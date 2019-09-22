 Иран освободил британский нефтяной танкер Stena Impero | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2019

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Мир

Иран освободил британский нефтяной танкер Stena Impero

Танкеру Stena Impero, задержанному в июле в Ормузском проливе, разрешили отчаливать, сообщил представитель правительства в Тегеране.

Танкер Stena Impero

Танкер Stena Impero

Власти Ирана освободили задержанный в июле в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero, шедший под британским флагом и принадлежащий шведской судоходной компании Stena Bulk (SB). "Как уже сообщалось, юридические проверки завершены и нарушения были прощены", - заявил представитель иранского правительства Али Рабиеи в понедельник, 23 сентября.

Согласно этим данным, танкер может "отчаливать". Покинул ли уже корабль Иран, Рабиеи не сообщил.

Контекст

Для США очевидно, что ответственность за взрывы на двух танкерах в Оманском заливе несет Иран. Пока что в качестве доказательств предъявлены видеозапись и 13 фотографий. Но насколько они достоверны? (28.06.2019)

В связи с предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе вновь обострился конфликт между США и Ираном. Между тем Ормузский пролив имеет большое значение для мировой нефтеторговли. (17.06.2019)

Накануне исполнительный директор шведской компании Эрик Хонелль сообщил о предстоящем в ближайшее время освобождении танкера. По его словам, на этот счет принято "политическое решение". В свою очередь генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур подтвердил, что танкер вскоре сможет выйти в международные воды из порта Бендер-Аббас на юге Ирана.

Танкер задержан в июле в Ормузском проливе

Бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в июле задержали в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы, танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства. 5 сентября Тегеран отпустил на свободу семь из 23 членов экипажа судна "по гуманитарным соображениям".

Судовладелец отвергает доводы иранской стороны. "Исходя из имеющейся у нас информации, доказательства нарушения экипажем Stena Impero каких-либо правил судоходства в настоящее время отсутствуют", - заявила компания Stena Bulk.

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    Автор: Наталья Позднякова


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