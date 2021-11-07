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Италия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Италия".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

(FILES) In this file photo taken on January 13, 2021 A Carabinieri police officer wearing a face mask stands guard as a general view shows a special courtroom on January 13, 2021 on the opening day of the 'Rinascita-Scott' maxi-trial in which more than 350 alleged members of Calabria's 'Ndrangheta mafia group and their associates go on trial in Lamezia Terme, Calabria. - Italy struck a first blow on November 5, 2021 against nearly 100 alleged mobsters and others linked to the largest mafia trial in more than three decades, handing decades-long sentences to some of the 'Ndrangheta's fiercest operatives. (Photo by Gianluca CHININEA / AFP)

В Италии вынесли приговоры в процессе века против мафии 07.11.2021

70 членов мафиозной организации "Ндрангета", в том числе главу клана Манкузо, приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет.
European union digital COVID certificate pictured in Zagreb, Croatia on 01. June, 2021. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Италия будет выдавать ковид-сертификаты привитым вакцинами, не одобренными в ЕС 05.11.2021

Люди, привитые от COVID-19 не одобренной EMA вакциной, могут сделать бустерный укол мРНК-препаратом от BioNTech/Pfizer или Moderna и затем получить ковид-сертификат ЕС, объяснил Минздрав Италии.
LGBT activists attend a protest near the Senate, asking for the approval of a law promoted by Democratic Party's lawmaker Alessandro Zan, aimed to extend further protections from discrimination to the LGBT community, in Rome, Tuesday, July 20, 2021. The banner at right reads 'Stop rebates! Law Zan now!' (AP Photo/Riccardo De Luca)

Сенат Италии отклонил закон об уголовном наказании за гомофобию 27.10.2021

Спорный законопроект о введении уголовной ответственности за гомофобию провалился в Сенате Италии. Его поддержал 131 депутат, тогда как 154 высказались против.
Former minister of interior Matteo Salvini and his lawyer Giulia Bongiorno talk to journalists outside Palermo's court, Italy, Saturday, Oct. 23, 2021. Italy's former right-wing interior minister, Matteo Salvini, went on trial Saturday charged with kidnapping for refusing 2019 to allow a Spanish migrant rescue ship to dock in Sicily, keeping the people onboard at sea for days. (AP Photo/Gregorio Borgia)

В Палермо начался суд над экс-главой МВД Италии Маттео Сальвини 23.10.2021

За незаконное удерживание на судне спасенных в море мигрантов главе праворадикальной партии "Лига" Маттео Сальвини грозит до 15 лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность.
October 15, 2021, GENOVA, ITALY: Employees of the harbour terminal Psa of Genoa PrÃ  outside the gates of the terminal from the 6 of this morning in order to protest peacefully against the obligation of presentation of the Covid green pass, 15 November 2021. ANSA/LUCA ZENNAR (Credit Image: © ANSA via ZUMA Press

Протест против ковидных ограничений: итальянская полиция разблокировала порт Триеста 18.10.2021

Бастующие докеры Триеста четвертый день протестуют против ограничительных мер правительства по сдерживанию пандемии коронавируса.
A migrant drinks as he walks with a shopping trolley across a yard of a squatted abandoned penicillin factory on November 14, 2018 in Rome's Tiburtina district, where hundreds of migrants live in precarious conditions. - Migrants addressed the media during a press conference in the building on November 14, a day after police on November 13 bulldozed a symbolic makeshift camp dubbed The Baobab in Rome which has housed tens of thousands of migrants during their journeys to northern Italy. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

В Италии количество бедных за пандемию выросло на миллион 16.10.2021

В настоящее время в Италии уже 5,6 млн человек живут в нищете, сообщает Caritas Italia. Пандемия коронавируса резко ухудшила положение итальянцев, которые и так едва сводили концы с концами.
People gather in Piazza del Popolo square during a protest, in Rome, Saturday, Oct. 9, 2021. Thousands of demonstrators protested Saturday in Rome against the COVID-19 health pass that Italian workers, both the public and private sectors, must display to access their workplaces from Oct. 15 under a government decree. (Cecilia Fabiano/LaPresse via AP)

