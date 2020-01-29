Испано-каталонская встреча оказалась безрезультатной

Призванная дать импульс испано-каталонскому урегулированию встреча премьер-министра Испании, социалиста Педро Санчеса с главой каталонской автономии Кимом Торрой в четверг, 6 февраля, в Барселоне завершилась без желаемых результатов. После изложения своих - оказавшихся непримиримыми - позиций собеседники лишь подтвердили ранее достигнутую договоренность о создании комиссии - для обсуждения существующих проблем. Между тем на итоговой пресс-конференции Санчес заявил о важности этой встречи как положившей начало "политическому диалогу".



Взаимное непонимание



Отсутствие конкретных результатов, по мнению газеты El Confidencial, не удивило наблюдателей. Еще до встречи Торра заявил, что намерен обсуждать с премьером лишь предоставление Каталонии права на суверенитет и освобождение девяти каталонских политиков, осужденных за незаконное объявление независимости в 2017 году. Третьей темой должно было стать прекращение преследования сепаратистов за организацию уличных беспорядков. Кроме того, Торра потребовал, чтобы все испано-каталонские контакты проходили при международном посредничестве.

В свою очередь Педро Санчес предупреждал, что не намерен "переступать красную черту" - нарушать закон. По его словам, именно за этой чертой находятся все перечисленные требования. К примеру, обсуждение темы суверенитета означало бы нарушение конституции, не предусматривающей изменение границ Испании. Так что Санчес был готов обсуждать лишь "вопросы совершенствования инфраструктуры Каталонии, регионального финансирования и социальной сферы". Впрочем, парламентская оппозиция критиковала сам факт переговоров и заявляла, что Торра, лишенный недавно по суду депутатского мандата, "занимает свой пост незаконно".



Разлад в стане сепаратистов

Комментатор агентства Europa Press Фернандо Хауреги отметил в свою очередь, что нулевой итог встречи был предрешен также из-за разногласий в стане сепаратистов. Ведь идея поэтапного достижения независимости путем переговоров принадлежит Левым республиканцам Каталонии (ЛРК). А Ким Торра, представляющий правую коалицию "Вместе за Каталонию", полагает, что переговоры бесполезны и что суверенитет следует провозгласить в одностороннем порядке. Вместе с тем Торра, по мнению Хауреги, не мог отказаться от встречи, чтобы не быть обвиненным в нежелании мирно решать споры с Испанией.

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