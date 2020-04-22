История маски - от чумы до авангарда (фотогалерея)

Мы не всегда их замечали, но маски всегда были частью повседневной жизни и популярным мотивом в искусстве и культуре.
Во время пандемии коронавируса в аптеках раскупают не только маски, но и одноразовые перчатки. Однако специалисты говорят, что от последних гораздо больше вреда, чем пользы. (13.04.2020)
В условиях пандемии COVID-19 защитные маски в ФРГ - еще больший дефицит, чем туалетная бумага. Чтобы его преодолеть, немцы используют разные пути. Производить маски готов, например, BMW. (12.04.2020)