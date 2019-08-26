 Иран пойдет на переговоры с США лишь после отмены всех санкций | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2019

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Мир

Иран пойдет на переговоры с США лишь после отмены всех санкций

Президент Ирана Роухани назвал отказ США от всех "незаконных и несправедливых" санкций в отношении его страны условием для начала переговоров о нормализации двусторонних отношений.

Президент Ирана Хасан Роухани (фото из архива)

Президент Ирана Хасан Роухани (фото из архива)

Иран согласится вести переговоры с США лишь после отмены всех санкций, принятых Вашингтоном против Тегерана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во вторник, 27 августа, в эфире иранского телевидения. "Вы должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа", - потребовал Роухани. По его словам, отмена санкций стала бы "первым шагом" к началу переговоров об урегулировании конфликта между Ираном и США.

"Если это произойдет, можно будет вести речь о дальнейшем позитивном развитии", - заявил иранский президент, добавив, что в противном случае его встреча с Трампом была бы не больше, чем просто фотосессия.

Контекст

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Макрон заявил о готовности Роухани к переговорам с Трампом

26 августа, в заключительный день встречи стран-членов G7 в Биаррице  президент США Дональд Трамп объявил, что "был бы готов встретиться с президентом Ирана Роухани при правильных обстоятельствах".

В свою очередь Роухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что хочет встречаться "с любыми политическими лидерами, если это в интересах его страны". Макрон полагает, что организовать встречу Роухани и Трампа удастся уже в ближайшие недели.

Конфликт США и Ирана

Ядерная программа Ирана является уже на протяжении нескольких месяцев причиной серьезного конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в 2015 году после длительных переговоров заключили с Ираном соглашение, призванное не допустить создания Тегераном ядерного оружия. Иранскую атомную программу сильно ограничили и поставили под наблюдение. Взамен был отменен ряд санкций против Тегерана.

Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из этого договора и вновь ввели санкции против Ирана. Их действие распространяется, кроме прочего, на все страны, которые покупают иранскую нефть. В ответ на это Иран объявил о намерении поэтапно выйти из договора по ядерной программе и вновь начать обогащать уран до уровня, превышающего оговоренный в документе.

Ожидается, что в сентябре как президент Ирана Роухани, так и глава Белого дома Трамп посетят заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

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