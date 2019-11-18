 Испания уберет колючую проволоку с заграждений в Сеуте и Мелилье | Новости из Германии о Европе | DW | 18.11.2019

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Европа

Испания уберет колючую проволоку с заграждений в Сеуте и Мелилье

Мадрид решил убрать колючую проволоку на заграждениях своих африканских эксклавов Сеуты и Мелильи. От нее, как объяснили власти, страдают мигранты, пытающиеся проникнуть на территорию Испании.

Пограничное заграждение в районе Сеуты

Правительство Испании решило снять колючую проволоку (типа "егоза") с заграждений, которые отделяют территорию испанских городов-эксклавов Сеуты и Мелильи от Марокко. Соответствующее постановление опубликовано в прессе в понедельник, 18 ноября. Работы начнутся до конца ноября.

Свое решение власти в Мадриде объяснили тем, что в последние годы от "колючки" пострадали многие африканцы, пытавшиеся нелегально проникнуть на испанскую территорию. Речь идет об одном из основных способов миграции в Западную Европу через Испанию. Ежегодно к нему прибегают тысячи африканцев, в основном жители стран Западной Африки.

Социалисты критикуют социалистов

"Егоза" была установлена на шестиметровых проволочных заграждениях в 2005 году по решению правительства, возглавляемого Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Цель - положить конец массовому проникновению нелегальных мигрантов в эксклавы. Новые лидеры ИСРП, пришедшие к власти в Испании в июне 2018 года, раскритиковали эту меру как негуманную.





Контекст

В августе зафиксировано рекордное за последние годы число африканцев, пытающихся нелегально перебраться в Испанию. Основная причина - ухудшение ситуации в некоторых районах Африки. (20.08.2014)

Мигранты разрезали двойной забор арматурными ножницами, атаковав полицейских негашеной известью, фекалиями и подожженными аэрозольными баллончиками. (26.07.2018)

В качестве альтернативы предлагается увеличить до 10 метров высоту заграждений в наиболее уязвимых местах границы. По всему ее периметру планируется разместить видеокамеры наблюдения. Кроме того Испания обратилась к Марокко с просьбой усилить охрану совместной границы на время производства работ. Марокканцы уже начали монтаж колючей проволоки на своем двухметровом заборе, протянувшемся вдоль испанских заграждений.

"Испанский маршрут"

Африканцы, в основном молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет, собираются группами в несколько сотен человек на холмистой местности у границы эксклавов и по ночам преодолевают заграждения с помощью самодельных лестниц. Попав на испанскую территорию, они, как правило, добровольно сдаются местной полиции. Ведь по законам Евросоюза и Испании их нельзя выслать на родину без решения суда. Разбирательство затягивается на несколько месяцев. В эксклавах места для размещения всех прибывших не хватает, поэтому их отправляют на Иберийский полуостров, где содержат в спецприемниках для иностранцев.

В дальнейшем большинству иммигрантов удается под разными предлогами избежать высылки. А поскольку в Испании существуют трудности с устройством на работу и получением гуманитарной помощи, африканцы предпочитают отправляться в другие государства Западной Европы - Бельгию, Великобританию, Германию, Францию и скандинавские страны.

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  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


  

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Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны. (04.06.2019)  

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