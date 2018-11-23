 Испания решила обойтись без атомной энергетики | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.11.2018

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Европа

Испания решила обойтись без атомной энергетики

Испанское правительство приняло план закрытия всех АЭС страны к 2028 году. Эксперты приветствуют это начинание, но сомневаются в реалистичности сроков. Почему - выясняла DW.

АЭС Кофрентес, расположенная в провинции Валенсия

АЭС "Кофрентес", расположенная в провинции Валенсия

План испанских властей предусматривает поэтапное закрытие в период с 2023 по 2028 годы всех ныне действующих в стране пяти атомных электростанций (АЭС). Еще раньше - в 2020 году - в соответствии с рекомендациями Евросоюза должны быть закрыты семь из 15 электростанций, работающих на угле. Считается, что и те, и другие должны уступить место возобновляемой энергетике, главным образом ветряной и солнечной. Природные ресурсы для строительства гидроэлектростанций в Испании ограничены.

Между тем за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) испанцы сегодня дают только 38,5% необходимого стране электричества. А посему некоторые эксперты полагают, что замена атомных и тепловых электростанций, на которые сейчас приходится соответственно 22% и 39,5% вырабатываемой электроэнергии, не сможет осуществиться в намеченные сроки. При этом они считают, что в ближайшие годы Испании понадобиться больше электричества: к примеру, для развития энергоемких производств или быстро входящих в моду электромобилей.

Испанские опасения из-за Чернобыля

Последняя АЭС в Испании была построена в 1988 году в провинции Гвадалахара, напомнил в беседе с DW представитель министерства экологических преобразований Испании Хосе Мигель Монкада. Тогда же, по его словам, правительство приняло решение больше не возводить подобных объектов и со временем полностью отказаться от атомной энергетики.

АЭС Вандельос в Каталонии

АЭС "Вандельос" в Каталонии

Поводом для такого решения послужила авария на Чернобыльской АЭС. Помимо техногенной катастрофы испанцы опасались нападения на атомные станции со стороны баскских и международных террористов. Правда, в то время конкретные сроки закрытия местных АЭС определены не были.

Нынешнее решение было принято несмотря на то, что в Испании с момента ввода в эксплуатацию первой атомной электростанции "Сурита" в 1969 году не было ни одной серьезной аварии, пояснил представитель министерства. Самым крупным ЧП считается пожар на АЭС "Вандельос I" в 1989 году. К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв и без выбросов радиации. Кстати, "Сурита", как и еще две старые АЭС, на данный момент уже закрыты, поскольку выработали свой ресурс.

Бум альтернативной энергетики в Испании

Конкретная альтернатива АЭС - использование ветра и солнца для получения электроэнергии - появилась в Испании в 90-х годах, продолжил собеседник DW. А бум строительства ветряков и установки солнечных батарей пришелся на середину прошлого десятилетия. Он поддерживался дотациями испанских властей и Евросоюза. Размер помощи составлял от 25-70% стоимости установок. Субсидировалась и эксплуатация новых объектов, учитывая, что вырабатываемое на них электричество в 7-8 раз дороже, производимого на атомных и тепловых электростанциях.

Солнечные батареи в Испании

Бум установки солнечных батарей в Испании пришелся на середину прошлого десятилетия

Оправданием субсидий, поясняет Хосе Мигель Монкада, служила борьба с изменением климата, поскольку возобновляемая энергетика считается чистой и не ведет к выбросу в атмосферу углекислого газа. Однако строительство новых объектов "зеленой" энергетики резко сократилось с началом экономического кризиса в 2008 году. Определенный застой наблюдается в этой сфере до сих пор. Причина - нехватка финансирования.

Доводы скептиков: на ВИЭ надо переходить постепенно

Дороговизна альтернативной энергетики (и строительства, и эксплуатации) - основной довод экспертов, скептически воспринявших новость о закрытии АЭС к 2028 году. В их их числе, к примеру, советник крупнейшей энергокомпании Endesa Хосе Богас, губернатор Астурии Хавьер Фернандес и ученый-энергетик Игнасио Аралусе.

Ветряк на фоне неба

"Зеленая" электроэнергия должна прийти на смену АЭС в Испании

Сотрудник исследовательского Центра альтернативной энергетики Дарио Кампос сообщил DW, что компенсировать работу атомных и части тепловых электростанций Испания сможет лишь в том случае, если утроит за 10 лет число уже имеющихся солнечных и ветроэлектростанций. Большое количество установок, размещаемых в разных регионах страны, необходимо в связи с тем, что их работа неустойчива - зависит от капризов погоды. Между тем подача электроэнергии потребителям должна быть стабильной, отметил исследователь.

По его словам, стоимость электричества при быстром и полном переходе на ВИЭ может стать недоступной для многих испанцев. Она и сейчас не низкая - в среднем 95 евро в месяц на семью. При этом энергетические компании постоянно требуют от правительства повысить тарифы, заявляя, что их производственные мощности, использующие возобновляемую энергию, убыточны.

Контекст

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Две трети жителей Германии и 61 процент фирм поддерживают переход на альтернативные источники энергоснабжения. Но выполняется задача плохо, цены на электроэнергию неуклонно растут. (12.07.2013)

Переход на возобновляемые источники энергии по примеру ФРГ в стране рассматривается как очень отдаленная перспектива. (22.05.2013)

"Газпрому" пока не стоит ждать от электростанций в ФРГ роста спроса на его продукцию. (28.09.2012)

К тому же пока непонятно, что делать с огромным количеством ядерных отходов с подлежащих закрытию атомных станций. С трех АЭС, отслуживших свой срок, они отправлены на временное хранение в Великобританию и Францию, за что с Испании взимается солидная плата.

Реальный срок отказа Испании от АЭС - 2050 год?

Скептически настроенные эксперты хотя и не верят в сроки, намеченные правительством, все же согласны с необходимостью избавиться от атомных и тепловых электростанций. Тем более что эта необходимость вписывается в общеевропейский тренд. Однако, по их оценкам, процесс отказа от АЭС и угольных электростанций, чтобы он прошел безболезненно для населения и экономики, должен занимать больше времени - растянуться, как минимум, до 2050 года.

Именно за это время, отметил Дарио Кампос, реально построить собственные хранилища ядерных отходов и снизить стоимость "зеленой" электроэнергии. Последнее вполне реально, поскольку цена соответствующего оборудования имеет тенденцию к понижению. А действующие АЭС и угольные электростанции следует закрывать не спеша, по мере их надежного замещения новыми, работающими на альтернативных источниках - чтобы не нарушить бесперебойное энергоснабжения страны, заключил Кампос.

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    Автор: Максим Филимонов


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