Исаакиевский собор

Андроников монастырь: можно ли договориться с РПЦ?

Русская православная церковь заявила о своих претензиях на здания Спасо-Андроникова монастыря в центре Москвы. Сейчас там находится музей Андрея Рублева. И похоже, что у музея нет шансов.