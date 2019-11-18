Испания уберет колючую проволоку с заграждений в Сеуте и Мелилье

Правительство Испании решило снять колючую проволоку (типа "егоза") с заграждений, которые отделяют территорию испанских городов-эксклавов Сеуты и Мелильи от Марокко. Соответствующее постановление опубликовано в прессе в понедельник, 18 ноября. Работы начнутся до конца ноября.



Свое решение власти в Мадриде объяснили тем, что в последние годы от "колючки" пострадали многие африканцы, пытавшиеся нелегально проникнуть на испанскую территорию. Речь идет об одном из основных способов миграции в Западную Европу через Испанию. Ежегодно к нему прибегают тысячи африканцев, в основном жители стран Западной Африки.



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"Егоза" была установлена на шестиметровых проволочных заграждениях в 2005 году по решению правительства, возглавляемого Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Цель - положить конец массовому проникновению нелегальных мигрантов в эксклавы. Новые лидеры ИСРП, пришедшие к власти в Испании в июне 2018 года, раскритиковали эту меру как негуманную.

В качестве альтернативы предлагается увеличить до 10 метров высоту заграждений в наиболее уязвимых местах границы. По всему ее периметру планируется разместить видеокамеры наблюдения. Кроме того Испания обратилась к Марокко с просьбой усилить охрану совместной границы на время производства работ. Марокканцы уже начали монтаж колючей проволоки на своем двухметровом заборе, протянувшемся вдоль испанских заграждений.



"Испанский маршрут"



Африканцы, в основном молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет, собираются группами в несколько сотен человек на холмистой местности у границы эксклавов и по ночам преодолевают заграждения с помощью самодельных лестниц. Попав на испанскую территорию, они, как правило, добровольно сдаются местной полиции. Ведь по законам Евросоюза и Испании их нельзя выслать на родину без решения суда. Разбирательство затягивается на несколько месяцев. В эксклавах места для размещения всех прибывших не хватает, поэтому их отправляют на Иберийский полуостров, где содержат в спецприемниках для иностранцев.



В дальнейшем большинству иммигрантов удается под разными предлогами избежать высылки. А поскольку в Испании существуют трудности с устройством на работу и получением гуманитарной помощи, африканцы предпочитают отправляться в другие государства Западной Европы - Бельгию, Великобританию, Германию, Францию и скандинавские страны.



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