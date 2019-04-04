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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - памятник архитектуры
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге (собор преподобного Исаакия Далматского) - памятник архитектуры, крупнейший петербургский православный храм
Русская православная церковь заявила о своих претензиях на здания Спасо-Андроникова монастыря в центре Москвы. Сейчас там находится музей Андрея Рублева. И похоже, что у музея нет шансов.
Решение закрыть вопрос о передаче собора РПЦ частично связали с тем, что большинство петербуржцев были против этого.
По центральным магистралям города на Неве 1 мая прошли участники маршей за сохранение исторического облика города и против цензуры в интернете.
Как убийство журналиста вызвало политический кризис в Словакии? Кому будет принадлежать Исаакиевский собор? Как французы помогают беженцам, рискуя своей свободой? И какова главная ценность в жизни?
Депутаты признали вопрос о проведении референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ не соответствующим законам РФ. Инициаторы референдума намерены опротестовать решение в суде.
К вопросу референдума о судьбе Исаакия депутаты парламента Санкт-Петербурга вернутся не раньше осени. Творческая интеллигенция города выступает против передачи собора РПЦ.
Вопрос о референдуме о судьбе Исаакиевского снова внесен в повестку дня в горпарламенте Петербурга. Следующая попытка обсудить референдум пройдет 24 мая.
Городской парламент Санкт-Петербурга решил не обсуждать вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора. В ответ оппозиционеры намерены провести свой плебисцит. Репортаж DW.
Оппозиция заранее готовила протестные акции, поскольку была уверена, что депутаты горпарламента запретят проводить референдум о судьбе Исаакия. Однако "Единая Россия" просто сняла этот вопрос с повестки дня.
Петербуржцы решили, что протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ вкупе с антипутинскими лозунгами сильнее воздействует на власть, и 1 мая вышли на демонстрацию.
После протестов и крестных ходов, судов и коллективных писем петербуржцев будущее Исаакия все равно определит московское начальство, считает политолог Иван Преображенский.
Мнения о судьбе Исаакиевского собора разделились. Чем должен быть один из символов города - музеем или храмом - в монологах жителей Санкт-Петербурга.
Заксобрание Петербурга не стало обсуждать вопрос о референдуме о передаче Исаакия РПЦ. Почему конфликт вокруг собора искусственный и нужен ли такой референдум - в монологах питерцев.
В России начался политический кризис. Власть не сможет его разрешить, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
Проведение референдума о судьбе Исаакиевского собора должны утвердить в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, затем его инициаторам нужно будет собрать подписи 2 процентов избирателей.
Участники митинга протестовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ, выселение Европейского университета из занимаемого здания, разрушения исторических зданий и памятников.
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