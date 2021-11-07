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Месяц назад инвалид-колясочник, блогер и активист из Лиды Саша Авдевич отправился в кругосветное путешествие. На момент выхода видео Саша уже проделал путь из Тбилиси до Стамбула. Дальше его маршрут лежит через Грецию, Италию и Испанию на остров Тенерифе, где он планирует открыть инклюзивное кафе и отель. О том, как задумывалось и как проходит его путешествие, смотрите в эксклюзивном интервью DW.