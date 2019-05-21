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Истребитель F-22

Bildunterschrift:A Russian Tupolev Tu-95 turboprop-powered strategic bomber flies above the Kremlin in Moscow, on May 7, 2015, during a rehearsal for the Victory Day military parade. A strategic bomber with seven people on board crashed in far eastern Russia on July 14 but its crew apparently managed to parachute out and a search for them was underway, the defence ministry said. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Истребители США перехватили российские самолеты у побережья Аляски 21.05.2019

Американские F-22 перехватили четыре Ту-95МС и два Су-35 в международном воздушном пространстве в опознавательной зоне ПВО Аляски. Минобороны РФ назвало полет Ту-95МС плановым.

epa04178662 A Royal Air Force RAF handout photo taken 23 April 2014 and released by the British Ministry of Defence (MoD) on 24 April 2014 shows a Russian Tu-95 Bear 'H' photographed in the air from a RAF Typhoon Quick Reaction Aircraft (QRA) with 6 Squadron from RAF Leuchars in Scotland. RAF Typhoon Quick Reaction Alert aircraft were launched from RAF Leuchars on 23 April to determine the identity of unknown aircraft that approached the NATO Air Policing Area north of Scotland and could not be identified by other means. The aircraft were subsequently identified as Russian military reconnaissance (Bears). The Russian Bears aircraft remained in international airspace as they are perfectly entitled to do, the MoD stated. EPA/ROYAL AIR FORCE / HANDOUT MANDATORY CREDIT: CROWN COPYRIGHT 2014 HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Истребители США вновь перехватили российские Ту-95 вблизи Аляски 07.09.2018

Американские F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве к югу от Алеутских островов и сопровождали их до выхода из зоны ПВО. Это уже не первый подобный случай.
epa04178662 A Royal Air Force RAF handout photo taken 23 April 2014 and released by the British Ministry of Defence (MoD) on 24 April 2014 shows a Russian Tu-95 Bear 'H' photographed in the air from a RAF Typhoon Quick Reaction Aircraft (QRA) with 6 Squadron from RAF Leuchars in Scotland. RAF Typhoon Quick Reaction Alert aircraft were launched from RAF Leuchars on 23 April to determine the identity of unknown aircraft that approached the NATO Air Policing Area north of Scotland and could not be identified by other means. The aircraft were subsequently identified as Russian military reconnaissance (Bears). The Russian Bears aircraft remained in international airspace as they are perfectly entitled to do, the MoD stated. EPA/ROYAL AIR FORCE / HANDOUT MANDATORY CREDIT: CROWN COPYRIGHT 2014 HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Истребители США перехватили российские Ту-95 вблизи Аляски 12.05.2018

Американские F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве к северу от Алеутских островов, сообщает CNN. Последний подобный случай произошел год назад.
2015*** A handout picture made available by the US Department of Defense (DOD) on 10 February 2015 shows F-22 Raptors, departed from Tyndall Air Force Base, Florida, USA, flying off the wing of a KC-135 Stratotanker on their way to Iraq, 30 January 2015. The F-22s are supporting the US lead coalition against Islamic State (IS or ISIS). EPA/US AIR FORCES CENTRAL COMMAND/SGT. PERRY ASTON Chelsea Browning, SSgt, USAF NCOIC of Media Operations AFCENT PA chelsea.browning@afcent.af.mil DSN 436-4025 via DVIDS HANDOUT EDITORIAL USE ONLY |

Российские штурмовики перехвачены американскими истребителями над Сирией 14.12.2017

Российские Су-25 вошли в воздушное пространство контролируемой США международной коалиции. Тут же появившиеся F-22 сделали предупредительные выстрелы.
US F-22 stealth fighters, second and third from left, fly with other fighters over the Nimitz-class USS George Washington for joint military exercises between the US and South Korea in South Korea's East Sea on July 26, 2010. The US and South Korea staged anti-submarine drills on July 26, the second day of a major naval exercise aimed at deterring North Korea despite its threats of nuclear retaliation. The two allies, who accuse the North of sending a submarine to torpedo a South Korean warship, have assembled about 20 ships including a 97,000-ton US aircraft carrier, 200 aircraft and 8,000 personnel. Seoul and Washington say the four-day exercise is intended to stress that future attacks will meet a decisive response. AFP PHOTO / POOL / Lee Jin-man (Photo credit should read LEE JIN-MAN/AFP/Getty Images)

