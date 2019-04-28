Испания выбирает парламент, добиваясь политической стабильности

В Испании в воскресенье, 10 ноября, состоятся внеочередные парламентские выборы, необходимость которых диктуется отсутствием в стране полноправной исполнительной власти. Дело в том, что Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), победившая на выборах 28 апреля 2019 года, не получила абсолютного большинства в парламенте и возможности самостоятельно сформировать однопартийный кабинет министров.

Одновременно партия не смогла заручиться поддержкой других фракций для создания коалиционного правительства. Действующее с мая правительство ИСРП считается временно исполняющим обязанности и не может принимать важные решения, в том числе касающиеся бюджета страны.

Испания правеет?

Тем временем ведущие социологические службы страны - GAD3, 40dB, NC Report и Sigma Dos - в один голос утверждают, что на нынешних выборах, как и на предыдущих, ни одна политическая сила не получит поддержки, которая позволит сформировать однопартийное правительство. С другой стороны, межпартийные разногласия и резкое размежевание на политическом поле вряд ли помогут вновь избранными депутатами (всего в парламенте 350 мест) договориться о создании стабильной правящей коалиции.

Агитационный плакат Народной партии, которой сулят успех на выборах

Соцопросы предвещают успех правоцентристской Народной партии (НП), рассказал в интервью DW сотрудник мадридского Центра социологических исследований Висенте Сабала. По его словам, представительство НП может увеличиться с нынешних 66 депутатов до 90-100. Неудача, постигшая в апреле партию, которая до июня 2018 года была правящей, объяснялась, по выражению социолога, "коррупционными скандалами, связанными с ее прежним руководством". С тех пор "народники", у которых сейчас появились молодые лидеры, "смогли частично восстановить свой имидж".

Впрочем, добавил Сабала, судя по прогнозам, большинство голосов по-прежнему наберет ИСРП, хотя она и может потерять несколько мест. Сейчас у социалистов 123 мандата. По мнению эксперта, росту популярности партии, находящейся пока у власти, препятствует неблагоприятная экономическая ситуация, вылившаяся в рост безработицы. Не нравится многим испанцам и "недостаточно активная" позиция ИСРП в отношении происходящего в Каталонии.

Фактор Каталонии на выборах в парламент Испании

Другой опрошенный DW эксперт, профессор политологии Мадридского университета Франсиско Варела, считает, что многие испанцы руководствуются в своих симпатиях именно позицией той или иной партии в каталонском конфликте. Если, к примеру, социалисты обещают умиротворить Каталонию путем некоего диалога, то НП утверждает, что возможности для диалога исчерпаны из-за неконструктивной позиции тамошних сепаратистов.

Народная партия предлагает жесткие меры - вплоть до лишения региона права на самоуправление. И это, по мнению политолога, во многом обусловило рост ее популярности. Ведь большинство испанцев отрицательно относится к идее независимости Каталонии, тем более когда ее радикальные сторонники устраивают, как случилось в октябре, уличные беспорядки с грабежами и поджогами.

Митинг в поддержку конституции Испании и против каталонского сепаратизма

Обещание бескомпромиссной борьбы с сепаратизмом определило в основном и высокий рейтинг партии "Голос", отметил профессор Варела. Речь идет об отколовшемся несколько лет назад от НП ее консервативном крыле. Теперь "Голос" может получить до полусотни мест вместо 24, завоеванных на прошлых выборах. Таким образом, партия может стать третьей по представительству в парламенте.

Что касается других предвыборных обещаний, то, по словам Франсиско Варела, они традиционны. ИСРП делает акцент на социальных благах для неимущих за счет повышения налогов на бизнес и состоятельных людей. А НП и "Голос", наоборот, указывают на необходимость снизить все налоги, чтобы способствовать росту производства, созданию рабочих мест и повышению покупательной способности населения.

Шанса испанских ультраправых и ультралевых невелики

Между тем на флангах партийно-политической палитры также происходят перемены, констатирует социолог Сабала. По его данным, впервые на выборах единым блоком решили выступить четыре ультраправые партии: Испанская альтернатива, Национальная демократия, "Фаланга" и "Фаланга комитетов национал-синдикалистского наступления". Впрочем, полагает социолог, их шансы невелики: "Эти партии отпугивают избирателей своей риторикой, напоминающей канувший в лету франкистский режим".

Ультраправые отпугивают избирателей риторикой времен франкизма. На фото - сторонники партии "Фаланга"

Что же касается ультралевых, то число депутатов их сильнейшей партии - "Подемос" ("Мы можем"), по данным опросов, снизится с 42 до 28, прогнозирует собеседник DW. Причина, по его выражению, состоит в том, что все больше испанцев убеждаются в нежизненности популистских обещаний партии.

Например, выдавать всем неработающим "базовую ренту" в размере 1200 евро в месяц или прощать населению долги по ипотеке. Сотрудник социологического центра напомнил, что - в отличие от демократических партий - испанские ультра (и правые, и левые) "не признают нормы и законы демократического государства".

Туманные перспективы правительства Испании

Между тем, как утверждает профессор Варела, для Испании, помимо всего прочего, характерна резкая поляризация политических сил. Что затрудняет поиск компромиссов и создание правящей коалиции с последующим формированием коалиционного правительства.

Именно усилением поляризации Варела объясняет падение популярности центристов из партии "Граждане". Ее фракция в парламенте может сократиться с 24 до 15 депутатов. Ожидается, что часть избирателей этой партии теперь отдадут свои голоса НП.

Таким образом, признает политолог, перспективы формирования правительства в Испании по-прежнему остаются туманными. Теоретически коалиция может быть создана как левыми - ИСРП и "Подемосом" при поддержке "Граждан", так и правыми - НП, "Голосом" и теми же "Гражданами". Но на практике между всеми ними существуют глубокие противоречия, препятствующие какому-либо единению, подвел итог Варела.

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