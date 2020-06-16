Историку Юрию Дмитриеву на месяц продлили арест

Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, останется под арестом до 25 июля, постановил суд в Карелии.
Арест Юрия Дмитриева - историка, возглавляющего карельское отделение "Мемориала", будет продлен на месяц, до 25 июля. Соответствующее решение принял суд в Карелии во вторник, 16 июня. По данным адвоката Виктора Ануфриева, следующие судебные заседания назначены на 6 и 9 июля.
Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Именно он обнаружил места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору. Близкие и некоторые коллеги историка считают, что преследования Юрия Дмитриева связаны с его работой по поиску мест захоронений жертв массовых репрессий.
Дело историка Юрия Дмитриева
В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал его по этой статье, признав за историком право на реабилитацию и возмещение ущерба. В тот же день, однако, суд приговорил Дмитриева к 2,5 годам ограничения свободы по статье о хранении оружия.
14 июня 2018 года Верховный суд Карелии, удовлетворив жалобу прокуратуры, отменил оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции, и направил дело Юрия Дмитриева на новое рассмотрение. Однако уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан, а днем позднее арестован по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Открытое письмо нобелевских лауреатов в поддержку Дмитриева
14 июня 2020 года лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к комиссару Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунье Миятович с открытым письмом в поддержку Дмитриева.
По мнению авторов письма, уголовное дело против главы карельского отделения "Мемориала" основано "на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории". "Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении", - отметили Алексиевич, Мюллер и Литтелл.
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