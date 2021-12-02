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Ирина Шпаковская
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Ирина Шпаковская: избранные публикации
Бабарико в больнице: что известно
Виктор Бабарико - соперник Лукашенко, отбывающий срок в колонии в Новополоцке, - госпитализирован. В каком он состоянии?
Правосудие и закон
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси
DW поговорила с сооснователем Sports.ru и Tribuna.com Дмитрием Навошей об обвинениях в его адрес.
Права человека
29.09.2022
29 сентября 2022 г.
В Беларуси журналистку приговорили к 8 годам колонии
Как на обвинения в госизмене отреагировали в Германии и Беларуси?
Общество
13.07.2022
13 июля 2022 г.
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Ирина Шпаковская: другие публикации
Айтишников из РБ и РФ хотят переманить в Германию. Как?
Айтишников из РБ и РФ хотят переманить в Германию. Как?
Немецкая ассоциация Bitkom предлагает ускорить выдачу виз и снизить требования к языку для специалистов. Реально ли это?
Экономика и бизнес
06.07.2022
6 июля 2022 г.
Социолог: Удержаться в РБ не смогут ни Лукашенко, ни Россия
Социолог: Удержаться в РБ не смогут ни Лукашенко, ни Россия
Алексей Ластовский рассказал DW об отношении белорусов к Лукашенко, войне России в Украине и "русскому миру" в Беларуси.
Общество
13.05.2022
13 мая 2022 г.
Посол ЕС в РБ: "Санкции - не самое любимое нами средство"
Посол ЕС в РБ: "Санкции - не самое любимое нами средство"
Почему сократили выдачу виз, как в ЕС оценивают влияние санкций на простых белорусов? Интервью DW c Дирком Шубелем.
Политика
18.03.2022
18 марта 2022 г.
Будет, как в 90-е? Что ждет белорусскую экономику
Будет, как в 90-е? Что ждет белорусскую экономику
Что будет с безработицей и доходами, спасет ли Беларусь дешевый российский газ, и поможет ли Китай? Мнение экономиста.
Экономика и бизнес
17.03.2022
17 марта 2022 г.
Референдум в Беларуси: "Это бомба замедленного действия"
Референдум в Беларуси: "Это бомба замедленного действия"
О преемнике Лукашенко, о шансах оппозиции и новой Конституции - в интервью DW с политологом Артемом Шрайбаном.
Политика
26.02.2022
26 февраля 2022 г.
Как иракские мигранты получают визы в Беларусь
Как иракские мигранты получают визы в Беларусь
Тысячи мигрантов прилетели в Минск в надежде попасть в ЕС. Среди них много выходцев из Ирака. Как они получили визы?
Миграция
02.12.2021
2 декабря 2021 г.
02:20 мин.
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