 Историку Юрию Дмитриеву на месяц продлили арест | Новости из Германии о России | DW | 16.06.2020

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Россия

Историку Юрию Дмитриеву на месяц продлили арест

Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, останется под арестом до 25 июля, постановил суд в Карелии.

Историк Юрий Дмитриев (фото из архива)

Историк Юрий Дмитриев (фото из архива)

Арест Юрия Дмитриева - историка, возглавляющего карельское отделение "Мемориала", будет продлен на месяц, до 25 июля. Соответствующее решение принял суд в Карелии во вторник, 16 июня. По данным адвоката Виктора Ануфриева, следующие судебные заседания назначены на 6 и 9 июля.

Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Именно он обнаружил места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору. Близкие и некоторые коллеги историка считают, что преследования Юрия Дмитриева связаны с его работой по поиску мест захоронений жертв массовых репрессий.

Дело историка Юрия Дмитриева

В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал его по этой статье, признав за историком право на реабилитацию и возмещение ущерба. В тот же день, однако, суд приговорил Дмитриева к 2,5 годам ограничения свободы по статье о хранении оружия.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии, удовлетворив жалобу прокуратуры, отменил оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции, и направил дело Юрия Дмитриева на новое рассмотрение. Однако уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан, а днем позднее арестован по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Открытое письмо нобелевских лауреатов в поддержку Дмитриева

14 июня 2020 года лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к комиссару Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунье Миятович с открытым письмом в поддержку Дмитриева.

По мнению авторов письма, уголовное дело против главы карельского отделения "Мемориала" основано "на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории". "Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении", - отметили Алексиевич, Мюллер и Литтелл.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 04:40

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"

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