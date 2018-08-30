 Италия призывает открыть другие порты ЕС для беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 31.08.2018

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Европа

Италия призывает открыть другие порты ЕС для беженцев

Итальянские власти угрожают прекратить прием спасенных в рамках миссии "София" мигрантов. Мандат гуманитарной миссии истекает в конце 2018 года.

Беженцы в Средиземном море, спасенные миссией София

Беженцы в Средиземном море, спасенные миссией "София"

Итальянские власти призывают открыть порты других стран Евросоюза для приема спасенных в Средиземном море мигрантов. Невозможно и далее мириться с тем, что беженцы прибывают на континент только через Италию, заявила министр обороны страны Элизабетта Трента после встречи с ее коллегами из других стран ЕС в четверг, 30 августа, в Вене.

Контекст

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Решение проблемы, по словам министра, откладывать больше нельзя, так как до конца года необходимо возобновить мандат миссии "София". Она была создана в июне 2015 года на фоне миграционного кризиса для гуманитарной операции в международных водах возле побережья Ливии. Ее участники ведут борьбу с контрабандой людей, обучают сотрудников береговой охраны Ливии и спасают беженцев на море. До сих пор всех беженцев, спасенных в рамках миссии "София", доставляли в Италию. Сейчас итальянские власти заявляют о том, что могут перестать принимать мигрантов в рамках этой миссии.

Италия и другие страны ЕС условились договориться о распределении спасенных мигрантов до 31 августа, пишет AFP. До сих пор договоренностей они не достигли. Так, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призывает прекратить споры вокруг "Софии" с тем, чтобы миссия продолжала работу до конца этого года.

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