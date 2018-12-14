 Испанская прокуратура обвинила Шакиру в неуплате налогов | Новости из Германии о Европе | DW | 14.12.2018

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Европа

Испанская прокуратура обвинила Шакиру в неуплате налогов

Власти Испании требуют от Шакиры уплатить почти 20 млн евро. По данным прокуратуры, певица, указав своим официальным местом жительства Багамы, жила в Испании, но налоги там не платила.

Türkei - Konzert von Shakira (picture-alliance/AA/S. Zeki Fazlioglu)

Власти Испании обвиняют колумбийскую поп-звезду Шакиру в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 15 млн евро. Испанские налоговые органы, проведя расследование, пришли к выводу, что в 2012-2014 годах певица не уплатила около 14,5 млн евро. Кроме этой суммы, с нее требуют проценты, в общей сложности претензии испанских фискальных органов составляют 19,4 млн евро.

Контекст

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Прокуратура в Барселоне в пятницу, 14 декабря, выдвинула против Шакиры обвинение в шести налоговых преступлениях. В частности, утверждается, что певица в течение трех лет указывала в качестве своего официального места жительства Багамские острова, хотя на самом деле жила в Испании со своим гражданским мужем, испанским футболистом Жераром Пике.

Прокуроры настаивают на том, что основным местом пребывания Шакиры была именно Испания, опровергая утверждения адвокатов, что большую часть времени она проводила в поездках по всему миру.

Теперь следственный судья должен решить, достаточно ли имеется доказательств, чтобы привлечь Шакиру к суду.

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    Автор: Екатерина Венкина


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