История одной трагедии: мама Ламиа, ее дочери и "Исламское государство"

Сначала, утверждают все ее знакомые в один голос, Ламиа К. была совершенно "нормальной" женщиной. Однако в 2014 году, не привлекая особого внимания, марокканка, долгие годы жившая в Германии, собрала свои пожитки, и, взяв двух дочерей-подростков, отправилась в Сирию, чтобы помочь боевикам из террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Террористы, провозгласившие создание халифата, захватывали в то время в Сирии и Ираке город за городом, уничтожая несогласных с их лозунгами.

Либеральная мусульманка из Марокко

Что заставило присоединиться к ним образованную пятидесятилетнюю женщину? Из разговоров с бывшими друзьями и знакомыми Ламии вырисовывается портрет женщины, неожиданно для всех сменившей либеральные воззрения на радикально-исламистские.

Ламиа родилась в столице Марокко Рабате и происходила из семьи с средним достатком. В 90-е годы девушка, получив стипендию, приезжает в Германию и учит германистику в Трире. Здесь она знакомится со своим будущим мужем, который ради нее переходит в ислам. В браке у них родилось трое детей - мальчик и две девочки.

Мусульманки в Германии

В университетском городе Трире тогда училось мало студенток-мусульманок. Поэтому все они знали друг друга, вспоминает знакомая Ламии тех лет, тоже студентка из Марокко. Она описывает Ламию как уверенную в себе девушку, не боявшуюся конфликтов, открыто высказывающую свое мнение. Мусульманка, снявшая в Германии платок и посещавшая мечеть только по большим праздникам. Консервативной, или, тем более радикальной, она не была, утверждает знакомая. Ей вторят люди, также знавшие К. в то время, характеризуя девушку, как "нормальную", "либеральную", "открытую для нового".

Превращение в консервативную мусульманку

Позже семья Ламии переезжает в Майнц, где работал ее муж. Именно здесь начинаются изменения, превратившие прогрессивную девушку из Марокко в женщину, глубоко проникшуюся идеями радикального ислама. "Я не могу этого понять, настолько это было невообразимо", - рассказывает шокированная знакомая К., знавшая ее до и после перемен.

Ламиа разводится с мужем, уезжает с малолетними детьми на несколько месяцев в Марокко. Затем возвращается в Германию, на этот раз обосновавшись в Мангейме. Почему именно здесь, непонятно. Город не является каким-либо особым центром для исламистов в Германии.

Ламиа и ее семья живут обособленно. Женщина, демонстративно носящая длинную черную одежду и чадру, бросается людям в глаза, и не вызывает желания для контактов. "Она сама не хотела общаться с такими людьми, как мы, - рассказывает землячка Ламии, предпочитающая носить мини-юбку, а не одежду, положенную по мусульманским традициям. - Я порой думала, что она сама чувствует себя очень одинокой".

Ламиа стала жертвой виртуальной пропаганды ИГ

Это одиночество видимо и толкнуло К. искать друзей и поддержки в виртуальном мире - на сайтах, где исламисты вербовали рекрутов для своего самопровозглашенного государства. Радикализация происходит не сразу, утверждают эксперты. Этот процесс может длиться месяцами и даже годами.

Ракка после освобождения

Умелой пропагандой вербовщикам из ИГ в Сети удалось привлечь на свою сторону не только недовольных своей жизнью мусульман, но и выходцев из христианских семей и атеистов. Только в Германии, по данным Федерального ведомства по охране конституции в 2013 году к ИГ примкнула почти тысяча человек, отправившихся воевать в Сирию и Ирак.

Среди них была и Ламиа К., хотя, как утверждают эксперты, ее случай был нетипичный, так как женщина была много старше, чем большинство завербованных сторонников "Исламского государства", средний возраст которых составлял немногим более двадцати лет.

Сын Ламии остался в Германии, сама же она с двумя дочерями оказалась сначала в "столице" ИГ в Сирии - Ракке, а затем в иракском Мосуле. "Это трагедия, я до сих пор не могу понять, как это случилось, - говорит ее подруга. - Как могла умная самодостаточная женщина позволить манипулировать собой".

Пожизненное заключение за поддержку террористов

В Мосуле погибла младшая из дочерей Ламии. Сама она, ее старшая дочь Надиа П. и ребенок после освобождения города правительственными войсками оказались в тюрьме и затем были отправлены в Багдад.

