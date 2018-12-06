Исследование: Большинство украинцев отвергают идею особого статуса Донбасса

Как изменились за год взгляды украинцев на ключевые политические и социальные темы? Ответить на этот вопрос попытались социологи из базирующегося в Берлине Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Результаты их нового исследования "Общественные восприятия в потоке: идентичность, война и транснациональные связи в Украине" опубликованы в четверг, 6 декабря.

Исследователи сфокусировались на нескольких темах: статус Донбасса и минские соглашения, языковая и гражданская идентичность, миграция и персональные контакты с Россией и странами ЕС. Впоследствии они сравнили полученные данные с результатами прошлогоднего идентичного опроса.

Статус Донбасса

Какой статус должны иметь районы Донбасса, неподконтрольные украинскому правительству? Согласно новому исследованию ZOiS, большинство украинцев по-прежнему отвергают идею предоставления Донбассу особого статуса. Одновременно количество респондентов, ратующих за возвращение к статус-кво, предшествовавшему войне, за год сократилось - 53 процента против 59 процентов в 2017 году. Возросло количество опрошенных, готовых к предоставлению постоянного автономного статуса этим территориям в составе Украины - 6,6 процента против 3,9 процента год назад. В прошлом году лишь 16 процентов опрошенных поддерживали идею предоставления автономного статуса Донбассу в той или иной форме. В этом году этот показатель возрос до почти 25 процентов.

Что же касается минских соглашений, результаты опроса указывают на неоднозначное к ним отношение населения Украины. Новшеством в актуальном опросе стал рост количества респондентов, отрицательно ответивших на вопрос о необходимости расширения переговорного формата за счет включения в него США - 25 процентов против 15 в прошлом году.

В этом году исследователи впервые добавили вопрос об отношении украинцев к возможной миротворческой миссии на Донбассе под эгидой ООН. Результаты вполне однозначны: в целом 72 процента согласились с тем, что такая миссия могла бы положить конец военным действиям.

Идентичность - этническая и гражданская

Исследователи поинтересовались и тем, как изменилось за год отношение к вопросу гражданской идентичности. "Гражданин Украины" (49 против 37 процентов в прошлом году) и "этнический украинец" (36,9 против 46 процентов в прошлом году) - эти ответы доминировали в ответах опрошенных.

Таким образом, отмечают исследователи, этническая идентичность выходит на второй план, тогда как количество опрошенных, отождествляющих себя с украинским государством, за год заметно возросло. Составители исследования отмечают, что факторы пола, уровня доходов и места жительства заметно влияют на заявленную опрошенными идентичность.

Язык

Большинство опрошенных украинцев называют родным языком украинский. Тем не менее цифры исследований 2018-го и 2017 года заметно отличаются - 58 процентов в этом году против 67 процентов в минувшем. Русский родным языком в этом году назвали 19 процентов респондентов, в прошлом - 13 процентов.

Исследователи не исключают, что разница в цифрах может быть обусловлена желанием респондентов подчеркнуть важность русского языка в ответ на изменения в законодательстве, связанные с усилением позиций языка государственного (украинского) и широкого общественного дискурса на эту тему. Они также добавляют, что языковая идентичность может отличаться от гражданской и этнической.

Между Россией и ЕС

Заметной статистической разницы за прошедший год в частных контактах украинцев с Россией и ЕС социологи не зафиксировали. Однако за год увеличилось количество респондентов, заявивших о наличии в своем круге общения друзей или родственников, проживающих на территории Евросоюза - 31 процент в этом году против почти 24 процентов в прошлом. Как правило, вероятность того, что жители юга, центра и востока Украины имеют родственников или друзей в России вдвое выше по сравнению с жителями западных регионов, отмечают авторы.

Исследование проводилось в мае-июне 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). По методу стратифицированной случайной выборки было опрошено 2025 респондентов в 110 населенных пунктах по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

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