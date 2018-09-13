Испанский парламент принял решение перезахоронить останки Франко

Конгресс депутатов - нижняя палата испанского парламента - в четверг, 13 сентября поддержал предложение правительства о переносе останков диктатора Франсиско Франко из мемориального комплекса Долина Павших под Мадридом, где захоронены жертвы Гражданской войны 1936-1939 годов.

Решение о внесении изменений в Закон об исторической памяти от 2007 года, которые позволили бы испанским властям осуществить эксгумацию, правительство социалистов приняло 24 августа. Премьер страны Педро Санчес назвал решение парламента "историческим". "Справедливость. Память. Достоинство. Сегодня Испания совершила исторический шаг для восстановления прав жертв франкизма. Сегодня наша демократия стала лучше", - написал он в Twitter.

Родственники каудильо и Оппозиция выступила против эксгумации. Руководитель правой Народной партии Пабло Касадо заявил, что правительство безответственно бередит уже зажившие раны войны, расколовшей общество.

Предполагается, что перезахоронение останков состоится до конца года. Новое место захоронения должны определить родственники диктатора, если они откажутся это сделать, правительство возьмет на себя перенос останков Франко.

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