 Истребители США вновь перехватили российские Ту-95 вблизи Аляски | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.09.2018

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Мир

Истребители США вновь перехватили российские Ту-95 вблизи Аляски

Американские F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве к югу от Алеутских островов и сопровождали их до выхода из зоны ПВО. Это уже не первый подобный случай.

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 были перехвачены американскими истребителями F-22 близ Аляски. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает издание The Washington Free Beacon со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

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Американские F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве к северу от Алеутских островов, сообщает CNN. Последний подобный случай произошел год назад. (12.05.2018)

Американские истребители на протяжении 12 минут сопровождали два российских бомбардировщика над нейтральными водами в районе Аляски. Это первый подобный случай с тех пор, как администрацию США возглавил Дональд Трамп. (19.04.2017)

Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи тихоокеанского побережья США. Американские ВВС подняли на перехват истребители F-15. (22.07.2015)

По словам представителя NORAD, перехват произошел 1 сентября к югу от Алеутских островов в опознавательной зоне ПВО Аляски. Американские истребители сопровождали российские ракетоносцы до того момента, когда Ту-95 покинули опознавательную зону, направляясь на запад от Алеутских островов.

В течение этого времени бомбардировщики ни разу не вторглись в воздушное пространство США или Канады, подчеркнул представитель NORAD. Он также уточнил, что в полете ракетоносцы сопровождались самолетом-заправщиком Ил-78.

Ранее подобный эпизод произошел в мае, когда американские истребители F-22 тоже перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 к северу от Алеутских островов. Действия российских самолетов не нарушали международных соглашений.

До этого в мае 2017 года были перехвачены ракетоносцы Ту-95, сопровождаемые несколькими истребителями Су-35, которые приблизились на расстояние около 80 км к Пойнт-Хоупу, населенному пункту на западном побережье Аляски, но также не покидали международное воздушное пространство. 

Еще раньше подобные инциденты происходили в апреле 2017 и в июле 2015 годов.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев



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