Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Исламская Республика Иран

Исламская Республика Иран - государство в регионе Персидского залива.

Исламская Республика Иран основана 1 апреля 1979 года в результате Исламской революции под руководством аятоллы Хомейни. В 2011 году в Иране была введена в эксплуатацию первая в стране атомная электростанция - Бушерская АЭС. Из-за иранской программы по обогащению урана США и страны Европы обеспокоены вероятным стремлением Тегерана к производству ядерного оружия. Иран находится под санкциями США и стран ЕС.

Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Глава МИД ОАЭ впервые с начала войны в Сирии нанес визит Асаду 10.11.2021

Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
In this image made from April 17, 2021, video released by the Islamic Republic Iran Broadcasting, IRIB, state-run TV, various centrifuge machines line the hall damaged on Sunday, April 11, 2021, at the Natanz Uranium Enrichment Facility, some 200 miles (322 km) south of the capital Tehran, Iran. Iran named a suspect Saturday in the attack on its Natanz nuclear facility that damaged centrifuges there, as Reza Karimi and said he had fled the country hours before the sabotage happened. (IRIB via AP, File)

Иран почти вдвое увеличил запасы обогащенного урана 04.11.2021

В Иране большая часть урана обогащена до 20 процентов и лишь незначительная - до 60 процентов. Для производства ядерного оружия уран должен быть обогащен до 90 процентов.
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран отвергает критику Запада по своей атомной программе 01.11.2021

Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

"Евротройка" и США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке 30.10.2021

Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании обеспокоены "провокационными шагами" Ирана по обогащению урана. Однако "евротройка" и США надеются на возрождение сделки 2015 года.
22.05.2021 In this photo released on Saturday, May 22, 2021, by Sepahnews of the Iranian Revolutionary Guard, the Guard's new drone called Gaza is displayed in an undisclosed location in Iran. The Revolutionary Guard has unveiled the new drone amid heightened tensions between Israel and the Palestinians, the country's state TV reported Friday. The report said the wide-body drone has a 35-hour flight duration and is capable of carrying 13 bombs more than 2,000 kilometers ( 1,240 miles). (Sepahnews via AP)

США ввели санкции против иранской программы беспилотников 30.10.2021

Минфин США обвинил Тегеран в разжигании кризисов путем поставки дронов в горячие точки. Иран отметил, что санкции введены после того, как он выразил готовность возобновить переговоры по атомной тематике.
Iran Deputy Foreign Miister Ali Bagheri Kani and Ministry of Foreign Affairs Chairwoman Theodora Gentzis pictured during a diplomatic meeting between the Belgian Foreign Affairs Ministry and a delegate of Iran in Brussels, Wednesday 27 October 2021. BELGA PHOTO HADRIEN DURE

Иран готов возобновить переговоры о ядерной сделке в ноябре 28.10.2021

Замглавы иранского МИДа Али Багери сообщил, что Тегеран согласился вернуться к переговорам о ядерной программе до конца следующего месяца. Точная дата пока не называется.

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21) 14.10.2021

За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.

6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

В Германию с августа нелегально проникли через Беларусь 4300 мигрантов 13.10.2021

Большинство нелегальных мигрантов - из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Они находят приют преимущественно в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании, сообщила федеральная полиция.
Victoria Nuland, Under Secretary of State for Political Affairs appears before a Senate Committee on Foreign Relations hearing to examine U.S. Policy on Turkey, in the Dirksen Senate Office Building in Washington, DC, Wednesday, July 21, 2021. Credit: Rod Lamkey / CNP

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прилетит 11 октября в Москву 09.10.2021

Темами переговоров в РФ станут двусторонние, региональные и глобальные вопросы, сообщил Госдепартамент США. Визит Нуланд состоится по инициативе американской стороны.
August 26, 2021, Tehran, Tehran, Iran: A handout photo made available by the Iranian presidential office shows Iranian foreign minister Hossein Amirabdollahian before meeting with Pakistan foreign minister at the presidential office in Tehran, Iran, 26 August 2021. Pakistani foreign minister Shah Mahmood Qureshi is in Tehran to meet with Iranian officials over the latest development in the region. Tehran Iran - ZUMAi98_ 20210826_zih_i98_013 Copyright: xIranianxPresidencyx

