Иран передаст Франции черные ящики украинского "Боинга"

Тегеран передаст Франции черный ящик сбитого украинского самолета. Решение было принято после того как иранским экспертам не удалось расшифровать записи бортового самописца, сообщил в субботу, 11 января, иранскому агентству ИРНА глава отдела расследований происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По его словам, Иран использовал все свои возможности для изучения содержимого черного ящика, но в стране нет необходимых технологий для расшифровки. Чтобы избежать повреждения содержимого, было решено отправить его во Францию, добавил Резайефар.

Решение о передачи черного ящика Франции принято пятью странами

Ранее Тегеран обратился к Канаде, Франции и США с просьбой доставить в Иран оборудование для расшифровки черных ящиков, но получил отказ. Затем власти в Тегеране попросили Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить бортовые самописцы в третью страну и пять государств договорились о том, что расшифровка будет происходить во Франции, указывается далее в сообщении. Необходимая договоренность с Францией уже также была достигнута.

Резайефар также указал, что данные решения были приняты до заявления Генштаба Вооруженных сил Ирана об обстоятельствах гибели лайнера.

В ночь на субботу Тегеран официально признал, что пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия, в результате которой погибли 176 человек, произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", говорится в заявлении иранских военных. Они указали, что украинский лайнер пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и был принят за вражескую цель.

Авиакатастрофа под Тегераном

На протяжении власти Ирана упорно отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран заявил, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб. А президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы.

Международная группа расследователей Bellingcat 9 января обнаружила в интернете видео, которое "предположительно показывает взрыв в воздухе" после попадания ракеты в самолет. По первоначальной оценке расследователей, видео показывает жилой квартал в пригороде Тегерана, а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752. Подлинность видеоролика подтвердило американское издание The New York Times.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан семи стран.

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