Мосул через год после освобождения

По данным немецких спецслужб, к 2018 году, около трети джихадистов из Германии, воевавших в Сирии и Ираке,возвратились обратно. Среди них около 50 женщин. Еще порядка 270 женщин и детей остались на территориях, контролируемых ИГ. Несколько десятков было арестовано, как и Ламиа, после разгрома боевиков ИГ.

В январе 2018 года Особый суд в Багдаде приговорил Ламию К. за "логистическую поддержку" террористов к смертной казни. В апреле казнь была заменена на пожизненное заключение. К такой же мере наказаниябыла приговорена ее дочь. В вину ей было поставлено, что она получала ежемесячные выплаты от ИГ и соответственно работала на террористов. На суде девушка отрицала, что разделяет идеологию "Исламского государства" и указывала, что была несовершеннолетней, на момент приписываемых ей преступлений. Однако эти доводы засчитаны не были.

Правозащитники критикуют иракское правосудие

Правозащитные организации критикуют процессы против иностранных террористов и их жен за то, что они проходят по ускоренной процедуре и вынесение приговора часто занимает лишь несколько минут. В тюрьмах задержанных нередко пытают, адвокатов к ним допускают в последний момент, судьи не особенно стараются найти конкретные доказательства для обвинения, считает эксперт по Ираку Human Rights Watch Белкис Уилле.

По ее словам, иракские суды особенно жестки в приговорах по отношению к иностранцам, добровольно присоединившимся к ИГ. "Они объясняют это так: одно дело, когда ты живешь в деревне, просыпаешься утром и видишь, что ее заняло ИГ. Совершенно другое, когда ты сам решил для себя покинуть родину и поехать в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству", - указывает эксперт.

Террористы ИГ

Она отмечает, что суды не делают исключений для женщин, считая всех иностранцев, находящихся на территориях, занятых "Исламским государством", автоматически виновными. Судьи, указывает эксперт, не хотят детально разбираться, поехали ли женщины в Сирию и Ирак добровольно, или были вынуждены следовать за мужьями или другими родственниками. Это приводит к тому, критикует Human Rights Watch, что часто женам террористов выносится такой же приговор, как и самим боевикам.

По данным агентства AFP, в Ираке к смертной казни за участие в действиях террористов "Исламского государства" к смертной казни уже приговорено 300 человек, из них 100 иностранцев. Еще столько же получили пожизненное заключение. Официальной статистики по этой теме нет.

Немецкие сторонники ИГ - проблема для дипломатов

Приговоры немецким сторонникам ИГ, вынесенные в Ираке, являются сложной и щекотливой темой. Ирак - суверенное государство, и немецкие дипломаты ни в коем случае не хотят вызвать подозрение, что они хотят какого-то особого обращения с подозреваемыми в терроризме гражданами Германии. Тем не менее закулисно они пытаются что-то сделать, особенно в тех случаях, когда речь идет о смертной казни. В свою очередь иракские власти понимают, что вынесение смертных приговоров немцам вызовет негативную реакцию, и пытаются избежать сложных ситуаций.

Германский МИД, по информации DW, пытается добиться, чтобы в будущем осужденные немецкие граждане получили возможность отбывать наказание на территории ФРГ. Кроме того осуществляются попытки вернуть в Германию арестованных женщин и детей. Однако ясно, что общественной поддержки усилиям дипломатов вернуть в Германию лиц, осужденных за членство в террористической организации, не существует. Поэтому МИД старается не афишировать эту деятельность.

В самой Германии тоже ведется следствие в отношении женщин, уехавших на территорию ИГ. Однако, как заявила представитель генеральной прокуратуры, только лишь факт пребывания женщин на территории, контролируемой "Исламским государством", еще не является основанием для уголовного преследования. Оно осуществляется лишь тогда, когда будет доказан факт их непосредственной работы на ИГ, например, активное участие в интернет-форумах, или служба в "полиции нравов".

А тем временем, друзья и знакомые продолжают гадать, что стало причиной трагической судьбы Ламии К. и ее дочерей. "Я не могу понять, что произошло. Я не нахожу для этого никаких объяснений, - говорит одна из ее бывших знакомых. - Все это ужасная трагедия".

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