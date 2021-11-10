Исламская Республика Иран - государство в регионе Персидского залива.
Исламская Республика Иран основана 1 апреля 1979 года в результате Исламской революции под руководством аятоллы Хомейни. В 2011 году в Иране была введена в эксплуатацию первая в стране атомная электростанция - Бушерская АЭС. Из-за иранской программы по обогащению урана США и страны Европы обеспокоены вероятным стремлением Тегерана к производству ядерного оружия. Иран находится под санкциями США и стран ЕС.
За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.