 Искусственный интеллект в России: большим планам мешает нехватка денег | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.11.2019

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Россия

Искусственный интеллект в России: большим планам мешает нехватка денег

Россия до 2030 года планирует войти в число мировых лидеров в сфере использования искусственного интеллекта. Насколько это реально и каких изменений стоит ждать россиянам - у DW.

Робот София на DW Global Media Forum 2019

Москва вступила в гонку за лидерство в области искусственного интеллекта (ИИ). В середине октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил стратегию развития ИИ в стране до 2030 года. Согласно документу, РФ должна занять одну из ведущих позиций в мире в этой сфере. DW выяснила, насколько реалистичны эти планы и что именно искусственный интеллект изменит и уже меняет в жизни россиян.

Российская стратегия развития искусственного интеллекта

В последние 2-3 года эксперты все чаще говорят о новой площадке, на которой развернулась острая борьба за мировое лидерство. И это не ракетно-ядерные вооружения или освоение космоса. Речь идет об одном из главных видов "оружия" 21 века - искусственном интеллекте. Владимир Путин в этой связи отметил, что лидер в области ИИ станет "властелином мира". Свои амбиции тут уже обозначили многие страны. В национальных стратегиях развития ИИ Китай (принята в 2017 году), Евросоюз (в 2018-м) и США (в февраль 2019 года) также написали, что претендуют на ведущие роли в данной сфере. 

Презентация на тему ИИ во время форума Открытые инновации

Внедрять технологии ИИ российские власти планируют через государственные проекты

Сам термин "искусственный интеллект" не всегда трактуется однозначно. В российской стратегии ИИ описывается как способность технологий имитировать мыслительные функции человека. Например, способность машины к самообучению и самостоятельный поиск ею решений. Применение технологий ИИ, согласно стратегии, направлено, в первую очередь, на улучшение качества жизни россиян в широком спектре областей - от национальной безопасности и правопорядка, до научных исследований, производства, здравоохранения, образования и госуслуг.

Внедрять технологии ИИ российские власти планируют через государственные проекты. До 15 декабря 2019 года правительство должно внести изменения в национальную программу "Цифровая экономика РФ", а также разработать и утвердить федеральный проект "Искусственный интеллект". Финансирование, как ожидается, должно привлекаться как из государственных, так и из частных источников.

Искусственный интеллект меняет жизнь россиян уже сейчас

Между тем искусственный интеллект уже сейчас используется в России при решении самых разных задач. Например, Сбербанк применяет его при выдаче кредитов, Яндекс - в развитии беспилотного транспорта и в голосовом помощнике "Алиса" (аналог американских Alexa и Siri), Мail.ru - в коммуникациях, Ростех - в сфере производства, а МВД - при распознавании лиц  для обеспечения безопасности на улицах Москвы.

Подобного рода технические новинки далеко не всегда заметны широкой публике. Чаще всего технологии ИИ просто помогают оптимизировать бизнес-процессы и качество сервиса. Но есть и сферы, в которых сегодня на основе ИИ принимаются решения, влияющие на судьбы отдельных людей. К примеру, в Сбербанке посредством ИИ уже сейчас определяют, кого брать на работу и кому выдавать кредит.

Центральный офис Сбербанка России

Центральный офис Сбербанка России

В конце октября Сбербанк начал при помощи ИИ отбирать соискателей на вакансию консультантов в своих отделениях. Технологии ИИ присваивают скоринг-балл соискателю и вычисляют, как скоро тот захочет уволиться, сообщило информагентство РБК со ссылкой на руководство банка. В пресс-службе Сбербанка DW пояснили, что для формирования рекомендации используется только открытая информация, которую предоставляет сам кандидат - его резюме и данные анкеты. Решение об использовании этой модели для всего банка должны принять по итогам пилотного проекта.

Кроме того, в Сбербанке планируют, что уже к концу 2020 года все решения по выдаче кредитов физическим лицам будет принимать искусственный интеллект, передает информагентство РИА "Новости" со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина. По его словам, уже сейчас в Сбербанке на основании заключений, полученных при применении ИИ, выдается 100% кредитных карт, более 90% потребкредитов и свыше 50% ипотечных кредитов.

Более того, в августе стало известно, что студентов российских вузов в будущем станут отчислять по рекомендациям, сделанным посредством использования искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА "Новости" директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов.