В Германию прибыли американские истребители F-22 29.08.2015

Американские истребители F-22 впервые размещаются в Европе. США направили самолеты в Германию в связи с "растущей агрессией со стороны России".
Prof. Dr. h.c. Horst Teltschik ehemaliger Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz, Politikberater, Vorstandsmitglied der BMW AG, ehemals stv. Leiter des Bundeskanzleramtes. Ort: Generalkonsulat der Russischen Föderation in Bonn Fotograf: Jun Yan

Эксперт: Политика НАТО в отношении России взрывоопасна 27.08.2015

Бывший советник Гельмута Коля раскритиковал действия НАТО и призвал альянс к диалогу с Россией.
This undated photo released by Edwards Air Force Base 02 October shows the new jet fighter F-22 Raptor, the Pentagon's latest fighter which will be featured at the annual Edwards Air Force Base show 03 October. Holding its array of weapons inside the fuselage to make radar detection more difficult, the raptor is capable of flying at twice the speed of sound and can lock on a flying target at far greater distance than any other aircraft, Air Force officials said. dpa

Сигнал Москве: США перебрасывают в Европу истребители F-22 Raptor 26.08.2015

Вашингтон крайне озабочен ситуацией на Украине. Чтобы успокоить восточных партнеров по НАТО и послать явный сигнал Москве, США планируют разместить в Европе новейшие истребители F-22 Raptor.

DW новости за 100 секунд (25.08.2015) 25.08.2015

Сенцова приговорили к двадцати годам колонии строгого режима. США направят в Европу истребители F-22. Падение китайского рынка акций усилилось. Профицит бюджета ФРГ превысил 21 млрд евро.
(FILE) Undated handout file photo provided by the US Air Force of an F-22A Raptor fighter aircraft firing its flares in flight. An Air Force spokeswoman said an F-22 aircraft crashed 25 March 2009 in the desert near Edwards Air Force Base in southern California, USA. No other details were immediately available. EPA/TSGT BEN BLOKER/USAF/HO - EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Report+++

США направят истребители F-22 в Европу 24.08.2015

Вашингтон перебросит в Европу боевые самолеты из-за растущей военной агрессии со стороны России.
Bildunterschrift:A Russian Tupolev Tu-95 turboprop-powered strategic bomber flies above the Kremlin in Moscow, on May 7, 2015, during a rehearsal for the Victory Day military parade. A strategic bomber with seven people on board crashed in far eastern Russia on July 14 but its crew apparently managed to parachute out and a search for them was underway, the defence ministry said. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

СМИ: Два российских Ту-95 пролетели в 40 милях от берегов Калифорнии 22.07.2015

Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи тихоокеанского побережья США. Американские ВВС подняли на перехват истребители F-15.
This undated photo released by Edwards Air Force Base 02 October shows the new jet fighter F-22 Raptor, the Pentagon's latest fighter which will be featured at the annual Edwards Air Force Base show 03 October. Holding its array of weapons inside the fuselage to make radar detection more difficult, the raptor is capable of flying at twice the speed of sound and can lock on a flying target at far greater distance than any other aircraft, Air Force officials said. dpa

США атаковали позиции боевиков "Исламского государства" в Сирии 23.09.2014

В атаке использовались истребители F-22, штурмовики и крылатые ракеты Tomahawk.
A F-22 flies in a display during Farnborough International Airshow, Farnborough, England, Monday, July 19, 2010. (ddp images/AP Photo/Sang Tan) eingest. sc

США направили в Южную Корею истребители-невидимки F-22 01.04.2013

В Южную Корею прибыли истребители-невидимки F-22 из США. Сеул пригрозил принять быстрые и решительные меры в ответ на провокации Пхеньяна.
ITAR-TASS: MOSCOW REGION, RUSSIA. AUGUST 15, 2011. OKB Sukhoi's T-50 multirole 5th generation fighter (prototype of the Sukhoi PAK FA) performs a test flight as the 2011 International Aviation and Space Salon (MAKS 2011) in Zhukovsky town near Moscow is about to kick off. (Photo ITAR-TASS/ Marina Lystseva)

Эксперты прочат российскому истребителю Т-50 большое будущее 18.08.2011

Полеты истребителя Т-50 на авиасалоне МАКС были призваны продемонстрировать, что российский ВПК ненамного отстает от американских авиастроителей, давно наладивших серийный выпуск боевых самолетов пятого поколения.