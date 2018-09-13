 Испанский парламент принял решение перезахоронить останки Франко | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Испанский парламент принял решение перезахоронить останки Франко

Останки диктатора Франсиско Франко будут перенесены из мемориального комплекса под Мадридом. Новое место захоронения выберут родственники.

Долина Павших

Долина Павших

Контекст

Мэрия Мадрида решила переименовать улицы, названные в честь деятелей режима Франко. Эта мера вызвала полемику в обществе. DW разбиралась в причинах споров. (10.05.2017)

Правительство Испании поддержало перенос из мемориального комплекса останков диктатора Франсиско Франко. Мавзолей станет местом примирения, полагает зампредседателя испанского правительства. (19.06.2018)

Конгресс депутатов - нижняя палата испанского парламента - в четверг, 13 сентября поддержал предложение правительства о переносе останков диктатора Франсиско Франко из мемориального комплекса Долина Павших под Мадридом, где захоронены жертвы Гражданской войны 1936-1939 годов.

Решение о внесении изменений в Закон об исторической памяти от 2007 года, которые позволили бы испанским властям осуществить эксгумацию, правительство социалистов приняло 24 августа. Премьер страны Педро Санчес назвал решение парламента "историческим". "Справедливость. Память. Достоинство. Сегодня Испания совершила исторический шаг для восстановления прав жертв франкизма. Сегодня наша демократия стала лучше", - написал он в Twitter.

Родственники каудильо и Оппозиция выступила против эксгумации. Руководитель правой Народной партии Пабло Касадо заявил, что правительство безответственно бередит уже зажившие раны войны, расколовшей общество.

Предполагается, что перезахоронение останков состоится до конца года. Новое место захоронения должны определить родственники диктатора, если они откажутся это сделать, правительство возьмет на себя перенос останков Франко.

Смотрите также:

  • Избирательный бюллетень

    Каталония на пути к независимости

    Спорный референдум

    1 октября, несмотря на запрет официального Мадрида, в Каталонии прошел референдум о независимости. По его итогам власти региона заявили, что за независимость проголосовали 90% участников при явке 42,3%. Вопрос звучал: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

  • Испанские полицейские

    Каталония на пути к независимости

    "Референдума не было"

    Еще до референдума Мадрид объявил, что плебисцит противоречит конституции. 1 октября полиция закрывала избирательные участки, изымала урны, бюллетени. Против протестующих применялись дубинки, резиновые пули. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки возложили на правительство Каталонии.

  • Карлес Пучдемон

    Каталония на пути к независимости

    Вдохновитель отделения Каталонии

    Идейный сторонник независимости региона - глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон. Ранее он заявлял, что каталонцы заслужили право на независимое государство в форме республики. А в начале сентября 2017 года местный парламент принял специальный закон, открывающий путь к независимости через референдум.

  • Инфографика - показатели ВВП Каталонии, Испании и Еврозоны

    Каталония на пути к независимости

    Каталония - "кормилица" Испании?

    Каталония находится на северо-востоке Испании. Это один из важнейших индустриальных и аграрных регионов. Тут проживает около 7 млн человек. Большая часть жителей Каталонии из тех, кто выступает за независимость, убеждены, что регион "кормит" страну. По их мнению, из 16 млрд евро налогов, которые Каталония платит в государственную казну, обратно в регион возвращается не так и много.

  • Региональный парламент Каталонии

    Каталония на пути к независимости

    Обострение отношений с Мадридом

    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

Также по теме

Spanien Valle de los Caídos in Madrid

Испания намерена перенести останки Франко из мавзолея 19.06.2018

Правительство Испании поддержало перенос из мемориального комплекса останков диктатора Франсиско Франко. Мавзолей станет местом примирения, полагает зампредседателя испанского правительства.

Реклама

Самые читаемые

Почему Кремль так долго искал подозреваемых по делу Скрипалей  

Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии  

"Долг Януковича": Украина и Россия в ожидании развязки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно