 Испанцы нашли виллы родных руководства ″Ростеха″, купленные через офшоры | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.03.2019

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Европа

Испанцы нашли виллы родных руководства "Ростеха", купленные через офшоры

В Испании в ходе журналистского расследования обнаружена недвижимость близких родственников руководителей "Ростеха", приобретенная при содействии инвестбанка "Тройка Диалог". Детали - у DW.

Конверт с деньгами

Родственники генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и его заместителя Владимира Артякова являются собственниками недвижимости в элитном курортном поселке С'Агаро, что на северо-востоке Испании. Об этом сообщает в пятницу, 29 марта, испанская газета "Эль-Периодико", участвующая в международном проекте по расследованию организованной преступности и коррупции в мире (OCCRP). Авторы репортажа Антонио Бакеро и Макс Хименес утверждают, что эта собственность была приобретена при содействии инвестбанка "Тройка Диалог", создавшего систему из десятков офшорных фирм для вывода из России и отмывания капиталов.

По данным газеты, прокуратура Испании открыло дело по факту приобретения недвижимости в С'Агаро. Однако, как считают эксперты, перспективы этого дела пока неясны и во многом зависят от желания российских правоохранителей присоединиться к расследованию. Не вызвали последние разоблачения и особой реакции испанской общественности: испанцы давно привыкли к скандалам вокруг российских капиталов, вложенных в их стране.

"Замок" у моря

По сведениям "Эль-Периодико", выпускница МГИМО Анастасия Игнатова, падчерица Чемезова, которого газета называет "одним из наиболее близких соратников Владимира Путина", приобрела виллу в Испании в 2017 году. Речь идет о стилизованном под средневековый замок строении жилой площадью в 400 квадратных метров, расположенном на участке в 6 тысяч квадратных метров. За приобретение официально было заплачено 2,9 млн евро.

Карикатура Сергея Елкина на тему офшорных схем и отмывания денег банком Тройка Диалог

Карикатура Сергея Елкина на тему офшорных схем и отмывания денег банком "Тройка Диалог"

Между тем опрошенные изданием эксперты по недвижимости утверждают, что подлинная цена "замка" составляет 10-15 млн. "Эль-Периодико" подозревает, что стоимость приобретения удалось скрыть благодаря продавцу недвижимости - адвокату с Кипра Катерине Иосиф. Она, по данным расследования, являлась не только главой компании, владевшей "замком", но и представляла не менее пяти так называемых компаний-призраков, созданных банком "Тройка Диалог" в офшорах для незаконного вывода из России и отмывания денег.

15-миллионный кредит для 80-летней пенсионерки

В том же поселке, продолжает "Эль-Периодико", буквально через дорогу находится и вилла, оформленная на Дмитрия Артякова, сына заместителя Чемезова. Ее стоимость - 13 млн евро, приобретена была еще в 2008 году российской гражданкой Анной Курепиной. Сделать эту покупку россиянка смогла, получив кредит в 15 млн от двух, связанных с "Тройка Диалог", офшорных компаний - Delco, расположенной на Британских Виргинских островах, и от панамская Dino.

Авторы репортажа отмечают, что данный случай представляется из ряда вон выходящим. Ведь 80-летней пенсионерке Курепиной дали огромный кредит без каких-либо гарантий. Да и сделка была совершена через неких доверенных лиц - без участия самой Курепиной. Разгадка этой истории, по мнению журналистов, в том, что пенсионерка, скорее всего, являлась тещей Артякова-старшего. Во всяком случае она была в свое время прописана с ним в одной квартире в Москве. В 2014 году ее собственность перешла к Дмитрию Артякову. А кредит никто так и не погасил.

А тем временем испанская прокуратура...

"Эль-Периодико", ссылаясь на анонимный источник в специальной антикоррупционной прокуратуре Испании, утверждает, что эта структура уже многие месяцы занимается российскими виллами в С'Агаро. По сведениям газеты, основанием для расследования послужили показания американского предпринимателя Уильяма Браудера, побывавшего в Испании летом 2018 года. Речь идет о главе фонда Hermitage Capital Management, который в 1995-2006 годах действовал на российском рынке.

Браудер, подкрепивший свои показания, по данным "Эль-Периодико", письменными документами, утверждает, что потраченные на приобретение недвижимости в Испании капиталы появились в результате хищения госсредств, в частности, уплаченных его фондом в России налогов за 2006 год. Этот факт якобы был вскрыт в свое время аудитором Сергеем Магницким, оказывавшим юридические услуги Hermitage Capital Management и погибшим в российской тюрьме при невыясненных обстоятельствах.

Инфографика: схема отмывание денег Тройкой-прачечной

Доказать отмывание денег будет сложно

Представитель испанской прокуратуры, сославшись на существующий в Испании порядок, отказался в разговоре с DW подтвердить или опровергнуть информацию "Эль-Периодико". Официально россияне, владеющие недвижимостью в С'Агаро, в Испании не преследуются.

Контекст

О роли "Тройка Диалог", банков-мошенников и виолончелиста Ролдугина в системе сомнительных движений капиталов из России DW рассказал автор расследования "Тройка Прачечная" Паул Раду. (05.03.2019)

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Профессор права Мадридского университета Антонио Сабала Риера в интервью DW высказал предположение, что информация газеты о разоблачениях Браудера для прокуратуры скорее всего соответствует действительности. Ведь известно, что этот предприниматель уже не первый год расследует коррупцию в высших сферах России.

Вместе с тем профессор обратил внимание на то, что подобное дело "представляется сложным". Разумеется, вся история с движением капиталов из офшоров, сделки купли-продажи с оформлением недвижимости на родственников, "весьма подозрительна". Но это еще не доказательство, что речь идет об отмывании  капиталов, добытых незаконным путем - преступлении, за которое "теоретически могут быть привлечены к суду фигуранты журналистского расследования".

Поможет ли российское правосудие?

С мнением профессора согласен и мадридский адвокат Мигель Паласио Лусена, специализирующийся на защите иностранцев, обвиненных в экономических преступлениях. По его словам, это дело могло бы иметь судебную перспективу в Испании лишь в том случае, "если к расследованию подключатся российские правоохранители и выявят незаконное происхождение денег". Без подобной помощи испанцы бессильны.

Адвокат напомнил, что осенью прошлого года суд в Мадриде оправдал группу россиян, которых обвиняли в отмывании в Испании крупных сумм денег. После 10 лет расследования так называемого дела "русской мафии" прокуратура так и не смогла доказать вину подозреваемых, среди которых были и бизнесмены, и политики, и высокопоставленные чиновники. Причина, по мнению адвоката, - отсутствие какой-либо помощи со стороны российского правосудия.

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    Автор: Александра Елкина


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Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование

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Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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