В Италии, Франции и Швейцарии прошли протесты против "санпропусков" 09.10.2021

В Риме полиция в ходе стычек с протестующими против правительственных мер по борьбе с пандемией применила слезоточивый газ и водометы. Во Франции протесты прошли в 13-й раз.
Maneskin of Italy appear on stage after winning the 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Финал "Евровидения" 2022 года состоится в Турине 08.10.2021

Право принять "Евровидение" Италия получила после победы группы Maneskin с песней Zitti e Buoni на предыдущем песенном конкурсе в Роттердаме.

Как живут беженцы из Афганистана в Европе. Европа в фокусе 07.10.2021

Также в программе: кто и как защищает окружающую среду в Великобритании, кто спасает маленьких черепашат на Кипре, кому в Италии выделят многомиллионую помощь, как любовь помогает делать козий сыр.
Catalan separatist leader Carles Puigdemont arrives at a courthouse in Sardinia, as a judge holds the first hearing on his European arrest warrant, in Sassari, Italy, October 4, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Итальянский суд приостановил выдачу Испании экс-главы Каталонии Пучдемона 04.10.2021

Суд на Сардинии приостановил производство по делу об экстрадиции Карлеса Пучдемона в Испанию, решив дождаться постановления Европейского суда в Люксембурге.
***17.09.2021***Das Deckenlicht spiegelt sich im Gemälde «Amor als Sieger» von Michelangelo Merisi da Caravaggio in der Gemäldegalerie. +++ dpa-Bildfunk +++

Взрывной характер Караваджо 29.09.2021

Азартные игры, пьянство, драки, убийство и - гениальные картины, рождавшиеся из-под его пера: 450 лет назад родился великий итальянский художник, один из крупнейших мастеров барокко - Караваджо.
Catalonia's former regional president Carles Puigdemont, center, shows his badge to journalists as he stands next to former Catalan regional minister Antoni Comin outside the European Parliment in Brussels, Friday, Dec. 20, 2019. In a potentially stinging reversal for Spanish justice authorities, the European Union's top court ruled that a former Catalan official serving a prison sentence for his role in a banned independence referendum two years ago had the right to parliamentary immunity when he was on trial. (AP Photo/Francisco Seco) |

На Сардинии задержан бывший глава Каталонии Пучдемон 24.09.2021

Итальянские власти задержали экс-главу каталонской администрации Карлеса Пучдемона, который прибыл на фольклорный праздник. Летом ему отказали в восстановлении депутатской неприкосновенности.

Как белорус с инвалидностью отправился в кругосветку 16.09.2021

Месяц назад инвалид-колясочник, блогер и активист из Лиды Саша Авдевич отправился в кругосветное путешествие. На момент выхода видео Саша уже проделал путь из Тбилиси до Стамбула. Дальше его маршрут лежит через Грецию, Италию и Испанию на остров Тенерифе, где он планирует открыть инклюзивное кафе и отель. О том, как задумывалось и как проходит его путешествие, смотрите в эксклюзивном интервью DW.
Stills aus der Life and Sytle Sendung KW36

Великий Данте Алигьери (фотогалерея) 14.09.2021

14 сентября 1321 года умер один из основоположников литературного итальянского языка, автор всемирно известной "Божественной комедии". В Италии проходят мероприятия, посвященные 700-летию со дня смерти великого поэта.
GettyImages 51242940 Circa 1300, Dante Alighieri (1265 - 1321) the Italian poet. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Судьба Данте Алигьери 14.09.2021

Один из основоположников литературного итальянского языка, автор всемирно известной "Божественной комедии", изгнанным флорентиец. DW о жизни и творчестве Данте Алигьери.

Лукашенко мстит ЕС за санкции: Беларусь стала трамплином для нелегальных мигрантов. Европа в фокусе 02.09.2021

Также в программе: где живут самые последовательные коммунисты во Франции, почему в Башкирии исчезает озеро, где отдыхают собаки на пляжах Италии.
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