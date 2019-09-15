 Иран отверг свою причастность к атаке на нефтяные заводы в Саудовской Аравии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.09.2019

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Мир

Иран отверг свою причастность к атаке на нефтяные заводы в Саудовской Аравии

Иран назвал абсурдными американские обвинения в причастности к нападению в Саудовской Аравии на нефтезаводы Saudi Aramco. Ранее ответственность за эти атаки взяли на себя йеменские повстанцы.    

Пожар на заводах Saudi Aramco, 14 сентября 2019 года

Пожар на заводах Saudi Aramco, 14 сентября 2019 года

Иран отверг обвинения со стороны США в причастности к атакам на заводы саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Эти утверждения безосновательны, непонятны и абсурдны, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье, 15 сентября.

В этой связи он указал, что, по мнению Тегерана, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция совершает в Йемене, по мнению Тегерана, военные преступления, против которых выступают йеменские повстанцы-хуситы, передает иранское информагентство Isna.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы

Накануне стало известно о пожарах на двух заводах Saudi Aramco, вызванных атакой беспилотников. Возгорания произошли ранним утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке близ побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд. Saudi Aramco сообщила, что из-за атак вынуждена сократить добычу нефти на 5,7 млн баррелей в день.

Контекст

Президент Трамп не станет настаивать на санкциях в отношении Эр-Рияда после исчезновения Хашогги. США нужны сторонники на Ближнем Востоке, пишет обозреватель FAZ Андреас Росс. (18.10.2018)

Хуситы выстраивают тесные отношения с Ираном, политические амбиции которого трудно предугадать, а Саудовской Аравии угрожает опасность оказаться в окружении шиитских государств. (29.03.2015)

Ответственность взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире телеканала Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока Саудовская Аравия не прекратит "нападения на нас". Возглавляемая Эр-Риядом коалиция ведет в Йемене борьбу с йеменскими повстанцами с 2015 года.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем микроблоге в Twitter заявил об отсутствии доказательств того, что атаки были совершены из Йемена. Он назвал их "беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира" и возложил вину на Иран.    

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