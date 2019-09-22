 Исландию оштрафовали из-за пропалестинской демонстрации на ″Евровидении″ | Новости из Германии о Европе | DW | 22.09.2019

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Европа

Исландию оштрафовали из-за пропалестинской демонстрации на "Евровидении"

Группа Hatari во время "Евровидения" в Израиле демонстрировала палестинские флаги. За нарушение правил на исландское радио наложен штраф, чей размер не сообщается.

Исландская группа Hatari на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле

Исландская группа Hatari на конкурсе "Евровидение"-2019 в Израиле

Исландская радиостанция RÚV оштрафована из-за того, что музыкальная группа из этой страны Hatari во время конкурса "Евровидение-2019" демонстрировала флаги Палестинской автономии. Таким образом группа нарушила запрет на политизацию соревнований, отмечается пресс-службой Европейского вещательного союза (EBU), чье сообщение в воскресенье, 22 сентября, цитируется агентством dpa. Сумма штрафа не называется. Согласно правилам "Евровидения", политические высказывания во время конкурса запрещены.

Контекст

Интервью DW с Томом Нойвиртом (Кончита), победителем конкурса 2014 года, о его жизни после "Евровидения", о Полине Гагариной и шансах Сергея Лазарева. (17.05.2019)

ЕВС заявил, что демонстрация на "Евровидении" флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса. Какие меры будут приняты против Исландии, представители которой держали палестинские флаги, пока неясно. (21.05.2019)

Вопреки предостережениям, группа Hatari использовала шоу "Евровидения-2019", которое проходило в Израиле, для высказывания пропалестинской точки зрения. Во время объявления оценок участники группы перед телекамерами держали развернутые плакаты, на которых были изображены флаги Палестинской автономии. Действие происходило в так называемой "Зеленой комнате", где артисты дают интервью после выступления. Поступок исландских музыкантов вызвал недовольство зрителей конкурса.

Еще до конкурса, в марте 2019 года, израильская организация Shurat HaDin Israel Law Center призвала запретить исландскому коллективу Hatari въезд на территорию Израиля. Группа Hatari выступила с песней "Ненависть восторжествует", заняв в итоге десятое место. Победителем стал голландец Дункан Лоуренс с песней "Аркада".

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

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Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

Не так уж и важно, какое место в итоге заняли эти участники песенного конкурса в Тель-Авиве. Эти артисты точно запомнятся публике!  

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