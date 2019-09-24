Испанские власти перезахоронили экс-диктатора Франко

Бывший диктатор - "каудильо" (вождь) и генералиссимус - Франсиско Франко был по решению испанского правительства перезахоронен в четверг, 24 октября, в часовне на кладбище Мингоррубио мадридского пригорода Пардо. Здесь Франко будет лежать рядом со своей женой Кармен Поло, скончавшейся в 1988 году. На этом же кладбище находятся могилы многих государственных деятелей периода диктатуры. А в трех километрах расположен дворец, который долгие годы был официальной резиденцией Франко.

После смерти в 1975 году экс-диктатор покоился у алтаря вырубленной в скале базилики Святого Креста Долины павших. Базилика, увенчанная 150-метровым крестом, - часть мемориального комплекса, расположенного в лесном горном массиве в 60 километрах к северо-западу от Мадрида. Там похоронены почти 34 тысячи жертв гражданской войны в Испании 1936-39 годов - причем как сторонники, так и противники Франко.

Мемориальный комплекс Долина павших

Перезахоронение останков экс-диктатора вызвало неоднозначную реакцию в испанском обществе. Акции протеста в последний месяц проходили как в Долине павших, так и в Мадриде - у штаб-квартиры правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). А с утра 24 октября у въезда в Долину собрались на импровизированную мессу десятки молодых сторонников Франко. Сотни его почитателей, прибывших со всех концов страны, митинговали в 200 метрах от кладбища Мингоррубио - ближе их не подпустила полиция.

Строжайшие меры безопасности при перезахоронении Франко

Перенесение останков было осуществлено - с целью избежать противодействия противников перезахоронения - с соблюдением строжайших мер безопасности. Доступ к Долине павших, как и вход на кладбище Мингоррубио, был заранее заблокирован жандармами и полицейскими, вооруженными штурмовыми винтовками. В оцеплении стояла конная полиция и кинологи с собаками.

Работы по эксгумации выполнил могильщик-иммигрант из Доминиканской республики - испанцев властям подрядить не удалось. Гроб после извлечения из могилы был вынесен родственниками из базилики на улицу, погружен в автомобиль, а затем в вертолет, который доставил его на кладбище. После короткой погребальной мессы Франко был перезахоронен в склепе часовни.

Останки Франко были эксгумированы из базилики Святого креста мемориального комплекса Долина павших

Процедурой перезахоронения лично руководила министр юстиции Долорес Дельгадо. Участвовать в ней разрешили только двум священникам и родственникам Франко. Доступ общественности и журналистам был закрыт. Освещать событие позволили лишь государственному телеканалу. Но и ему снимать в базилике процесс эксгумации запретили, как и погребение экс-диктатора на кладбище.

Протесты внуков Франко

Семеро внуков "каудильо" противились планам правительства. Их усилиями в последние полтора года перезахоронение неоднократно откладывалось. Однако Верховный суд Испании, как и Конституционный суд, куда внуки в конечном итоге обратились, принял сторону властей. Теперь внуки намерены оспорить перезахоронение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Основания для этого есть, заявил в интервью DW мадридский адвокат Хосе Луис Вильякорта. Дело в том, что законодательство запрещает перезахоронение останков без согласия родственников покойного: "А был ли последний диктатором или мусорщиком, не играет роли - закон одинаков для всех".

Франко перезахоронили в часовне на кладбище Мингоррубио мадридского пригорода Пардо

Адвокат отметил, что вопреки законодательству родственникам Франко не позволили выбрать новое место захоронения. И это особо беспокоит внуков - смогут ли они навещать могилу деда? Ведь часовня в Мингоррубио является государственной собственностью и закрыта для посетителей.

Прецедент имеется - семье на протяжении многих лет отказывали в возможности навещать могилу Кармен Поло. Внуки надеются, резюмировал Вильякорта, что европейское правосудие позволит им вновь перезахоронить Франко - на этот раз в мадридском соборе Альмудена, в семейном склепе, являющемся их собственностью.

"Шаг по пути демократии"

Мотивируя свое давнее желание перезахоронить останки Франко, правительство, возглавляемое ИСРП, указывало, что "в демократической стране диктатор, попиравший многие годы свободы испанцев, не может находиться в почитаемом месте, каким является Долина павших". А его перезахоронение должно стать "крупным шагом в дальнейшем продвижении по пути демократии". При этом социалисты обещали избирателям "не допустить какого-либо поклонения диктатору в будущем". По данным последних опросов, левый электорат составляет в Испании примерно 40 процентов от всех избирателей.

Но и в среде левых перезахоронение вызвало энтузиазм далеко не у всех, считает социолог Габриэла Роспиде. По ее словам, в испанском обществе сильны христианские традиции, требующие уважения к мертвым. Блиц-опрос, проведенный DW среди жителей Мадрида, подтвердил этот вывод. К примеру, ветеран компартии Хесус Гомес Ромеро считает, что "с Франко следовало бороться при его жизни", чего социалисты, по его словам, не делали.

Ветеран напомнил реакцию легендарного лидера коммунистов Долорес Ибаррури. Узнав о смерти Франко, жившая в то время в Москве "Пассионария" не проявила радости, ограничившись короткой репликой: "Пусть земля ему будет пухом!" Впоследствии, уже в эпоху победившей в Испании демократии, она возражала против идеи перезахоронить останки диктатора.

Почему многие испанцы против перезахоронения Франко

Одновременно, по словам Роспиде, с решением властей о перезахоронении многие испанцы не согласились. И речь идет не только о ностальгирующей по временам диктатуры публике. В беседе с DW социолог отметила, что перезахоронение осудили люди вполне демократических убеждений: и либералы, и консерваторы, и лица далекие от каких-либо партий.

Социолог Роспиде пояснила позицию несогласных: в основе нынешней испанской демократии, сменившей почти сорокалетнюю диктатуру в 70-х годах, лежит "национальное примирение франкистов и левых, победителей и побежденных в гражданской войне".

Тогда же была объявлена всеобщая амнистия, и было решено не делить - во имя единства общества и гражданского мира - деятелей недавнего прошлого на "плохих" и "хороших". В перезахоронении, по данным Роспиде, многие испанцы увидели нарушение этого принципа - желание социалистов "наказать" Франко и навязать обществу свое партийное видение истории.

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