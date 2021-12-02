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Ирина Шпаковская

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Ирина Шпаковская: избранные публикации

Виктор Бабарико во время судебного процесса, июль 2021 года

Бабарико в больнице: что известно

Виктор Бабарико - соперник Лукашенко, отбывающий срок в колонии в Новополоцке, - госпитализирован. В каком он состоянии?
Правосудие и закон28 апреля 2023 г.
Дмитрий Навоша во время интервью DW

"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

DW поговорила с сооснователем Sports.ru и Tribuna.com Дмитрием Навошей об обвинениях в его адрес.
Права человека29 сентября 2022 г.
Катерина Андреева на суде в феврале 2021 года

В Беларуси журналистку приговорили к 8 годам колонии

Как на обвинения в госизмене отреагировали в Германии и Беларуси?
Общество13 июля 2022 г.
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Ирина Шпаковская: другие публикации

Парк высоких технологий в Минске

Айтишников из РБ и РФ хотят переманить в Германию. Как?

Айтишников из РБ и РФ хотят переманить в Германию. Как?

Немецкая ассоциация Bitkom предлагает ускорить выдачу виз и снизить требования к языку для специалистов. Реально ли это?
Экономика и бизнес6 июля 2022 г.
Лукашенко обнимает Путина на протестном плакате

Социолог: Удержаться в РБ не смогут ни Лукашенко, ни Россия

Социолог: Удержаться в РБ не смогут ни Лукашенко, ни Россия

Алексей Ластовский рассказал DW об отношении белорусов к Лукашенко, войне России в Украине и "русскому миру" в Беларуси.
Общество13 мая 2022 г.
Посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель

Посол ЕС в РБ: "Санкции - не самое любимое нами средство"

Посол ЕС в РБ: "Санкции - не самое любимое нами средство"

Почему сократили выдачу виз, как в ЕС оценивают влияние санкций на простых белорусов? Интервью DW c Дирком Шубелем.
Политика18 марта 2022 г.
Завод "Белджи" по сбору легковых автомобилей под Борисовом

Будет, как в 90-е? Что ждет белорусскую экономику

Будет, как в 90-е? Что ждет белорусскую экономику

Что будет с безработицей и доходами, спасет ли Беларусь дешевый российский газ, и поможет ли Китай? Мнение экономиста.
Экономика и бизнес17 марта 2022 г.
Belarus Minsk | Protest, Studentin mit Exemplar der Verfassung

Референдум в Беларуси: "Это бомба замедленного действия"

Референдум в Беларуси: "Это бомба замедленного действия"

О преемнике Лукашенко, о шансах оппозиции и новой Конституции - в интервью DW с политологом Артемом Шрайбаном.
Политика26 февраля 2022 г.
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Как иракские мигранты получают визы в Беларусь

Как иракские мигранты получают визы в Беларусь

Тысячи мигрантов прилетели в Минск в надежде попасть в ЕС. Среди них много выходцев из Ирака. Как они получили визы?
Миграция2 декабря 2021 г.02:20 мин.
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