может негативно повлиять процедура импичмента, которая прошлой осенью была запущена в отношении Дональда Трампа после обнародования его телефонного разговора с Зеленским. Президент Украины заявил, что готов посетить Вашингтон "уже завтра", но только при условии подготовки к подписанию конкретных договоренностей.

О чем Помпео и Зеленский не стали говорить публично

Заявления Помпео и Зеленского о том, что импичмент Трампа не повлиял на отношения Вашингтона с Киевом украинские эксперты восприняли с недоверием. Опрошенные DW аналитики убеждены, что токсичность Украины для нынешней американской политики значительно повысилась, и Трамп вряд ли ожидает визита Зеленского в Белый дом.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар предостерег и от ожиданий, что американские инвесторы придут на рынок добычи газа и нефти в Украине. "Военно-политические риски не сняты. Гипотетически здесь могут появиться какие-то мелкие инвесторы с большими амбициями - откровенно говоря, разного рода мошенники - чтобы повысить свою капитализацию", - прогнозирует Гончар.

Среди тем визита Помпео в Киев, о которых не рассказали на пресс-конференции, очевидно была и проблема назначения нового американского посла в Украине, считает глава киевского Института мировой политики Евгений Магда. "Еще в прошлом году на эту должность обсуждались кандидатуры бывшего американского генерала и одного из бывших профессиональных дипломатов. От того, кто из них станет послом, будет зависеть дальнейшее развитие событий", - сказал Магда в интервью DW.

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