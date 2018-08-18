Италия грозит вернуть 180 спасенных беженцев в Ливию

Глава МВД Италии Маттео Сальвини в воскресенье, 19 августа, пригрозил отправить обратно в Ливию почти 180 беженцев, находящихся на борту корабля Diciotti. "Либо Европа решит предложить Италии конкретную помощь, начав, к примеру, со 180 мигрантов на корабле Diciotti, либо мы сделаем то, что положит конец бизнесу контрабандистов, то есть - мы вышлем спасенных в море беженцев в Ливию", - заявил Сальвини.

177 беженцев были спасены в водах Средиземного моря в минувший четверг. После этого Маттео Сальвини запретил кораблю с мигрантами заходить в какой-либо итальянский порт. По мнению министра, беженцы были спасены в том участке моря, за который ответственность несет Мальта. Мальтийские власти хотя и признали это, но заметили, что судно не находилось в опасности, а мигранты отклонили любую помощь от властей островного государства и продолжили свой путь в направлении Италии.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли возмутился поведением мальтийского правительства. "Действия Мальты неслыханны и достойно применения санкций", - написал Тонинелли на своей странице в твиттере, добавив, что Евросоюз должен "двигаться вперед, открывая свои порты во имя солидарности", иначе у ЕС не будет "ни единой причины для существования".

Между Италией и Мальтой в последние месяцы неоднократно возникал спор о приеме беженцев, прибывших морем. С июня 2018 года правительство в Риме закрыло итальянские порты для входа кораблей с мигрантами.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

