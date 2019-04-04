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Исаакиевский собор

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - памятник архитектуры

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге (собор преподобного Исаакия Далматского) - памятник архитектуры, крупнейший петербургский православный храм

Spasskij Dom im Andronikov Kloster (c) DW/J.Vishnevetskaya

Андроников монастырь: можно ли договориться с РПЦ? 04.04.2019

Русская православная церковь заявила о своих претензиях на здания Спасо-Андроникова монастыря в центре Москвы. Сейчас там находится музей Андрея Рублева. И похоже, что у музея нет шансов.
Isaak-Kathedrale in Sankt-Petersburg, Russland

СМИ сообщили об отказе властей от передачи Исаакия РПЦ 29.03.2019

Решение закрыть вопрос о передаче собора РПЦ частично связали с тем, что большинство петербуржцев были против этого.
1. Mai-Demonstration in St. Petersburg

В Санкт-Петербурге первомайская демонстрация прошла под лозунгом "Долой Роскомпозор!" 01.05.2018

 По центральным магистралям города на Неве 1 мая прошли участники маршей за сохранение исторического облика города и против цензуры в интернете.

Выборы 2018 и победа Путина, или Почему Москва не Россия - "Европа в фокусе" (19.03.2018) 19.03.2018

Как убийство журналиста вызвало политический кризис в Словакии? Кому будет принадлежать Исаакиевский собор? Как французы помогают беженцам, рискуя своей свободой? И какова главная ценность в жизни?
Sankt Petersburg, Isaakskathedrale, Saint Petersburg Isaac cathedral | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture alliance/Bildagentur-online

Заксобрание Петербурга отказалось проводить референдум о статусе Исаакиевского собора 28.06.2017

Депутаты признали вопрос о проведении референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ не соответствующим законам РФ. Инициаторы референдума намерены опротестовать решение в суде.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Vladimir Izotow und wurden freigegeben. Als Bildbeschreibung: Bilder 1-4, 6 - eine Kundgebung in Sankt Petersburg, Russland gegen die Enteignung Isaaky Kathedrale, Mai 2016 Bild 5 Boris Wischnewsky, Abgeordnete der peterburgischen Duma, Mai 2017

Быть или не быть референдуму о судьбе Исаакиевского собора? 24.05.2017

К вопросу референдума о судьбе Исаакия депутаты парламента Санкт-Петербурга вернутся не раньше осени. Творческая интеллигенция города выступает против передачи собора РПЦ.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Vladimir Izotow und wurden freigegeben. Als Bildbeschreibung: Bilder 1-4, 6 - eine Kundgebung in Sankt Petersburg, Russland gegen die Enteignung Isaaky Kathedrale, Mai 2016 Bild 5 Boris Wischnewsky, Abgeordnete der peterburgischen Duma, Mai 2017

Заксобрание Петербурга все же рассмотрит вопрос о судьбе Исаакия 19.05.2017

Вопрос о референдуме о судьбе Исаакиевского снова внесен в повестку дня в горпарламенте Петербурга. Следующая попытка обсудить референдум пройдет 24 мая.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Vladimir Izotow und wurden freigegeben. Als Bildbeschreibung: Bilder 1-4, 6 - eine Kundgebung in Sankt Petersburg, Russland gegen die Enteignung Isaaky Kathedrale, Mai 2016 Bild 5 Boris Wischnewsky, Abgeordnete der peterburgischen Duma, Mai 2017

Приведет ли борьба за Исаакий к референдуму в Санкт-Петербурге? 17.05.2017

Городской парламент Санкт-Петербурга решил не обсуждать вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора. В ответ оппозиционеры намерены провести свой плебисцит. Репортаж DW.
Demonstration gegen die Übergabe der Isaakskathedrale vom Staat an die Kirche.

Заксобрание Петербурга сняло с повестки дня вопрос о судьбе Исаакия 17.05.2017

Оппозиция заранее готовила протестные акции, поскольку была уверена, что депутаты горпарламента запретят проводить референдум о судьбе Исаакия. Однако "Единая Россия" просто сняла этот вопрос с повестки дня.

Antiregierungsproteste in Sankt Petersburg, Opposition, Russland, Kundgebung Nadoelo, 1.05.2017

Первомай в Санкт-Петербурге: продолжение акции "Надоел!" 01.05.2017

Петербуржцы решили, что протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ вкупе с антипутинскими лозунгами сильнее воздействует на власть, и 1 мая вышли на демонстрацию.
Die Admiralität (vorne) und die Kupel der Isaakskathedrale sind am 23.07.2015 in St. Petersburg (Russland) zu sehen. Die Qualifikations-Gruppen für die Fußball-WM 2018 in Russland werden am Samstag in St. Petersburg ausgelost. Foto: Marcus Brandt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Санкт-Петербург замер в ожидании решения московского "барина" 27.04.2017

После протестов и крестных ходов, судов и коллективных писем петербуржцев будущее Исаакия все равно определит московское начальство, считает политолог Иван Преображенский.

Музей или храм: петербуржцы о судьбе Исаакия (26.04.2017) 26.04.2017

Мнения о судьбе Исаакиевского собора разделились. Чем должен быть один из символов города - музеем или храмом - в монологах жителей Санкт-Петербурга.

Sankt Petersburg, Isaakskathedrale, Saint Petersburg Isaac cathedral | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture alliance/Bildagentur-online

Петербуржцы о передаче Исаакия РПЦ: Конфликт создан искусственно 26.04.2017

Заксобрание Петербурга не стало обсуждать вопрос о референдуме о передаче Исаакия РПЦ. Почему конфликт вокруг собора искусственный и нужен ли такой референдум - в монологах питерцев.
Kundgebung in Petersburg, Russland, am 18. März 2017 gegen die Entscheidung der Behörden die Isaak-Kathedrale der Russische Orthodoxe Kirche zu übergeben. Autor: Vladimir Izotov, DW, 18.03.2017

Комментарий: Навальный, Исаакий и призрак "Перестройки 2.0" 29.03.2017

В России начался политический кризис. Власть не сможет его разрешить, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
Sankt Petersburg, Isaakskathedrale, Saint Petersburg Isaac cathedral | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture alliance/Bildagentur-online

Избирком Санкт-Петербурга поддержал референдум об Исаакиевском соборе 28.03.2017

Проведение референдума о судьбе Исаакиевского собора должны утвердить в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, затем его инициаторам нужно будет собрать подписи 2 процентов избирателей.

Kundgebung in Petersburg, Russland, am 18. März 2017 gegen die Entscheidung der Behörden die Isaak-Kathedrale der Russische Orthodoxe Kirche zu übergeben. Autor: Vladimir Izotov, DW, 18.03.2017

В Петербурге митинговали за сохранение культурного наследия 18.03.2017

Участники митинга протестовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ, выселение Европейского университета из занимаемого здания, разрушения исторических зданий и памятников.
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