 Италия освободила немецкого капитана Каролу Ракете | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2019

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Европа

Италия освободила немецкого капитана Каролу Ракете

Немку Каролу Ракете, которая вела судно со спасенными беженцами, депортируют из Италии.

Капитан спасательного корабля Sea-Watch 3 Карола Ракете

Капитан спасательного корабля "Sea-Watch 3" Карола Ракете

Итальянские власти во вторник, 2 июля, освободили капитана спасательного корабля "Sea-Watch 3" Каролу Ракете (Carola Rackete), которую обвиняли в том, что она вопреки запрету ввела в итальянский порт Лампедуза судно с беженцами на борту. При этом юридические последствия для 31-летней немецкой активистки еще не миновали. Как заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, Ракете будет выслана из страны. "Она возвращается в Германию, где не стали бы так же терпимо обращаться с итальянкой, которая подвергала бы жизни полицейских опасности", - заявил Сальвини.

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Министр иностранных дел Германи Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал освобождение Ракете, заявив, что испытывает "облегчение" в связи с этим событием. "Я надеюсь, что обвинения в адрес Каролы Ракете будут быстро рассмотрены в рамках открытого дела", - заявил Мас в интервью немецкой газете Rheinische Post. Политик уточнил, что, по его мнению, спасение человеческих жизней - не уголовно наказуемое дело, а гуманитарный акт.

Карола Ракете была помещена под домашний арест в субботу, 29 июня. Итальянские власти заявляли, что дали разрешение на прием только 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети, а суммарно на борту ведомого немецким капитаном корабля было более 40 человек. Изначально шла речь о том, что Ракете могли предъявить обвинение в содействии нелегальной миграции. В случае признания виновной, немецкой активистке грозило бы до 10 лет тюрьмы.

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    Автор: Патрик Гроссе


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