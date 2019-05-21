Истребитель F-22

Истребители США вновь перехватили российские Ту-95 вблизи Аляски

Американские F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве к югу от Алеутских островов и сопровождали их до выхода из зоны ПВО. Это уже не первый подобный случай.