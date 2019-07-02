 Иран начинает обогащать уран выше лимита, оговоренного ядерной сделкой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2019

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Мир

Иран начинает обогащать уран выше лимита, оговоренного ядерной сделкой

Иран больше не будет придерживаться ограничений по Венскому ядерному соглашению. С 7 июля Тегеран начнет обогащать уран до более чем 3,67 процента, заявил представитель правительства страны.

Представители иранского правительства, Организации по атомной энергии и замглавы МИД Ирана на пресс-конференции в Тегеране, 7 июля 2019 г.

Представители иранского правительства, Организации по атомной энергии и замглавы МИД Ирана на пресс-конференции в Тегеране, 7 июля 2019 г.

Несмотря на предупреждения со стороны международного сообщества, Иран снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, предусматривающее запрет на обогащение урана до уровня выше чем 3,67 процента. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявил представитель правительства Ирана Али Рабей.

"С сегодняшнего дня мы больше не придерживаемся ограничения в 3,67 процента и будем обогащать уран в зависимости от наших потребностей", - цитирует спикера иранского правительства информагентство dpa.

В то же время представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди на пресс-конференции, проведенной им совместно с Али Рабейем и замминистра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, отметил, что Тегеран собирается приступить к поэтапному повышению степени обогащения урана до 20 процентов.

Однако пока указаний правительства приступить к производству обогащенного до 20 процентов урана, использующегося на медицинском научно-исследовательском реакторе в Тегеране, не поступало, добавил Камальванди.

От дальнейших обязательств Иран может отказаться через 60 дней

Вице-глава МИД Ирана Аракчи указал на то, что после одностороннего выхода США из договора Тегеран "дал дипломатии срок длительностью в год, однако это не принесло результата". Однако возможности для дипломатического решения конфликта еще не исчерпаны, подчеркнул он.

Пока Иран не собирается увеличивать количество центрифуг для обогащения урана, однако это может быть следующим шагом. Решения о необходимости отказа от дальнейших обязательств по ядерной сделке Иран собирается принять в течение ближайших 60 дней.

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По словам Аббаса Аракчи, в случае если США отменит все санкции против Ирана, Тегеран будет готов к ядерным переговорам с Вашингтоном.

Соглашение по иранской атомной программе

Для производства ядерных вооружений необходим уран, обогащенный до 80-90 процентов. В июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения по ядерной сделке и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до пяти процентов, пригодных для использования на АЭС. Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.

Вследствие этого Иран и шестерка международных посредников - США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания -  в июле 2015 года подписали соглашение по ядерной программе Исламской Республики.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

В 2018 году Дональд Трамп объявил о том, что США в одностороннем порядке выходят из соглашения по атомной программе Ирана и возобновляют действие экономических санкций против Тегерана.  

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    Автор: Наталья Позднякова


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