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На фоне планов России стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта, DW оценила реализацию другого масштабного инновационного проекта РФ - технопарка "Сколково". (27.10.2019)

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Полиция хочет установить на все камеры видеонаблюдения в Москве систему распознавания лиц. Против нее активно выступают правозащитники и некоторые депутаты Мосгордумы. Подробности - у DW. (25.10.2019)

Система будет оценивать успеваемость студентов на основании анализа их цифрового следа - она будет мониторить их активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. На основе анализа этих данных руководство вузов будет решать: поощрить студента, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать его на семинарах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить. Тестировать эту систему сначала будут в нескольких вузах, а к 2021 году в отдельных университетах уже будут действовать опытные образцы.

Есть ли у России деньги на развитие ИИ?

Сегодня Россию не часто причисляют к лидерам в использовании возможностей искусственного интеллекта, каковыми принято называть Китай и США. Но потенциал у РФ есть, признают эксперты, отмечая сильную математическую подготовку российских разработчиков.

Ключевым препятствием на пути России в число мировых лидеров в сфере ИИ специалисты видят финансирование. Герит Шульце (Gerit Schulze), эксперт по России немецкого Общества по внешнеэкономическим связям и анализу зарубежных рынков Germany Trade and Invest (GTAI), считает, что у РФ получится лишь приблизиться к уровню лидеров, а вот тягаться с Китаем и США, которые вкладывают в развитие ИИ гораздо больше ресурсов, едва ли удастся.

Согласно “дорожной карте” Минкомсвязи по развитию искусственного интеллекта, России до 2024 года понадобится около 424.9 млрд рублей (6,66 млрд долларов в пересчете). Для сравнения, согласно исследованию международной сети консалтинговых компаний Deloitte, только в 2017 году в США венчурные капиталисты профинансировали проекты в области ИИ на 5 млрд долларов, а в 2018-м - более чем на 8 млрд. А Китай, ИИ-стартапы которого в 2017 году получили 48 процентов мирового венчурного финансирования, опередив США, планирует создать фонд ИИ в размере 16 млрд долларов, а также технологический парк ИИ, нак оторый будет потрачено 2,1 млрд.

Венчурный рынок в России и источники финансирования проектов

Говоря о том, откуда Россия будет брать внебюджетные источники финансирования, Шульце напомнил о госпредприятиях, на которые, по его мнению, возможно, будет оказано "мягкое давление" со стороны властей с призывом инвестировать в технологии ИИ.

Илья Пономарев в Госдуме (фото из архива)

Илья Пономарев в Госдуме (фото из архива)

На венчурное же финансирование надежды немного, полагает Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы и бывший советник президента фонда "Сколково" Виктора Вексельберга по международному развитию и коммерциализации технологий. Пономарев указывает на "катастрофическое падение" венчурного рынка после пика, достигнутого в 2013 году. По мнению эксперта, растущая роль бюджетных средств свидетельствует о том, что в России "рынка нет".

В сфере инноваций нужно быть готовым и к поражениям, предупреждает Александр Минин, гендиректор NtechLab (компания применяет ИИ для системы распознавания лиц). Такой готовности в России Минин пока не видит, от чего, по его оценке, технологии ИИ в стране развиваются не так, как хотелось бы. "Сегодня в России государственные или частные инвесторы, вкладывая деньги в ту или иную сферу, ожидают на 100 процентов гарантированный результат", - сетует Минин, поясняя, что в области прорывных технологий как правило лишь один-два из десятка начатых проектов приводят к успешным результатам.

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    Автор: Андрей Гурков


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Искусственный интеллект для искусства

Контекст

Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.

Человекоподобные, промышленные, машины с искусственным интеллектом - мир робототехники с каждым годом становится все более разнообразным. Об этом - в фотогалерее DW. (23.08.2019)  

Ссылки в интернете

Указ Президента РФ о развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации

Указ Президента РФ о развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации

Анализ прогресса в сфере ИИ на предприятиях в разных странах от Deloitte

Анализ прогресса в сфере ИИ на предприятиях в разных странах от Deloitte

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ «СКВОЗНОЙ» ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ «НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ «СКВОЗНОЙ» ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ «НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Аудио- и видеофайлы по теме

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Умнее, удобнее, быстрее: что показывают на выставке электроники в Лас-Вегасе  

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