 Иран объявил о предстоящей в Вене встрече по атомной сделке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2019

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Мир

Иран объявил о предстоящей в Вене встрече по атомной сделке

По мнению экспертов, переговоры в Вене могут стать последним шансом для спасения международного договора о ядерной программе Ирана. В начале июля истечет срок ультиматума, предъявленного Тегераном партнерам по сделке.

Президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани

Иран сообщил, что на предстоящей неделе в Вене состоится встреча с партнерами по международной атомной сделке с Тегераном. Представители Ирана, Китая, России, ФРГ, Франции и Великобритании встретятся на уровне заместителей министров в столице Австрии 28 июня, объявил глава МИД Ирана Аббас Мусави в среду, 19 июня, в Тегеране.

Подробности повестки переговоров неизвестны. По мнению наблюдателей в Тегеране, встреча в Вене станет последним шансом для дипломатов спасти атомную сделку до истечения срока ультиматума, предъявленного Ираном.

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Срок ультиматума истекает 7 июля

Президент Ирана Хасан Роухани 19 июня подтвердил, что у пяти партнеров Тегерана остается времени лишь до 7 июля, чтобы выполнить обязательства по международному договору от 2015 года, в противном случае Тегеран перейдет ко второму этапу частичного выхода из атомной сделки.

Иран интересуют в первую очередь экономические выгоды от этой сделки, которые после одностороннего выхода США из договора и введения санкций оказались недостижимы.

В рамках второй фазы частичного выхода из атомной сделки Тегеран намеревается отказаться от выполнения условия, согласно которому он не имеет права обогащать уран выше 3,67 процента. По мнению наблюдателей, это будет равносильно провалу договора об атомной программе Ирана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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