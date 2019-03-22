 ″Исламское государство″ потеряло последний бастион в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2019

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Мир

"Исламское государство" потеряло последний бастион в Сирии

Формирования под командованием курдов сообщили о захвате населенного пункта Багхус. Представитель Сирийских демократических сил объявил о полном уничтожении джихадистского халифата.

Бойцы Сирийских демократических сил празднуют захват Багхуса

Бойцы Сирийских демократических сил празднуют захват Багхуса

После многомесячных сражений формирования под командованием курдов захватили последний бастион джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. "Населенный пункт Багхус освобожден, одержана военная победа. Сирийские демократические силы (СДС) объявляют о полном уничтожении так называемого халифата, ИГ потерпело стопроцентное территориальное поражение", - написал представитель СДС Мустафа Бали в своем микроблоге в Twitter в субботу, 23 марта.

США объявили об изгнании боевиков ИГ из Багхуса еще в пятницу, несмотря на то, что на тот момент бои в этом городе, по сообщениям СДС, продолжались. Утром 22 марта Багхус, после двухдневной паузы, вновь подвергся обстрелу.

Контекст

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Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сирии. Это серьезная ошибка, которой воспользуются Россия, Башар Асад и "Исламское государство", предупреждает Удо Бауэр. (21.12.2018)

Операция по освобождению Багхуса от джихадистов началась 9 февраля. Боевики ИГ оказывали ожесточенное сопротивление бойцам СДС, пользующимся поддержкой США.

Взлет и падение халифата

ИГ в 2014 году захватило обширные территории Сирии и Ирака и провозгласило создание халифата. Пика своего могущества джихадисты достигли летом 2014 года, когда установили контроль над многомилионным городом Мосул в северной части Ирака. В Ираке, согласно официальным сообщениям, победа над ИГ уже одержана, а с падением Багхуса в Сирии халифат фактически прекратил свое существование.

Джихадисты, однако, по-прежнему активны в пустыне Бадиа. Они имеют многочисленные "спящие ячейки" в Сирии и Ираке, которые периодически совершают нападения.

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    Автор: Никита Баталов


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