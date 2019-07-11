Иран сообщил о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе и взятии под стражу его команды. Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановили танкер с одним миллионом литров нефти на борту близ Ормузского пролива и задержали 12 членов его команды, все они - иностранцы, сообщил КСИР на своем веб-сайте в четверг, 18 июля. В сообщении отмечается, что инцидент произошел еще 14 июля.

В документе также говорится, что операция по задержанию иностранного нефтяного танкера была проведена в рамках борьбы Ирана против контрабанды нефти в Персидском заливе и заранее скоординирована с компетентными ведомствами и органами юстиции.

По заявлению КСИР, этот танкер получил контрабандную нефть от иранских катеров к югу от иранского острова Ларк и намеревался доставить ее на другое судно за пределами иранских территориальных вод. О гражданстве задержанных моряков и принадлежности танкера не сообщается.

Бизнес на контрабанде нефти

Контрабанда нефти - прибыльное занятие в провинции Хормозган в южной части Ирана. Иранские катера часто нелегально доставляют нефть и бензин, которые в Иране относительно дешевы, либо напрямую в соседние государства, либо на другие суда и танкеры за пределами иранских вод.

На минувшей неделе в Ормузском проливе произошел инцидент с британским танкером, вызвавший обеспокоенность у мирового сообщества. По версии Лондона, три иранских катера попытались заблокировать проход британского торгового судна через пролив, однако британский фрегат вынудил их ретироваться.

Тегеран отрицает причастность к данному инциденту, который произошел на фоне конфликта между Ираном и Великобританией вокруг ареста иранского нефтяного танкера в Гибралтаре.

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