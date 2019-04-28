 Иран пригрозил выходом из договора по ядерному оружию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.04.2019

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Мир

Иран пригрозил выходом из договора по ядерному оружию

По словам главы МИД Ирана, сейчас Тегеран делает выбор из "многочисленных вариантов" ответа на усиление санкций США.

Флаг Ирана

Флаг Ирана

Иран в ответ на усиление санкций Вашингтона может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. Его слова в воскресенье, 28 апреля, приводит государственная телерадиокомпания IRIB.

Контекст

40 лет назад Иран был провозглашен исламским государством. Как это ни странно звучит, но ход исламской революции напоминает о революции 1917 года в России. (05.02.2019)

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

"Исламская Республика может выбрать из большого числа вариантов, и власти страны изучают их… Выход из ДНЯО - один из них", - подчеркнул Зариф.

Санкции США против Ирана

Тегеран и раньше говорил о возможности разорвать ДНЯО в ответ на действия Вашингтона. В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном, которое предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон возобновил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.

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    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

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