Иран отверг свою причастность к атаке на нефтяные заводы в Саудовской Аравии

Иран отверг обвинения со стороны США в причастности к атакам на заводы саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Эти утверждения безосновательны, непонятны и абсурдны, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье, 15 сентября.

В этой связи он указал, что, по мнению Тегерана, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция совершает в Йемене, по мнению Тегерана, военные преступления, против которых выступают йеменские повстанцы-хуситы, передает иранское информагентство Isna.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы

Накануне стало известно о пожарах на двух заводах Saudi Aramco, вызванных атакой беспилотников. Возгорания произошли ранним утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке близ побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд. Saudi Aramco сообщила, что из-за атак вынуждена сократить добычу нефти на 5,7 млн баррелей в день.

Ответственность взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире телеканала Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока Саудовская Аравия не прекратит "нападения на нас". Возглавляемая Эр-Риядом коалиция ведет в Йемене борьбу с йеменскими повстанцами с 2015 года.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем микроблоге в Twitter заявил об отсутствии доказательств того, что атаки были совершены из Йемена. Он назвал их "беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира" и возложил вину на Иран.

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