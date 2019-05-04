 Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2019

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Мир

Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки

Тегеран дал странам Запада 60 дней на защиту иранского нефтяного и банковского секторов от санкций США.

Иранский президент Хасан Роухани

Иранский президент Хасан Роухани

Иран приостановил выполнение части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отказался от наложенных на него ограничений, касающихся обогащенного урана и тяжелой воды.

Об этом в среду, 8 мая, сообщил иранский президент Хасан Роухани. Ровно год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

По словам Роухани, Тегеран на срок в 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам. В соответствии с соглашением Исламская Республика должна была поставлять излишки другим государствам по достижении объемов производства обогащенного урана на уровне в 300 килограммов.

Тегеран откажется еще от двух обязательств

Если в течение двух месяцев четверка постоянных членов Совбеза ООН и Германия не осуществят своих обещаний по защите иранского нефтяного и банковского секторов от санкций США, Тегеран прекратит выполнение еще двух требований. Об этом говорится в послании, направленном лидерам пяти стран, включая Великобританию, Китай, Францию, Германию и Россию.

Контекст

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"Если в течение этого срока наши основные интересы, особенно продажа нефти и снятие банковских санкций будут обеспечены, мы вернемся к прежним условиям", - подчеркнул Роухани.

В противном случае Иран отойдет от обязательств сохранить обогащение урана на уровне в 3,67 процента. Кроме того, Исламская Республика может отказаться от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке, предупредил он.

При этом Хасан Роухани добавил, что Иран пока не покинул стол переговоров и готов продолжить диалог по СВПД.

США направили авианосную группу к берегам Ирана

Ранее Вашингтон направил авианосную ударную группировку во главе с авианосцем  "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана, в регион Центрального командования ВС США. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.

Тегеран в свою очередь пообещал мобилизовать все ресурсы, в том числе использовать серый рынок для продажи нефти, с целью преодоления последствий от санкций США. 

Санкции в отношении Тегерана

В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

В ноябре минувшего года Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Однако США сделали для восьми стран исключения, которые истекли через 180 дней, 2 мая этого года. Еще до этого момента США подчеркивали, что администрация президента США Дональда Трампа и ее союзники твердо намерены "поддерживать и расширять экономическое давление" на Иран. Позднее министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри выступил в защиту санкций Вашингтона, указав на связи Тегерана с террористическими организациями и отсутствием в Исламской Республике правового государства.

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    Автор: Наталья Позднякова


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