Иран призвал США разблокировать часть его банковских счетов 03.10.2021

По словам Тегерана, разморозка части активов должна стать жестом доброй воли для возобновления переговоров. Иран выразил готовность к серьезным переговорам США по его атомной программе.
Das von der offiziellen Website der iranischen Armee stammende Bild zeigt den Abschuss einer Rakete aus einem mobilen Raketenwerfer während einer Militärübung. In der Nähe der Grenze zu Aserbaidschan haben Bodentruppen der iranischen Armee mit einer Militärübung begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Иран начал военные учения у границы с Азербайджаном 01.10.2021

Баку критикует решение Тегерана проводить маневры у границы с Азербайджаном. Иран объяснил учения желанием обеспечить стабильность в регионе.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 24: The flag of Iran is seen in front of the building of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Headquarters ahead of a press conference by Rafael Grossi, Director General of the IAEA, about the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program on May 24, 2021 in Vienna, Austria. The IAEA has been in talks with Iran over extending the agency's monitoring program. Meanwhile Iranian and international representatives have been in talks in recent weeks in Vienna over reviving the JCPOA Iran nuclear deal. (Photo by Michael Gruber/Getty Images)

Иран отказал МАГАТЭ в доступе на ядерный объект в Кередже 27.09.2021

Тегеран согласился восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах. Но контролеры агентства не смогли попасть на завод в Кередже по выпуску деталей к центрифугам.
10.7.2015 *** epa04840144 General view of expanded-format meeting of the SCO Heads of State Council including delegations at the SCO (Shanghai Cooperation Organisation) summit in Ufa, the capital of Bashkortostan republic, Russia, 10 July 2015. Ufa is hosting SCO summit on 10 July. EPA/BRICS /SCO PHOTOHOST / RIA NOVOSTI / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

Иран принят в Шанхайскую организацию сотрудничества 17.09.2021

Иран стал девятым полноправным членом ШОС. Президент страны Эбрахим Раиси назвал эту организацию "одной из немногих возможностей для достижения подлинного мира и сотрудничества на региональном уровне".
Director General of the International Atomic Energy Agency, IAEA, Rafael Mariano Grossi from Argentina, addresses the media during a news conference behind plexiglass shields regarding the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program at the International Center in Vienna, Austria, Monday, June 7, 2021. (AP Photo/Lisa Leutner)

В МАГАТЭ уточнили, что могут обслуживать камеры на ядерных объектах Ирана 13.09.2021

Инспекторы МАГАТЭ могут обеспечивать техническую работу видеокамер на ядерных объектах Тегерана, уточнил глава агентства. В то же время наблюдатели пока не имеют доступа к самим записям.
Head of Iran's Atomic Energy Organization Mohammad Eslami and International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi attend a news conference, in Tehran, Iran, September 12, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

МАГАТЭ и Иран договорились о параметрах мониторинга ядерных объектов 12.09.2021

Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам на своих ядерных объектах. Представители Ирана и международного агентства согласовали дальнейшие контакты.
Blick auf das Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington. Seit dem 13.02.2017 steht Steven Mnuchin an der Spitze des Ministeriums. Nach Angaben des Ministeriums hat die US-Regierung das Steuerjahr 2018/19, das Ende September 2019 endete, mit dem höchsten Haushaltsdefizit seit sieben Jahren abgeschlossen. Der Fehlbetrag stieg von 779 Mrd. auf 984 Mrd. Dollar. (25.09.2019)

США ввели санкции против сотрудников спецслужб Ирана 04.09.2021

В расширенный перечень включены четыре связанных с разведкой иранца, которых обвиняют в заговоре против американской журналистки иранского происхождения.
Показать еще