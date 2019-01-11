 Исполком WADA объявит решение по статусу РУСАДА 22 января | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2019

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Мир

Исполком WADA объявит решение по статусу РУСАДА 22 января

Всемирное антидопинговое агентство 22 января рассмотрит рекомендацию Независимого комитета по РУСАДА, которое еще не выполнило условие для восстановления своей аккредитации.

Плакат Всемирного антидопингового агентства (WADA)

Плакат Всемирного антидопингового агентства (WADA)

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) планирует принять решение по проблеме с восстановлением аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января. В этот день исполком WADA в режиме телефонной конференции рассмотрит рекомендацию Независимого комитета по соответствию (CRC) по статусу РУСАДА, сообщается в микроблоге WADA в Twitter в субботу, 12 января. В свою очередь CRC соберется для составления рекомендации, как сообщалось ранее, 14-15 января.

До 22 января члены исполкома WADA планируют надлежащим образом изучить рекомендацию CRC, которая будет предоставлена не позднее 17 января, а также провести необходимые консультации, сообщает WADA далее. Решение по статусу РУСАДА планируется огласить непосредственно после телефонной конференции.

Контекст

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий. (28.12.2018)

Кто мешает передать экспертам WADA антидопинговые данные российских спортсменов и связано ли это с санкциями, пояснил в интервью DW глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. (29.12.2018)

WADA не допустили в декабре к данным московской лаборатории 

20 сентября 2018 года исполком WADA вернул РУСАДА статус соответствия кодексу, которого российская организация была лишена в 2015 году из-за допингового скандала. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием.

Но этого не произошло: в декабре экспертам WADA не разрешили извлечь базу данных под предлогом того, что привезенное ими оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством. 9 января эксперты WADA снова прибыли в Москву, чтобы получить базу данных.

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    Автор: Илья Коваль


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