История маски - от чумы до авангарда (фотогалерея)

Маски в истории, религии и культуре

Лицо традиции

Через маску в японском театре и сегодня используется техника полного отождествления исполнителя с воплощаемым им персонажем. Надеть маску - это такой же сложный процесс, как "вжиться в роль" по методу Станиславского. Маска и актер не существуют по отдельности. Человек и маска становятся одним целым еще задолго до выхода на сцену.

Автор: Элла Володина