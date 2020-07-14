 Иран отправил черные ящики украинского ″Боинга″ во Францию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.07.2020

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Мир

Иран отправил черные ящики украинского "Боинга" во Францию

Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит под Тегераном 8 января. Расшифровка его бортовых самописцев должна начаться во Франции 20 июля.

На месте крушения украинского самолета под Тегераном

На месте крушения украинского самолета под Тегераном

Иран отправил во Францию черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого под Тегераном в январе. Об этом сообщают иранские информагентства в субботу, 18 июля, со сслыкой на представителя министерства иностранных дел Ирана.

По его словам, черные ящики были отправлены в Париж накануне в сопровождении представителей Организации гражданской авиации (САО) и судебной власти Ирана. Расшифровка данных бортовых самописцев должна начаться 20 июля.

Иран согласовал решение о передачи черного ящика Франции с пятью странами

Boeing737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан 6 стран. Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "непреднамеренно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего "Боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе. 

О намерении Ирана отправить черные ящики на расшифровку во Францию стало известно еще в январе. Это решение иранские власти согласовали с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.

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